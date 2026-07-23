O substituto de Yamal ou um novo Raphinha? Adeyemi, a velha nova aposta de Flick, gera dúvidas no Barcelona

O Barcelona conseguiu reforçar o seu ataque com um negócio importante esta quinta-feira, a contratação do alemão Karim Adeyemi, proveniente do Borussia Dortmund, no meio de várias interrogações sobre a utilidade dessa medida.
O Barcelona referiu, através do seu site oficial, que chegou a um acordo com o Borussia Dortmund relativo à transferência do avançado Karim Adeyemi, que assinou um contrato com o clube catalão até 2031.
Muitas dúvidas cercam este negócio, seja pela posição do jogador alemão, seja pelo que apresentou nas últimas temporadas, mas o ponto de otimismo reside na relação de Adeyemi com o seu compatriota Hansi Flick.