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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

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O substituto de Yamal ou um novo Raphinha? Adeyemi, a velha nova aposta de Flick, gera dúvidas no Barcelona

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O Barça anunciou oficialmente o negócio

O Barcelona conseguiu reforçar o seu ataque com um negócio importante esta quinta-feira, a contratação do alemão Karim Adeyemi, proveniente do Borussia Dortmund, no meio de várias interrogações sobre a utilidade dessa medida.

O Barcelona referiu, através do seu site oficial, que chegou a um acordo com o Borussia Dortmund relativo à transferência do avançado Karim Adeyemi, que assinou um contrato com o clube catalão até 2031.

Muitas dúvidas cercam este negócio, seja pela posição do jogador alemão, seja pelo que apresentou nas últimas temporadas, mas o ponto de otimismo reside na relação de Adeyemi com o seu compatriota Hansi Flick.

  • Karim AdeyemiGetty Images

    Temporada irregular e transferência surpresa

    Ao longo dos últimos anos, Karim Adeyemi (24 anos) era visto como um dos talentos emergentes na Alemanha, em meio a previsões de um futuro brilhante, mas a sua jornada com o Borussia Dortmund conheceu muitas oscilações.

    O jornal alemão "Bild" afirmou que a transferência de Karim Adeyemi para o Barcelona é uma das surpresas do atual período de transferências de verão.

    O jornal justificou a sua opinião com o facto de Karim ter passado grande parte da última temporada no banco de suplentes e ter sido decisivo apenas em alguns jogos, além de não ter participado no Mundial de 2026 com a seleção alemã.

    O "Bild" destacou que Adeyemi está longe do jogo coletivo, uma vez que pertence a uma geração convencida de que não é necessário o árduo trabalho coletivo para alcançar objetivos que podem ser atingidos por outras vias.

    O "Bild" prosseguiu, afirmando que Karim é um exemplo de um problema mental claramente conhecido em Dortmund, pois o dono da esquerda de destaque possui um enorme talento, mas não conseguiu, ao longo dos anos em que vestiu a camisola do Borussia, tornar-se um jogador decisivo de forma permanente.

    Adeyemi ficou conhecido pela oscilação do seu nível com o Borussia Dortmund, já que em alguns jogos apresenta níveis deslumbrantes, mas noutros exibe níveis muito modestos.

    • Publicidade
  • flickGetty Images

    Adeyemi e Flick: uma velha relação que se renova no Barcelona

    Não será a primeira vez que Adeyemi trabalha com o treinador Hansi Flick, uma vez que os dois já colaboraram na seleção alemã.

    Adeyemi deve o início da sua carreira internacional a Hansi Flick, que lhe deu a oportunidade de fazer a sua primeira internacionalização pela Alemanha, frente à Arménia, na qualificação para o Campeonato do Mundo, em maio de 2021, tendo marcado o seu primeiro golo internacional também nesse encontro.

    Adeyemi jogou como suplente nessa partida e atuou na posição de extremo direito, que é a sua posição principal, apesar de se sair bem noutras posições.

    A confiança de Flick em Adeyemi na seleção alemã, quando este tinha 19 anos, demonstra a crença do treinador no jogador e a sua total convicção nas suas capacidades, algo que voltou a provar ao pedir a sua contratação neste verão.

  • Karim Adeyemigetty

    Onde vai jogar Adeyemi no Barcelona?

    A contratação de Karim Adeyemi levantou algumas questões sobre a posição que ocupará no plantel do Barcelona na próxima temporada, sobretudo por a sua posição principal ser a de extremo direito.

    Nessa posição encontra-se o craque espanhol Lamine Yamal, que é um dos pilares fundamentais do onze do Barça, tendo participado em 45 jogos na temporada passada em todas as competições, 43 dos quais na posição de extremo direito e apenas 2 como meia-atacante.

    Flick conta ainda com Ferran Torres, no qual se apoiou em alguns jogos como extremo direito, além de Roony Bardghji, que participou 27 vezes na temporada passada nessa posição.

    Tendo isso em conta, o papel de Adeyemi ficará limitado ao de substituto de Lamine Yamal, dada a dificuldade de tirar o jogador espanhol do onze.

    Mas as coisas podem mudar caso Flick decida apostar nele noutra posição, no ataque do Barcelona, aproveitando Adeyemi e Yamal ao mesmo tempo.

    Na temporada passada, Adeyemi participou em 24 jogos com o Dortmund na posição de segundo avançado (falso nove), uma opção à qual Flick pode recorrer para colocar Adeyemi como titular.

    Adeyemi também jogou como avançado-centro puro em alguns jogos do Dortmund, outra opção à disposição de Flick, à qual poderá recorrer após a saída de Robert Lewandowski.

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  • Raphinha HIC Getty/GOAL

    Adeyemi será o novo Raphinha?

    O nível do brasileiro Raphinha evoluiu de forma inesperada sob o comando de Hansi Flick, ao ponto de o jogador se ter tornado num dos elementos mais importantes do Barça com o treinador alemão.

    O técnico alemão mudou o papel de Raphinha, deu-lhe uma enorme confiança e uma liberdade ofensiva que fizeram dele um dos elementos mais importantes do sistema ofensivo do Barça.

    Raphinha esteve prestes a deixar o Barcelona antes da chegada de Flick, algo que o próprio jogador admitiu, mas continuou a viagem depois de o treinador o ter convencido da sua importância e lhe ter dado rédea solta para brilhar em grande.

    Com a oscilação evidente na carreira de Adeyemi, e depois do que apresentou na época passada com o Dortmund, todos vão aguardar para ver o que Flick fará com o jogador alemão, e se irá repetir com ele a experiência de Raphinha ou se o jogador se transformará apenas num substituto de Lamal.