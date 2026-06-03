O substituto de Ousmane Dembélé? Junior Kroupi, estrela do Bournemouth, é apontado por grandes clubes franceses como possível sucessor do vencedor da Bola de Ouro

De acordo com reportagens do veículo francês But! Football Club, o PSG vem acompanhando de perto Kroupi desde seus primeiros passos no Lorient. O gigante francês manteve um forte interesse pelo jovem jogador antes que o Bournemouth aproveitasse sua excelente relação com o Lorient para garantir uma transferência rápida.

Desde que se transferiu para a Premier League, o atacante reforçou significativamente sua reputação, provando ser uma das promessas mais empolgantes da França. Durante sua última temporada na Ligue 2, ele marcou impressionantes 22 gols em 30 partidas. Ele conseguiu levar essa forma letal para a Inglaterra, marcando 13 gols em 33 partidas pelo Cherries com apenas 20 anos, confirmando seu enorme potencial em um palco muito maior.