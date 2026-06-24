O jogador de Frankfurt não pôde participar, na manhã de quarta-feira (hora local), do último treino antes da partida para Nova York/Nova Jersey, onde enfrentará os sul-americanos. Em vez disso, Brown realizou um treino leve de corrida com o preparador físico Krunoslav Banovcic.
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O substituto já está pronto: a seleção alemã corre o risco de perder um jogador na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Equador
David Raum está pronto para substituir Brown. O jogador de Leipzig só havia perdido sua vaga de titular para Brown na véspera da Copa do Mundo. Com isso, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, precisa alterar seu time titular em pelo menos duas posições: após a desistência de Nico Schlotterbeck do torneio (ligamento medial), Antonio Rüdiger passa a atuar na zaga ao lado de Jonathan Tah.
O treino no Spry Soccer Stadium, em Winston-Salem, ocorreu novamente sob o sol de sempre, após a forte chuva do dia anterior. O círculo de dribles com Pascal Groß e Maximilian Beier começou cedo, quase que por tradição, e o trio de Stuttgart, formado por Deniz “Uns” Undav, Angelo Stiller e Jamie Leweling, também chegou mais cedo. Manuel Neuer mantinha a bola no ar com tranquilidade.
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A seleção da DFB já está garantida como campeã do grupo antes mesmo da partida contra o Equador
A partida desta quinta-feira (22h/ARD e MagentaTV), no estádio da final em East Rutherford, já não tem grande importância esportiva para a seleção alemã: ela já está garantida como campeã do grupo.
Após o almoço, à tarde (15h, horário local/21h, horário da Europa Central), a equipe embarcará no voo fretado da FIFA no aeroporto local Smith Reynolds e, em cerca de 1h15, seguirá pela costa leste dos EUA em direção ao norte, até Newark, a pouco mais de 700 quilômetros de distância. A seleção alemã se hospedará no MC, Autograph Collection Montclair. Nagelsmann e o super-reserva Undav responderão às perguntas dos repórteres na coletiva de imprensa no estádio (18h45/1h45).
O estádio dos times de futebol americano New York Giants e New York Jets, em East Rutherford, é o segundo maior da Copa do Mundo, com 80.663 lugares. A arquibancada da torcida alemã está lotada, com 4.800 espectadores.
A seleção alemã segue ali os passos do “conto de fadas do verão” de 2006. Naquela época, pela última vez em uma Copa do Mundo, a equipe conquistou duas vitórias na estreia; no terceiro jogo da fase de grupos, há 20 anos, também enfrentou o Equador. Dois gols de Miroslav Klose e um de Lukas Podolski garantiram a vitória por 3 a 0 na fase de grupos — aliás, também no estádio da final do torneio, que na época era o Estádio Olímpico de Berlim.
A seleção alemã na Copa do Mundo de 2026
Posição Jogador Clube Número da camisa Goleiro Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Goleiro Manuel Neuer FC Bayern de Munique 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defesa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensivo Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defesa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defesa Joshua Kimmich FC Bayern de Munique 6 Defesa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensivo Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Munique 5 Defesa David Raum RB Leipzig 22 Defesa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defesa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defesa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defesa Jonathan Tah FC Bayern de Munique 4 Defesa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ataque Nadiem Amiri Mainz 05 20 Ataque Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Ataque Leon Goretzka FC Bayern de Munique 8 Ataque Kai Havertz Arsenal 7 Ataque Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Ataque Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ataque Jamal Musiala FC Bayern de Munique 10 Ataque Leroy Sané Galatasaray Istambul 19 Ataque Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Ataque Florian Wirtz FC Liverpool 17 Ataque Nick Woltemade Newcastle United 11