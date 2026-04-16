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O Sunderland está de olho? Bayern de Munique e Chelsea recebem alerta sobre transferências “caríssimas” em meio a rumores envolvendo o atacante “excepcional” Brian Brobbey e o goleiro Robin Roefs, avaliado em 60 milhões de libras
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Retorno dos sonhos à Premier League para o Sunderland, que busca uma vaga nas competições europeias
Como costuma acontecer com as revelações da Premier League, o interesse pelos principais jogadores do Sunderland continua crescendo. Esse é o preço que se paga por contrariar as expectativas e ir contra a corrente.
O Sunderland tem sido uma revelação durante sua primeira campanha na primeira divisão em 10 anos, com rebaixamentos consecutivos que o levaram até a League One antes de finalmente traçar um caminho rumo à Terra Prometida.
A classificação para as competições europeias ainda pode estar em jogo, o que seria uma conquista notável, à medida que os retornos imediatos são colhidos graças a investimentos astutos durante a janela de transferências do verão de 2025.
Granit Xhaka — que possui experiência anterior na Premier League de sua passagem pelo Arsenal — é considerado um candidato ao prêmio de Jogador do Ano; o goleiro holandês Roefs está sendo associado ao Chelsea após brilhar entre os postes; o poderoso atacante Brobbey liderou o ataque com distinção; e o meio-campista congolês Noah Sadiki estaria atraindo olhares de admiração do Manchester United e do Emirates Stadium.
Será que os Black Cats terão que lutar para manter Roefs e companhia?
Questionado sobre se o Sunderland está prestes a enfrentar o lado menos agradável da vida na primeira divisão, à medida que os caçadores de transferências começam a rondar, o ex-atacante dos Black Cats, Goodman — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a beoordeling — disse: “Essa é uma pergunta muito, muito interessante. Eles têm se saído bem. Acho que o trabalho de contratação tem sido simplesmente notável no Sunderland. E Robin Roefs, obviamente, é um dos muitos.
“Pessoalmente, acho que o mais influente e o mais importante tem sido Xhaka. Espero, sinceramente, que ele esteja na lista de candidatos a Jogador da Temporada, mesmo que o Sunderland termine onde está, porque ele tem sido simplesmente incrível em todos os jogos que eu vi dele.
“Mas esse é o preço do bom desempenho do Sunderland na Premier League. Veja o Brentford, veja o Brighton, veja o Bournemouth. Eles são um ótimo exemplo disso, não são? Esses clubes, e o Sunderland não é um clube pequeno, então não estou comparando esses clubes pelo tamanho, mas o que estou comparando é em termos de status atual na Premier League: o Sunderland é um novato, não é? Então, eles têm se saído muito bem nesta temporada.
“Acho que muito disso vai depender, obviamente, de quem vai disputar os jogadores. Se outros clubes entrarem na disputa, acho que vão ter que desembolsar muito dinheiro. Mas, sinceramente, acho que o Sunderland vai tentar de novo no verão. Há um desejo genuíno de que eles sejam consistentemente um clube entre os 10 primeiros, na metade superior da Premier League. Agora, uma andorinha só não faz verão, não é mesmo? Portanto, uma boa temporada não vai ser suficiente. E, na verdade, as pessoas dirão que muitas vezes a segunda temporada é ainda mais difícil do que a primeira para aqueles que chegam lá.
“Mas não há mais nenhuma surpresa em relação ao Sunderland, e não vejo diferença na próxima temporada. Mas espero que eles talvez reforcem ainda mais a qualidade do time titular, em vez de apenas os jogadores do elenco.”
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Por que Brobbey é considerado um talento “único” da Premier League
Pode ser necessário afastar algumas investidas indesejadas antes que novas contratações sejam feitas para o elenco de Regis Le Bris, já que o internacional holandês Brobbey parece estar no radar de contratações do Bayern, campeão da Bundesliga, que busca um substituto para o capitão da Inglaterra, Harry Kane, autor de 50 gols.
Goodman acrescentou sobre o trabalhador jogador de 24 anos, que se juntou ao Sunderland por cerca de £ 22 milhões (US$ 30 milhões) após especulações sobre uma transferência para a Premier League por algum tempo: “É uma dinâmica realmente interessante porque ele marcou seis gols, o que não é incrível. Mas ele simplesmente traz muito mais para o time.
“Estou tendo dificuldade em pensar em um centroavante na Premier League que segure a bola melhor do que ele. Simplesmente não acho que alguém tenha um jogador assim. Na verdade, não têm. É a resposta simples.
“Então, como um número nove, como um ponto focal que, se você conseguir passar a bola para ele, especialmente nos pés, você sabe que ele vai segurá-la e ser muito inteligente em envolver os companheiros de equipe também. Ele é bastante único no sentido de que não vai marcar 20 gols por temporada, mas, acredite, ele vai ser muito, muito eficaz de uma maneira diferente, sem dúvida.”
Rumores de transferências: Proprietários ambiciosos do Sunderland dispostos a investir
É compreensível que o Sunderland esteja ansioso por manter esses jogadores no elenco, evitando assim a necessidade de contratar um novo goleiro titular e jogadores capazes de disputar a bola no meio-campo. Um resultado entre os sete primeiros, sem dúvida, ajudaria nessa causa, com os ambiciosos proprietários Kyril Louis-Dreyfus e Juan Sartori fazendo tudo o que podem para garantir que os recursos sejam disponibilizados sem a necessidade de vendas para reforçar o orçamento.