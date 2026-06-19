O super-reserva Johan Manzambi marca dois gols espetaculares e inspira a Suíça à vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina em uma partida caótica da Copa do Mundo

O jovem versátil expressou sua alegria genuína após reescrever os livros de história do país ao se tornar o jogador suíço mais jovem a marcar dois gols em uma Copa do Mundo desde 1950. Manzambi disse à FIFA: “Sinceramente, é incrível – é a primeira vez que marco dois gols na minha carreira, e ainda por cima na Copa do Mundo. Marcar dois gols na frente da torcida e da minha família é muito, muito bom.

Acho que não vou conseguir dormir hoje à noite. [O técnico Yakin] me deu algumas dicas táticas e técnicas e depois me disse para simplesmente jogar do meu jeito. Meu objetivo era marcar dois gols na Copa do Mundo – e agora já marquei dois! Mas espero que venham mais.”