O sucessor de Lionel Messi? Enzo Fernández "sonha" em assumir a capitania da Argentina e fala abertamente sobre o "privilégio" de jogar ao lado do ícone do Inter Miami

Com uma medalha da Copa do Mundo e um troféu da Copa América já em seu currículo pessoal aos apenas 25 anos, Fernández se recusa a descansar sobre os louros do passado. Enquanto a Argentina se prepara para disputar o tão aguardado torneio na América do Norte, o meio-campista está totalmente focado em ajudar o país a se tornar a primeira nação a defender com sucesso um título da Copa do Mundo desde que o Brasil alcançou essa façanha em 1962.

Com a expectativa generalizada de que o torneio sirva como a despedida internacional de Messi, a motivação no elenco da Albiceleste atingiu o auge. “Vamos tentar defendê-lo e conquistá-lo novamente, que é o que esta seleção tem que fazer”, afirmou Fernández. “O povo argentino é muito apaixonado, e sempre queremos mais. Ganhar a Copa do Mundo em 2022 já é passado. Sabemos que pode ser a última Copa do Mundo de Messi, então estaremos lá para defender nosso título do Catar como uma equipe. Faremos o nosso melhor para mantê-lo.”

A Argentina iniciará sua campanha de defesa do título da Copa do Mundo contra a Argélia, seguida pela Áustria, e encerrará a fase de grupos contra a Jordânia.