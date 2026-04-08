AFP
Traduzido por
O Stuttgart fixa preço de € 50 milhões pelo jogador cobiçado pelo Manchester United e pelo Real Madrid, enquanto o time da Bundesliga vê a estrela da Championship como o substituto ideal
O Stuttgart pediu um preço altíssimo
O clube alemão teria decidido que não aceitará ofertas abaixo de um determinado valor mínimo por seus principais jogadores. De acordo com reportagens do Sport Bild, os jogadores da seleção alemã Stiller e Jamie Leweling só poderão deixar o clube por ofertas a partir de € 50 milhões. Embora Stiller tenha atualmente uma cláusula de rescisão em seu contrato avaliada em € 36,5 milhões, o Stuttgart detém uma vantagem única nas negociações.
O clube tem a opção de “resgatar” essa cláusula a qualquer momento por uma taxa relativamente baixa de apenas € 2 milhões. Essa jogada estratégica garante que os suábios mantenham controle total sobre o valor de mercado do jogador, elevando efetivamente o preço de entrada para € 50 milhões para interessados como Real Madrid e Manchester United. Os Red Devils estariam de olho em Stiller como o substituto ideal para Casemiro, que deixará o clube ao final de seu contrato neste verão. Com Stiller sob contrato até 2028, o time da Bundesliga não tem pressão imediata para vender, a menos que sua avaliação seja atendida integralmente.
- Getty Images Sport
Plano de sucessão em andamento
Caso Stiller seja transferido por uma quantia recorde, o Stuttgart já identificou o jogador que deseja para preencher a lacuna no meio-campo. O clube reacendeu seu interesse por um alvo anterior que atualmente vem se destacando na segunda divisão inglesa. De acordo com reportagens do Bild, o sucessor ideal já foi encontrado: Caspar Jander é o principal candidato a substituir o jogador da seleção alemã caso a transferência se concretize.
Jander, de 23 anos, que atualmente joga pelo Southampton, esteve perto de se juntar ao Stuttgart em 2025, antes que uma transferência do Nuremberg não se concretizasse. Desde que se mudou para a Inglaterra por € 12 milhões, o jogador de 23 anos viu seu valor subir significativamente, tendo desempenhado um papel de destaque na surpreendente vitória do Southampton sobre o Arsenal nas quartas de final da FA Cup. Sua forma impressionante impulsionou o Saints para a sexta posição na Championship, enquanto o time busca o acesso à Premier League. Consequentemente, ele está agora avaliado em aproximadamente € 25 milhões, valor que o clube alemão estaria disposto a reinvestir com qualquer eventual receita proveniente da venda de Stiller.
Estratégia de reforço do elenco
Não se espera que a atividade de transferências na MHP Arena se limite ao meio-campo. A diretoria do clube teria destinado um orçamento entre € 25 milhões e € 30 milhões para encontrar substitutos adequados, caso Stiller e Leweling deixem o clube após o verão da Copa do Mundo. A equipe de contratações está atualmente vasculhando o mercado em busca de um jogador ofensivo versátil e veloz, capaz de atuar em várias posições.
Além disso, reforços defensivos também estão na agenda. O clube busca ativamente um reserva confiável para o lateral-esquerdo titular Maximilian Mittelstadt. Embora se espere que alguns jogadores deixem o elenco, a flexibilidade financeira do clube dependerá em grande parte da conquista da classificação para a Liga dos Campeões, o que proporcionaria um impulso adicional ao seu orçamento para o mercado de verão.
- Getty Images Sport
As estrelas intocáveis
Embora esteja aberto a ofertas milionárias por Stiller e Leweling, o Stuttgart classificou suas joias defensivas como “intransferíveis”. O jovem prodígio Finn Jeltsch e a revelação Ramon Hendriks são considerados intocáveis e essenciais para a estabilidade a longo prazo. Enquanto o clube busca novos reforços, como Grischa Promel, que chega a título gratuito, o objetivo é claro: reter os talentos emergentes para garantir que a equipe continue competitiva tanto no campeonato nacional quanto nas competições europeias.