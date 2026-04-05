O Southampton zomba dos torcedores do Arsenal com quatro provocações após o time da Championship eliminar os jogadores de Mikel Arteta da FA Cup

Após a vitória monumental, o administrador das redes sociais do Southampton não estava com disposição para gentilezas. Quando um torcedor do Arsenal tentou minimizar o resultado ao comentar “vitória por acaso” em uma postagem comemorativa no X (antigo Twitter), a conta oficial do clube respondeu com uma réplica devastadora de quatro palavras que incendiou a internet. O administrador respondeu: “Aproveite o seu quadruplo, amigo.” A resposta, que rapidamente se tornou viral, zombava do incessante otimismo do início da temporada de que o Arsenal poderia conquistar todos os troféus — um sonho que já havia sido destruído no mês passado, após a derrota na final da Carabao Cup para o Manchester City. Ganhando enorme repercussão na internet, a postagem acumulou centenas de milhares de curtidas, com torcedores rivais se juntando à zombaria, enquanto os fiéis torcedores do Arsenal ficaram remoendo a oportunidade perdida de conquistar mais títulos nesta temporada.