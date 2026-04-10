Getty Images Sport
Traduzido por
O substituto de Enzo Fernández no Chelsea? O clube está “impressionado” com a estrela da Bundesliga avaliada em € 50 milhões
O Chelsea está de olho no jogador da seleção alemã Stiller
Stiller tornou-se um alvo de destaque para o Chelsea, já que o clube londrino busca reforçar suas opções no meio-campo antes da janela de transferências de verão. De acordo com o BILD, o clube do oeste de Londres tem observado frequentemente o jogador de 25 anos, principalmente durante a impressionante vitória do Stuttgart por 4 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, partida em que Stiller dominou o jogo.
Com as especulações continuando a cercar o futuro de longo prazo de Fernández em Stamford Bridge, Stiller é visto como um jogador que possui a disciplina tática e o alcance de passe necessários para ter sucesso na Premier League. O meio-campista viu seu valor subir significativamente desde que se juntou ao Stuttgart, consolidando-se na seleção alemã.
- AFP
Preço definido à medida que o interesse da Premier League se intensifica
O Stuttgart está bem ciente do crescente interesse em seu principal trunfo e, segundo relatos, teria estabelecido um valor interno de aproximadamente € 50 milhões (£ 43 milhões/$ 58 milhões) pelo meia-atacante. Embora o time alemão prefira manter seu elenco principal intacto, a atração financeira da Premier League pode ser difícil de resistir.
O Chelsea não é o único clube inglês a demonstrar interesse. O Manchester United fez uma tentativa de última hora para garantir a contratação de Stiller durante a janela de transferências do verão passado, o que ressalta a demanda por seus serviços. Uma transferência para Londres provavelmente faria com que Stiller aumentasse significativamente seu salário atual de € 4,5 milhões por ano, com ganhos potenciais que devem pelo menos dobrar na Inglaterra.
Hoeness envia mensagem clara sobre a venda de jogadores estrela
Apesar do apelo financeiro de uma possível venda recorde, o técnico do Stuttgart, Sebastian Hoeness, tem se manifestado abertamente sobre seu desejo de manter o elenco intacto. O clube já sofreu a perda de vários jogadores importantes nas últimas janelas de transferências, tornando a permanência de Stiller uma prioridade esportiva.
Ele abordou a situação no início deste inverno, afirmando: “Se você quer entrar em uma temporada como candidato a disputar competições internacionais, deve chegar ao ponto, do ponto de vista esportivo, de manter os melhores jogadores. Para mim, o VFB ainda não chegou ao fim de seu desenvolvimento. Se eu pensasse assim, não teria renovado meu contrato em março.”
- Getty Images Sport
O dilema do Stuttgart no verão e o cronograma de transferências
O momento certo para uma eventual negociação continua sendo complicado devido à próxima Copa do Mundo, que deve adiar as principais transferências para o final da janela de transferências de verão. Além disso, a classificação final do Stuttgart no campeonato e a qualificação para as competições europeias terão um papel decisivo na decisão de Stiller de mudar de clube para dar um passo adiante em sua carreira.