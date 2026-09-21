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Dominik Szoboszlai Steven Gerrard LiverpoolGetty/GOAL
Chris Burton
Traduzido por

“O sucessor de Steven Gerrard”: Dominik Szoboszlai está no “caminho certo” no Liverpool para herdar a braçadeira de capitão de Virgil van Dijk e seguir os passos de um ícone de Anfield

D. Szoboszlai
Liverpool
Premier League
S. Gerrard

Dominik Szoboszlai está no “caminho certo” para herdar a braçadeira de capitão no Liverpool e se tornar “o sucessor de Steven Gerrard”, disse à GOAL o ídolo dos Reds Vladimir Smicer. O meio-campista húngaro, que atua por todo o campo e compartilha muitas qualidades com o lendário camisa 8 de um passado não tão distante, assinou um novo contrato em Anfield e comprometeu seu futuro com o gigante da Premier League.

  • Novo contrato assinado por Szoboszlai no Liverpool

    Ele agora está vinculado por contrato até 2031, com os rumores de transferência, que incluíam conversas sobre o interesse do gigante de La Liga Real Madrid, sendo afastados por enquanto. Szoboszlai deve, aos 25 anos de idade, passar seus melhores anos em Merseyside.

    Três temporadas produtivas já foram passadas no Liverpool, após a mudança para a Inglaterra vindo do RB Leipzig em 2023. A versatilidade de Szoboszlai foi muito bem aproveitada ao longo de 154 partidas, com 31 gols marcados, muitos deles golaços.

    • Publicidade
  • Dominik Szoboszlai Virgil van Dijk Liverpool 2026-27Getty/GOAL

    Szoboszlai foi comparado ao vencedor da Bola de Ouro Nedved

    O incansável internacional húngaro, que já usa a braçadeira por sua seleção, tornou-se um componente-chave no planejamento de curto e longo prazo em Anfield. Ele se transformou em uma liderança dentro de campo, estabelecendo padrões elevados para aqueles ao seu redor seguirem.

    O ídolo do Liverpool Gerrard fez o mesmo no auge de sua carreira, com Szoboszlai buscando seguir os passos dos mais ilustres. Ele rendeu comparações ao vencedor da Bola de Ouro Pavel Nedved, com Smicer vendo semelhanças entre uma estrela do presente e seu compatriota tcheco.

    O vencedor da Champions League de 2005, que certa vez trabalhou ao lado de Gerrard, também consegue ver Szoboszlai assumindo um papel ainda mais proeminente no Liverpool nos próximos anos. Será preciso que alguém assuma a braçadeira quando o contrato do zagueiro holandês Virgil van Dijk expirarno próximo verão.

  • O atual camisa 8 do Liverpool seguindo os passos de uma lenda

    Questionado se o atual camisa 8 dos Reds herdará essa responsabilidade, Smicer, que falava em associação com Grosvenor Sport, disse à GOAL: “Dominik Szoboszlai vai suceder Virgil van Dijk e se tornar o próximo capitão do Liverpool? Um dia, sim. Consigo ver isso.

    “É difícil compará-lo, como jogador e como capitão, a Steven Gerrard, porque Stevie G tinha raízes em Liverpool. Ele cresceu em Liverpool. Sempre houve essa conexão entre o clube, a cidade, os torcedores e Stevie G. Era algo muito especial. Até os jogadores no vestiário do Liverpool sentiam isso e sabiam como funcionava.

    “Szobo está no Liverpool há três anos, e Stevie G passou a vida inteira no Liverpool, mas ele está no caminho certo para seguir os passos de Stevie, e acho que Stevie adora ver Szobo jogar pelo Liverpool. Se um dia dissermos que Szobo é o sucessor de Stevie G, não acho que ele seria contra isso.”

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  • Dominik Szoboszlai Liverpool 2026-27Getty

    Szoboszlai espera conquistar um grande título como capitão

    Szoboszlai talvez nunca alcance Gerrard em termos de popularidade, dado o que o nascido em Merseyside significou para a fiel torcida em Anfield, mas ele está no caminho certo para se tornar um dos grandes nomes da era moderna.

    Assumir a braçadeira de capitão ajudaria a consolidar seu legado, principalmente se grandes títulos puderem ser erguidos nos próximos anos, com o Liverpool tendo iniciado de forma invicta a campanha 2026-27, com progresso positivo sendo feito nas competições nacionais e continentais.

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