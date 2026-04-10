O substituto de Enzo Fernández no Chelsea? O clube está “impressionado” com a estrela da Bundesliga avaliada em € 50 milhões

Stiller tornou-se um alvo de destaque para o Chelsea, já que o clube londrino busca reforçar suas opções no meio-campo antes da janela de transferências de verão. De acordo com o BILD, o clube do oeste de Londres tem observado frequentemente o jogador de 25 anos, principalmente durante a impressionante vitória do Stuttgart por 4 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, partida em que Stiller dominou o jogo.

Com as especulações continuando a cercar o futuro de longo prazo de Fernández em Stamford Bridge, Stiller é visto como um jogador que possui a disciplina tática e o alcance de passe necessários para ter sucesso na Premier League. O meio-campista viu seu valor subir significativamente desde que se juntou ao Stuttgart, consolidando-se na seleção alemã.