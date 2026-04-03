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O sucessor em potencial do Bayern de Munique? Jonas Urbig se pronuncia sobre a possibilidade de suceder Manuel Neuer, enquanto a lenda alemã pensa em se aposentar
O futuro da posição de titular no Bayern
O Bayern enfrenta uma transição crucial na baliza, já que a lenda de 40 anos, Neuer, pondera se deve prolongar sua ilustre carreira ou se aposentar no final da temporada. Urbig reforçou significativamente suas credenciais nesta temporada, substituindo o veterano com segurança e conquistando a confiança inabalável do técnico Vincent Kompany. Apesar da imensa pressão associada à função, as atuações serenas do jovem alemão convenceram a diretoria do clube de que ele possui o temperamento necessário para assumir o cargo principal.
- AFP
Urbig está pronta para o desafio
Em uma entrevista recente, Urbig demonstrou uma visão madura em relação à sua possível promoção, enfatizando a fortaleza mental necessária para representar um clube do porte do Bayern. O goleiro destacou sua adequação técnica ao sistema de Kompany, especialmente sua capacidade de resistir à pressão durante a construção de jogadas.
Em entrevista à Sky, Urbig discutiu a possibilidade de um futuro de longo prazo como goleiro titular do clube: “Se serei eu – isso não é decisão minha. O que posso influenciar é trazer a mentalidade e a qualidade certas e, então, transformar isso em algo concreto, porque o FC Bayern é um clube muito grande. Sinto que essa abordagem tem me servido muito bem até agora. Estar sempre mentalmente preparado para ser chamado e pronto para cumprir em campo. Acredito que tenho lidado bem com isso até agora.”
Épocas contrastantes no Allianz
As estatísticas mostram uma comparação fascinante entre o lendário veterano e a estrela em ascensão, atualmente vinculado ao clube até junho de 2029. Neuer continua sendo uma presença formidável, com 10 jogos sem sofrer gols em 29 partidas nesta temporada, enquanto Urbig tem impressionado com cinco jogos sem sofrer gols em apenas nove partidas da Bundesliga desde sua contratação por € 7 milhões. Essa combinação de experiência e potencial oferece ao Bayern o luxo de poder escolher, embora se espere uma decisão final sobre o futuro de Neuer nas próximas semanas.
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Um verão decisivo para o Bayern
A diretoria da Allianz Arena precisa definir em breve sua estratégia para a posição de goleiro, já que o contrato de Neuer chega a um momento decisivo antes da janela de transferências de verão. Com Urbig demonstrando sua confiabilidade e suas habilidades modernas, o clube continua bem posicionado para manter a estabilidade defensiva, independentemente de seu lendário capitão renovar o contrato ou decidir se aposentar.