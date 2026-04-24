O substituto de Lionel Messi? O proprietário do Inter Miami aborda a questão de “quem será o próximo”, enquanto o maior jogador de todos os tempos da Argentina negocia contrato até 2028 com os vencedores da MLS Cup

O projeto do Inter Miami sempre foi além do campo, com Mas encarando o clube como um pilar central de um mercado de futebol americano “ainda inexplorado”. A recente inauguração do novo estádio permanente e complexo de entretenimento do clube é vista como um passo fundamental para aproximar a MLS da popularidade das principais ligas nacionais dos Estados Unidos.

“O próximo passo é continuar nos empenhando para construir um grande time em um mercado tão grande quanto o dos Estados Unidos, mas cuja liga é a quinta mais assistida no país”, acrescentou ele. “É um mercado enorme que ainda não foi totalmente explorado.”

“Inauguramos o novo estádio de Miami há três semanas, não apenas como um estádio, mas como um local de entretenimento, compras e experiências. Um dos meus momentos de maior satisfação foi quando conquistamos o campeonato em dezembro e vi famílias ao meu redor comemorando nossa conquista. Você anda por Miami e tudo o que vê são camisetas rosa. É importante mudar o impacto cultural que podemos ter no futebol.”