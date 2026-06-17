O sucessor de Harry Kane? Ex-atacante da Premier League e da seleção inglesa explica o motivo preocupante pelo qual a Inglaterra não tem um novo “número 9”

Questionado sobre se a falta de atacantes de peso na posição nº 9 — à medida que jogadores como Kane, Robert Lewandowski, Karim Benzema e Luis Suárez chegam ao crepúsculo de suas respectivas carreiras — se tornou uma tendência global, o ex-atacante do Nottingham Forest, Liverpool, Aston Villa e da seleção inglesa Collymore, falando em parceria com a BetWright, empresa de apostas em futebol, disse ao GOAL: “Acho que, nos últimos 15, 20 anos, a maioria dos times joga com três atacantes na frente. Converso com muitos treinadores e eles dizem: ‘ninguém quer ser atacante porque ninguém quer assumir a responsabilidade’.

“Todos querem ser atacantes pelas pontas, assim podem mostrar suas habilidades, cortarem para dentro, chutarem, mas não são julgados pelo resultado. Se você é um centroavante, é julgado por uma única coisa: gols.

“E, para ser justo com Erling Haaland, quando ele foi para o Manchester City — se você se lembra, especialmente no Dortmund —, havia muitas ocasiões em que a bola ia por cima da defesa, ele saía correndo atrás dela, tinha 30, 40, 50 jardas de gramado à sua frente para avançar, contornar o goleiro ou dar um toque por cima dele. No City, era entrar na área e empurrar a bola para o gol. Portanto, a grande maioria dos gols de Erling Haaland foram gols fáceis, mas isso não define quem ele é como jogador; ele teve a disciplina necessária para conseguir fazer isso.

“Não tenho a menor dúvida de que a culpa é da mudança de jogar com dois atacantes centrais e dois alas, cuja função era apenas servir o atacante, em vez de cortar para dentro e chutar sempre — o que me deixa louco.

“Por exemplo, quando eu era um jogador jovem e às vezes atuava pela lateral, principalmente quando comecei no Crystal Palace, se você cortasse para dentro e não marcasse, levava uma bronca e tanto, porque era tipo: ‘você não está aqui para marcar, está aqui para servir a bola de prato para os dois atacantes centrais’.

“Hoje em dia há apenas um centroavante, então as responsabilidades de marcar gols foram divididas um pouco. Mas se você observar ao redor, o fato de Dominic Calvert-Lewin e Danny Welbeck terem sido cogitados como possíveis atacantes reservas [da Inglaterra] caso Ollie Watkins não atingisse a boa fase que teve no final da temporada, o fato de que Liam Delap teve uma temporada muito ruim, ou um período muito ruim até agora no Chelsea, e se você olhar para as categorias sub-21, sub-17 e sub-18, não há atacantes surgindo.

“Portanto, é uma preocupação, é uma tendência, e é uma preocupação em todo o futebol mundial. Mas as tendências existem por um motivo. Espero que, se estivermos conversando novamente daqui a cinco ou dez anos, as equipes estejam jogando alguma variação do 4-4-2, com dois atacantes na frente ocupando um ou dois zagueiros que não sabem como se defender contra dois — porque estão tão acostumados a se defender contra um —, e que isso volte à moda, da mesma forma que as equipes que mandam a bola para fora para um arremesso lateral — o Paris Saint-Germain, o melhor time da Europa, manda a bola para fora como se fosse um chute de rúgbi — e as jogadas ensaiadas que o Arsenal tornou sua marca registrada nesta temporada voltem a estar na moda.

“Mas isso é uma grande preocupação, e para alguém que já foi atacante central, ver essa escassez de grandes atacantes, seja na Premier League ou na Copa do Mundo, é extremamente decepcionante.”