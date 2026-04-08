O Stuttgart fixa preço de € 50 milhões pelo jogador cobiçado pelo Manchester United e pelo Real Madrid, enquanto o time da Bundesliga vê a estrela da Championship como o substituto ideal

O clube alemão teria decidido que não aceitará ofertas abaixo de um determinado valor mínimo por seus principais jogadores. De acordo com reportagens do Sport Bild, os jogadores da seleção alemã Stiller e Jamie Leweling só poderão deixar o clube por ofertas a partir de € 50 milhões. Embora Stiller tenha atualmente uma cláusula de rescisão em seu contrato avaliada em € 36,5 milhões, o Stuttgart detém uma vantagem única nas negociações.

O clube tem a opção de “resgatar” essa cláusula a qualquer momento por uma taxa relativamente baixa de apenas € 2 milhões. Essa jogada estratégica garante que os suábios mantenham controle total sobre o valor de mercado do jogador, elevando efetivamente o preço de entrada para € 50 milhões para interessados como Real Madrid e Manchester United. Os Red Devils estariam de olho em Stiller como o substituto ideal para Casemiro, que deixará o clube ao final de seu contrato neste verão. Com Stiller sob contrato até 2028, o time da Bundesliga não tem pressão imediata para vender, a menos que sua avaliação seja atendida integralmente.