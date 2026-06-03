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O substituto de Ousmane Dembélé? Junior Kroupi, estrela do Bournemouth, é apontado por grandes clubes franceses como possível sucessor do vencedor da Bola de Ouro
Talentos emergentes chamam a atenção dos parisienses
De acordo com reportagens do veículo francês But! Football Club, o PSG vem acompanhando de perto Kroupi desde seus primeiros passos no Lorient. O gigante francês manteve um forte interesse pelo jovem jogador antes que o Bournemouth aproveitasse sua excelente relação com o Lorient para garantir uma transferência rápida.
Desde que se transferiu para a Premier League, o atacante reforçou significativamente sua reputação, provando ser uma das promessas mais empolgantes da França. Durante sua última temporada na Ligue 2, ele marcou impressionantes 22 gols em 30 partidas. Ele conseguiu levar essa forma letal para a Inglaterra, marcando 13 gols em 33 partidas pelo Cherries com apenas 20 anos, confirmando seu enorme potencial em um palco muito maior.
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A versatilidade faz dele o sucessor ideal
A principal razão por trás do interesse cada vez mais intenso do clube parisiense é a notável flexibilidade tática do jogador, que se encaixa perfeitamente no exigente sistema de Luis Enrique. Capaz de atuar como centroavante ou pelas laterais, Kroupi apresenta exatamente o perfil dinâmico que o técnico espanhol tanto valoriza. Essa versatilidade tem alimentado especulações crescentes de que ele estaria sendo preparado para, eventualmente, suceder Dembélé.
Embora o experiente jogador internacional continue sendo um elemento crucial do projeto atual na capital francesa, sua contínua fragilidade física e saúde precária têm sido frequentemente temas de discussão interna. Consequentemente, garantir um atacante confiável e multifuncional tornou-se uma prioridade estratégica para assegurar a estabilidade ofensiva a longo prazo para os atuais campeões.
Conexões importantes poderiam facilitar um acordo
Outro fator significativo que poderia inclinar a balança a favor de uma transferência é a representação do jogador. Há vários meses, Kroupi é representado por Moussa Sissoko, um agente influente que já mantém laços fortes e bem estabelecidos com a diretoria do Paris. Sissoko atualmente cuida dos interesses de várias estrelas de destaque do clube, incluindo Bradley Barcola, Desire Doue, Randal Kolo Muani e o próprio Dembele.
Essas relações positivas já existentes, sem dúvida, facilitarão quaisquer negociações em potencial caso o consultor esportivo Luis Campos decida acelerar os esforços para contratar o jovem prodígio. Embora seja difícil tirá-lo de um ambiente lucrativo na Inglaterra, os gigantes franceses possuem tanto o poder financeiro quanto os argumentos esportivos convincentes necessários para concretizar essa aquisição ambiciosa.
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O que vem por aí para Kroupi e o PSG?
O foco imediato de Kroupi continua sendo seu rápido desenvolvimento no Bournemouth. Enquanto isso, o PSG deve avaliar cuidadosamente suas opções para o verão. Embora Dembélé, de 29 anos, tenha marcado 20 gols em 40 partidas nesta temporada, ele somou apenas 2.200 minutos em campo devido a problemas físicos.
Consequentemente, é altamente provável que o clube faça uma oferta formal por seu sucessor a longo prazo. Uma transferência bem-sucedida levaria o sensacional atacante a se juntar a um dos times de elite da Europa, transformando sua carreira incrivelmente promissora.