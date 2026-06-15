AFP
Traduzido por
O sucessor de Lionel Messi? Enzo Fernández "sonha" em assumir a capitania da Argentina e fala abertamente sobre o "privilégio" de jogar ao lado do ícone do Inter Miami
O sonho da capitania
À medida que Messi se aproxima do fim de sua carreira lendária, a questão de quem acabará por herdar a braçadeira de capitão da atual campeã mundial é um tema frequente de debate em Buenos Aires.
“Em nível pessoal, é claro, sonho em ser capitão da Argentina”, revelou Fernández ao GIVEMESPORT. “Mas essa decisão não depende de mim; cabe à comissão técnica. Não sei quando isso poderá acontecer, o tempo dirá. É certamente um dos meus sonhos e seria uma honra usar a braçadeira de capitão.”
- AFP
O privilégio de jogar com Messi
Apesar de suas próprias ambições grandiosas, Fernández mantém os pés no chão e valoriza profundamente o tempo que passa atualmente em campo ao lado da estrela do Inter Miami. Messi, que levou a Argentina a conquistar três troféus importantes consecutivos entre 2021 e 2024, continua sendo o ponto central da equipe de Lionel Scaloni. Fernández não hesitou em reconhecer o impacto único que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro exerce sobre seus companheiros de equipe.
“Ele é diferente. É o maior de todos os tempos, então é um privilégio dividir o vestiário com ele”, afirmou Fernández. “Ele sempre foi meu ídolo, desde a minha infância. Sempre sonhei em jogar com ele, então ele realmente me impressionou muito quando o vi pela primeira vez. Com o passar dos anos e à medida que fui conhecendo-o melhor, tudo ficou mais normal. Ele é uma ótima pessoa, e estou muito orgulhoso de compartilhar esses momentos com ele.”
- Getty Images Sport
Impactos desde a Copa do Mundo
A ascensão de Fernández à proeminência está intimamente ligada ao sucesso da Argentina no Catar. Depois de começar o torneio como reserva, ele conquistou seu lugar no time titular e acabou ganhando o prêmio de Melhor Jogador Jovem do Torneio.
Refletindo sobre sua evolução desde aquele torneio, Fernández explicou como buscou dar mais liberdade ao seu capitão: “Eu evoluí muito individualmente. Independentemente de ganhar ou não a Copa do Mundo, você naturalmente evolui no futebol. Você continua melhorando e trabalhando seus pontos fracos, então certamente me sinto mais maduro e mais como um líder. Tenho trabalhado nisso tudo em nível pessoal e o clube [Chelsea] me dá confiança para colocar isso em prática dia após dia. Estou feliz com meu papel e espero continuar melhorando, mostrando o que faço em cada treino com a paixão que transmito aos meus companheiros de equipe.”
- Getty Images Sport
Fernández busca conquista histórica de dois títulos consecutivos
Com uma medalha da Copa do Mundo e um troféu da Copa América já em seu currículo pessoal aos apenas 25 anos, Fernández se recusa a descansar sobre os louros do passado. Enquanto a Argentina se prepara para disputar o tão aguardado torneio na América do Norte, o meio-campista está totalmente focado em ajudar o país a se tornar a primeira nação a defender com sucesso um título da Copa do Mundo desde que o Brasil alcançou essa façanha em 1962.
Com a expectativa generalizada de que o torneio sirva como a despedida internacional de Messi, a motivação no elenco da Albiceleste atingiu o auge. “Vamos tentar defendê-lo e conquistá-lo novamente, que é o que esta seleção tem que fazer”, afirmou Fernández. “O povo argentino é muito apaixonado, e sempre queremos mais. Ganhar a Copa do Mundo em 2022 já é passado. Sabemos que pode ser a última Copa do Mundo de Messi, então estaremos lá para defender nosso título do Catar como uma equipe. Faremos o nosso melhor para mantê-lo.”
A Argentina iniciará sua campanha de defesa do título da Copa do Mundo contra a Argélia, seguida pela Áustria, e encerrará a fase de grupos contra a Jordânia.