O Sunderland está de olho? Bayern de Munique e Chelsea recebem alerta sobre transferências “caríssimas” em meio a rumores envolvendo o atacante “excepcional” Brian Brobbey e o goleiro Robin Roefs, avaliado em 60 milhões de libras

Questionado sobre se o Sunderland está prestes a enfrentar o lado menos agradável da vida na primeira divisão, à medida que os caçadores de transferências começam a rondar, o ex-atacante dos Black Cats, Goodman — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a beoordeling — disse: “Essa é uma pergunta muito, muito interessante. Eles têm se saído bem. Acho que o trabalho de contratação tem sido simplesmente notável no Sunderland. E Robin Roefs, obviamente, é um dos muitos.

“Pessoalmente, acho que o mais influente e o mais importante tem sido Xhaka. Espero, sinceramente, que ele esteja na lista de candidatos a Jogador da Temporada, mesmo que o Sunderland termine onde está, porque ele tem sido simplesmente incrível em todos os jogos que eu vi dele.

“Mas esse é o preço do bom desempenho do Sunderland na Premier League. Veja o Brentford, veja o Brighton, veja o Bournemouth. Eles são um ótimo exemplo disso, não são? Esses clubes, e o Sunderland não é um clube pequeno, então não estou comparando esses clubes pelo tamanho, mas o que estou comparando é em termos de status atual na Premier League: o Sunderland é um novato, não é? Então, eles têm se saído muito bem nesta temporada.

“Acho que muito disso vai depender, obviamente, de quem vai disputar os jogadores. Se outros clubes entrarem na disputa, acho que vão ter que desembolsar muito dinheiro. Mas, sinceramente, acho que o Sunderland vai tentar de novo no verão. Há um desejo genuíno de que eles sejam consistentemente um clube entre os 10 primeiros, na metade superior da Premier League. Agora, uma andorinha só não faz verão, não é mesmo? Portanto, uma boa temporada não vai ser suficiente. E, na verdade, as pessoas dirão que muitas vezes a segunda temporada é ainda mais difícil do que a primeira para aqueles que chegam lá.

“Mas não há mais nenhuma surpresa em relação ao Sunderland, e não vejo diferença na próxima temporada. Mas espero que eles talvez reforcem ainda mais a qualidade do time titular, em vez de apenas os jogadores do elenco.”