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O super-reserva Johan Manzambi marca dois gols espetaculares e inspira a Suíça à vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina em uma partida caótica da Copa do Mundo
Ofensiva no final do jogo rompe a resistência
A equipe de Murat Yakin se recuperou do decepcionante empate na estreia contra o Catar, dominando amplamente seus adversários, que chegavam à partida defendendo uma impressionante sequência de nove jogos sem derrota. O gol da vitória surgiu aos 74 minutos, quando Manzambi converteu um voleio espetacular, apenas três minutos após substituir Dan Ndoye. A partida se transformou em caos após um cartão vermelho direto para Tarik Muharemovic, permitindo que Ruben Vargas e o capitão Granit Xhaka aproveitassem a vantagem numérica, além do segundo gol de Manzambi.
- AFP
Adolescente comemora conquista histórica
O jovem versátil expressou sua alegria genuína após reescrever os livros de história do país ao se tornar o jogador suíço mais jovem a marcar dois gols em uma Copa do Mundo desde 1950. Manzambi disse à FIFA: “Sinceramente, é incrível – é a primeira vez que marco dois gols na minha carreira, e ainda por cima na Copa do Mundo. Marcar dois gols na frente da torcida e da minha família é muito, muito bom.
Acho que não vou conseguir dormir hoje à noite. [O técnico Yakin] me deu algumas dicas táticas e técnicas e depois me disse para simplesmente jogar do meu jeito. Meu objetivo era marcar dois gols na Copa do Mundo – e agora já marquei dois! Mas espero que venham mais.”
Yakin elogia a liberdade da jovem estrela
A rápida ascensão internacional de Manzambi vem na sequência de uma campanha nacional excepcional, na qual ele atuou com sucesso como âncora do meio-campo do Freiburg durante a histórica campanha do time até a final da Liga Europa da UEFA.
A comissão técnica valoriza muito sua flexibilidade tática, aproveitando sua velocidade impressionante para desestruturar as defesas cansadas no final das partidas. Yakin comentou: “Johan é um rapaz alegre com habilidades futebolísticas incríveis. Podemos utilizá-lo de forma flexível, mais defensivamente, no meio-campo, mas também na lateral como atacante.
“Ele é um jogador de rua, do tipo que precisa de liberdade. No ataque, ele tem total liberdade. Vocês viram isso hoje – ele sabe pressionar, tem boa habilidade no drible e sabe finalizar.”
- AFP
Fase eliminatória ao alcance
A Suíça enfrenta um confronto decisivo contra o anfitrião do torneio, o Canadá, na quarta-feira, 24 de junho, com a liderança da tabela em jogo. O vencedor deste confronto de grande destaque garantirá o primeiro lugar absoluto no Grupo B. Manter sua química ofensiva implacável será absolutamente vital, já que a Nati busca ultrapassar seus rivais e garantir um caminho mais favorável para as oitavas de final.