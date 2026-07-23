O substituto de Yamal ou um novo Raphinha? Adeyemi, a velha nova aposta de Flick, gera dúvidas no Barcelona

Ao longo dos últimos anos, Karim Adeyemi (24 anos) era visto como um dos talentos emergentes na Alemanha, em meio a previsões de um futuro brilhante, mas a sua jornada com o Borussia Dortmund conheceu muitas oscilações.

O jornal alemão "Bild" afirmou que a transferência de Karim Adeyemi para o Barcelona é uma das surpresas do atual período de transferências de verão.

O jornal justificou a sua opinião com o facto de Karim ter passado grande parte da última temporada no banco de suplentes e ter sido decisivo apenas em alguns jogos, além de não ter participado no Mundial de 2026 com a seleção alemã.

O "Bild" destacou que Adeyemi está longe do jogo coletivo, uma vez que pertence a uma geração convencida de que não é necessário o árduo trabalho coletivo para alcançar objetivos que podem ser atingidos por outras vias.

O "Bild" prosseguiu, afirmando que Karim é um exemplo de um problema mental claramente conhecido em Dortmund, pois o dono da esquerda de destaque possui um enorme talento, mas não conseguiu, ao longo dos anos em que vestiu a camisola do Borussia, tornar-se um jogador decisivo de forma permanente.

Adeyemi ficou conhecido pela oscilação do seu nível com o Borussia Dortmund, já que em alguns jogos apresenta níveis deslumbrantes, mas noutros exibe níveis muito modestos.