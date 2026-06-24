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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

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O substituto já está pronto: a seleção alemã corre o risco de perder um jogador na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Equador

Copa do Mundo
Equador x Alemanha
Equador
Alemanha
N. Brown
D. Raum

A seleção alemã de futebol provavelmente não poderá contar com o lateral-esquerdo Nathaniel Brown na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Equador.

O jogador de Frankfurt não pôde participar, na manhã de quarta-feira (hora local), do último treino antes da partida para Nova York/Nova Jersey, onde enfrentará os sul-americanos. Em vez disso, Brown realizou um treino leve de corrida com o preparador físico Krunoslav Banovcic.

  • David Raum está pronto para substituir Brown. O jogador de Leipzig só havia perdido sua vaga de titular para Brown na véspera da Copa do Mundo. Com isso, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, precisa alterar seu time titular em pelo menos duas posições: após a desistência de Nico Schlotterbeck do torneio (ligamento medial), Antonio Rüdiger passa a atuar na zaga ao lado de Jonathan Tah.

    O treino no Spry Soccer Stadium, em Winston-Salem, ocorreu novamente sob o sol de sempre, após a forte chuva do dia anterior. O círculo de dribles com Pascal Groß e Maximilian Beier começou cedo, quase que por tradição, e o trio de Stuttgart, formado por Deniz “Uns” Undav, Angelo Stiller e Jamie Leweling, também chegou mais cedo. Manuel Neuer mantinha a bola no ar com tranquilidade.

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    A seleção da DFB já está garantida como campeã do grupo antes mesmo da partida contra o Equador

    A partida desta quinta-feira (22h/ARD e MagentaTV), no estádio da final em East Rutherford, já não tem grande importância esportiva para a seleção alemã: ela já está garantida como campeã do grupo.

    Após o almoço, à tarde (15h, horário local/21h, horário da Europa Central), a equipe embarcará no voo fretado da FIFA no aeroporto local Smith Reynolds e, em cerca de 1h15, seguirá pela costa leste dos EUA em direção ao norte, até Newark, a pouco mais de 700 quilômetros de distância. A seleção alemã se hospedará no MC, Autograph Collection Montclair. Nagelsmann e o super-reserva Undav responderão às perguntas dos repórteres na coletiva de imprensa no estádio (18h45/1h45).

    O estádio dos times de futebol americano New York Giants e New York Jets, em East Rutherford, é o segundo maior da Copa do Mundo, com 80.663 lugares. A arquibancada da torcida alemã está lotada, com 4.800 espectadores.

    A seleção alemã segue ali os passos do “conto de fadas do verão” de 2006. Naquela época, pela última vez em uma Copa do Mundo, a equipe conquistou duas vitórias na estreia; no terceiro jogo da fase de grupos, há 20 anos, também enfrentou o Equador. Dois gols de Miroslav Klose e um de Lukas Podolski garantiram a vitória por 3 a 0 na fase de grupos — aliás, também no estádio da final do torneio, que na época era o Estádio Olímpico de Berlim.

  • A seleção alemã na Copa do Mundo de 2026

    PosiçãoJogadorClubeNúmero da camisa
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GoleiroManuel NeuerFC Bayern de Munique1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensivoNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefesaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique6
    DefesaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensivoAleksandar PavlovicFC Bayern de Munique5
    DefesaDavid RaumRB Leipzig22
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefesaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefesaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefesaJonathan TahFC Bayern de Munique4
    DefesaMalick ThiawNewcastle United24
    AtaqueNadiem AmiriMainz 0520
    AtaqueMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    AtaqueLeon GoretzkaFC Bayern de Munique8
    AtaqueKai HavertzArsenal7
    AtaqueAssan OuedraogoRB Leipzig25
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AtaqueJamal MusialaFC Bayern de Munique10
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul19
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart26
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool17
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United11
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