O incansável internacional húngaro, que já usa a braçadeira por sua seleção, tornou-se um componente-chave no planejamento de curto e longo prazo em Anfield. Ele se transformou em uma liderança dentro de campo, estabelecendo padrões elevados para aqueles ao seu redor seguirem.

O ídolo do Liverpool Gerrard fez o mesmo no auge de sua carreira, com Szoboszlai buscando seguir os passos dos mais ilustres. Ele rendeu comparações ao vencedor da Bola de Ouro Pavel Nedved, com Smicer vendo semelhanças entre uma estrela do presente e seu compatriota tcheco.

O vencedor da Champions League de 2005, que certa vez trabalhou ao lado de Gerrard, também consegue ver Szoboszlai assumindo um papel ainda mais proeminente no Liverpool nos próximos anos. Será preciso que alguém assuma a braçadeira quando o contrato do zagueiro holandês Virgil van Dijk expirarno próximo verão.