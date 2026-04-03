O sucessor em potencial do Bayern de Munique? Jonas Urbig se pronuncia sobre a possibilidade de suceder Manuel Neuer, enquanto a lenda alemã pensa em se aposentar

Em uma entrevista recente, Urbig demonstrou uma visão madura em relação à sua possível promoção, enfatizando a fortaleza mental necessária para representar um clube do porte do Bayern. O goleiro destacou sua adequação técnica ao sistema de Kompany, especialmente sua capacidade de resistir à pressão durante a construção de jogadas.

Em entrevista à Sky, Urbig discutiu a possibilidade de um futuro de longo prazo como goleiro titular do clube: “Se serei eu – isso não é decisão minha. O que posso influenciar é trazer a mentalidade e a qualidade certas e, então, transformar isso em algo concreto, porque o FC Bayern é um clube muito grande. Sinto que essa abordagem tem me servido muito bem até agora. Estar sempre mentalmente preparado para ser chamado e pronto para cumprir em campo. Acredito que tenho lidado bem com isso até agora.”