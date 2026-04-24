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O substituto de Lionel Messi? O proprietário do Inter Miami aborda a questão de “quem será o próximo”, enquanto o maior jogador de todos os tempos da Argentina negocia contrato até 2028 com os vencedores da MLS Cup
Mas traça sua visão para a era pós-Messi em Miami
Messi transformou o Inter Miami em um fenômeno global desde sua chegada, mas a diretoria do clube já se prepara para o dia em que o lendário camisa 10 se aposentar. Em discurso no evento “The Forum”, no estádio Metropolitano, o proprietário Mas abordou as constantes especulações sobre a formação do elenco a longo prazo e a busca por um futuro sucessor.
O empresário americano destacou que, embora o objetivo imediato seja aproveitar a presença de Messi nas próximas duas temporadas, a identidade do clube está agora ligada à excelência consistente. Mas observou que a demanda da torcida da Flórida é por uma mistura de estrelas de nível mundial e jovens talentos emergentes para garantir que o “efeito Messi” deixe um legado permanente.
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A excelência continua sendo imprescindível para os vencedores da MLS Cup
Durante seu discurso, Mas reconheceu a pressão dos torcedores, que já estão de olho na próxima contratação de peso. Ele insistiu que o nível competitivo no Nu Stadium não diminuirá quando o oito vezes vencedor da Bola de Ouro pendurar as chuteiras, com o clube comprometido em permanecer no topo da liga.
“Quero aproveitar o Messi enquanto ele estiver conosco, pelos próximos dois anos”, explicou Mas, conforme citado pelo Mundo Deportivo. “Nossos torcedores ficam nos perguntando quem será o próximo. Sempre tentamos contratar jogadores de ponta, mas também jovens talentos, para dar aos nossos torcedores um sentimento de pertencimento. O que importa para nossos torcedores é competir, vencer.”
Miami visa explorar o potencial inexplorado do mercado americano
O projeto do Inter Miami sempre foi além do campo, com Mas encarando o clube como um pilar central de um mercado de futebol americano “ainda inexplorado”. A recente inauguração do novo estádio permanente e complexo de entretenimento do clube é vista como um passo fundamental para aproximar a MLS da popularidade das principais ligas nacionais dos Estados Unidos.
“O próximo passo é continuar nos empenhando para construir um grande time em um mercado tão grande quanto o dos Estados Unidos, mas cuja liga é a quinta mais assistida no país”, acrescentou ele. “É um mercado enorme que ainda não foi totalmente explorado.”
“Inauguramos o novo estádio de Miami há três semanas, não apenas como um estádio, mas como um local de entretenimento, compras e experiências. Um dos meus momentos de maior satisfação foi quando conquistamos o campeonato em dezembro e vi famílias ao meu redor comemorando nossa conquista. Você anda por Miami e tudo o que vê são camisetas rosa. É importante mudar o impacto cultural que podemos ter no futebol.”
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Grandes mudanças no setor
O Inter Miami continua sendo o favorito para conquistar o título da MLS nesta temporada. Com o contrato de Messi válido até 2028, o foco principal agora é manter o domínio na liga enquanto integra jogadores de destaque ao elenco.
Fora de campo, o clube continuará a desenvolver seu novo distrito de entretenimento para maximizar o alcance comercial da marca. Enquanto Messi continuar liderando o ataque, o Inter Miami continuará sendo o time mais assistido da América do Norte, mas as bases estabelecidas por Messi e seus sócios sugerem que a “Revolução Rosa” está apenas começando.