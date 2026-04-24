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Yosua Arya

Traduzido por

O substituto de Lionel Messi? O proprietário do Inter Miami aborda a questão de “quem será o próximo”, enquanto o maior jogador de todos os tempos da Argentina negocia contrato até 2028 com os vencedores da MLS Cup

L. Messi
Major League Soccer
Inter Miami CF

Jorge Mas, proprietário do Inter Miami, abordou a inevitável questão de como o clube irá substituir Lionel Messi. Com o ícone argentino sob contrato até 2028, os Herons já estão se planejando para um futuro além do GOAT.

  • Mas traça sua visão para a era pós-Messi em Miami

    Messi transformou o Inter Miami em um fenômeno global desde sua chegada, mas a diretoria do clube já se prepara para o dia em que o lendário camisa 10 se aposentar. Em discurso no evento “The Forum”, no estádio Metropolitano, o proprietário Mas abordou as constantes especulações sobre a formação do elenco a longo prazo e a busca por um futuro sucessor.

    O empresário americano destacou que, embora o objetivo imediato seja aproveitar a presença de Messi nas próximas duas temporadas, a identidade do clube está agora ligada à excelência consistente. Mas observou que a demanda da torcida da Flórida é por uma mistura de estrelas de nível mundial e jovens talentos emergentes para garantir que o “efeito Messi” deixe um legado permanente.

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  • Real Salt Lake v Inter Miami CFGetty Images Sport

    A excelência continua sendo imprescindível para os vencedores da MLS Cup

    Durante seu discurso, Mas reconheceu a pressão dos torcedores, que já estão de olho na próxima contratação de peso. Ele insistiu que o nível competitivo no Nu Stadium não diminuirá quando o oito vezes vencedor da Bola de Ouro pendurar as chuteiras, com o clube comprometido em permanecer no topo da liga.

    “Quero aproveitar o Messi enquanto ele estiver conosco, pelos próximos dois anos”, explicou Mas, conforme citado pelo Mundo Deportivo. “Nossos torcedores ficam nos perguntando quem será o próximo. Sempre tentamos contratar jogadores de ponta, mas também jovens talentos, para dar aos nossos torcedores um sentimento de pertencimento. O que importa para nossos torcedores é competir, vencer.”

  • Miami visa explorar o potencial inexplorado do mercado americano

    O projeto do Inter Miami sempre foi além do campo, com Mas encarando o clube como um pilar central de um mercado de futebol americano “ainda inexplorado”. A recente inauguração do novo estádio permanente e complexo de entretenimento do clube é vista como um passo fundamental para aproximar a MLS da popularidade das principais ligas nacionais dos Estados Unidos.

    “O próximo passo é continuar nos empenhando para construir um grande time em um mercado tão grande quanto o dos Estados Unidos, mas cuja liga é a quinta mais assistida no país”, acrescentou ele. “É um mercado enorme que ainda não foi totalmente explorado.”

    “Inauguramos o novo estádio de Miami há três semanas, não apenas como um estádio, mas como um local de entretenimento, compras e experiências. Um dos meus momentos de maior satisfação foi quando conquistamos o campeonato em dezembro e vi famílias ao meu redor comemorando nossa conquista. Você anda por Miami e tudo o que vê são camisetas rosa. É importante mudar o impacto cultural que podemos ter no futebol.”

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Grandes mudanças no setor

    O Inter Miami continua sendo o favorito para conquistar o título da MLS nesta temporada. Com o contrato de Messi válido até 2028, o foco principal agora é manter o domínio na liga enquanto integra jogadores de destaque ao elenco.

    Fora de campo, o clube continuará a desenvolver seu novo distrito de entretenimento para maximizar o alcance comercial da marca. Enquanto Messi continuar liderando o ataque, o Inter Miami continuará sendo o time mais assistido da América do Norte, mas as bases estabelecidas por Messi e seus sócios sugerem que a “Revolução Rosa” está apenas começando.

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