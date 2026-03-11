O Sporting afunda-se no Círculo Polar Ártico! O conto de fadas do Bodö/Glimt continua - O PSG derrota o Chelsea no final

Chwitscha Kwarazchelia (86 e 90+4) e Joao Vitinha (74) decidiram o jogo aberto. Antes disso, Malo Gusto (28) e Enzo Fernandez (57) do Chelsea responderam duas vezes aos gols de Bradley Barcola (10) e Ousmane Dembelé (40).

Ao norte do Círculo Polar Ártico, o Bodö/Glimt comemorou sua próxima festa do futebol. Em casa, no gramado artificial, venceu o Sporting por 3 a 0 (2 a 0).

Depois de o azarão ter eliminado o Inter de Milão, finalista do ano passado, nas eliminatórias, agora o time está de olho nas quartas de final. Lá, o Bayer Leverkusen pode estar esperando. O Werkself lutou e conseguiu um empate em 1 a 1 (0 a 0) na partida de ida contra o Arsenal.