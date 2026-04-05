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O Southampton zomba dos torcedores do Arsenal com quatro provocações após o time da Championship eliminar os jogadores de Mikel Arteta da FA Cup
O Saints consegue uma vitória surpreendente na FA Cup
Os sonhos do Arsenal de uma campanha histórica sofreram um duro golpe em St Mary's, quando o Southampton, time da Championship, conseguiu uma surpreendente vitória por 2 a 1. Apesar de ser considerado o favorito ao título da Premier League, o time de Mikel Arteta não conseguiu superar os resistentes anfitriões em um tenso confronto pelas quartas de final da FA Cup. O impasse foi quebrado aos 35 minutos, quando Ross Stewart aproveitou um erro defensivo de Ben White para colocar o Saints na frente. Embora Viktor Gyokeres tenha conseguido empatar o placar no segundo tempo, um gol no final da partida de Shea Charles garantiu que o clube da Costa Sul fosse o único a seguir para Wembley para as semifinais.
Reação contundente nas redes sociais viraliza
Após a vitória monumental, o administrador das redes sociais do Southampton não estava com disposição para gentilezas. Quando um torcedor do Arsenal tentou minimizar o resultado ao comentar “vitória por acaso” em uma postagem comemorativa no X (antigo Twitter), a conta oficial do clube respondeu com uma réplica devastadora de quatro palavras que incendiou a internet. O administrador respondeu: “Aproveite o seu quadruplo, amigo.” A resposta, que rapidamente se tornou viral, zombava do incessante otimismo do início da temporada de que o Arsenal poderia conquistar todos os troféus — um sonho que já havia sido destruído no mês passado, após a derrota na final da Carabao Cup para o Manchester City. Ganhando enorme repercussão na internet, a postagem acumulou centenas de milhares de curtidas, com torcedores rivais se juntando à zombaria, enquanto os fiéis torcedores do Arsenal ficaram remoendo a oportunidade perdida de conquistar mais títulos nesta temporada.
A onda de lesões agrava o sofrimento dos Gunners
Para piorar a situação de Arteta, a derrota não foi a única baixa da noite. Durante um segundo tempo tenso, o importante zagueiro Gabriel foi forçado a sair de campo devido a uma lesão, deixando a equipe médica dos Gunners preocupada com sua condição física para a reta final decisiva da disputa pelo título. Com a entrada de William Saliba em seu lugar, a estabilidade defensiva pareceu vacilar diante da pressão do Saints no final da partida.
- Getty Images Sport
As esperanças do Arsenal de conquistar um título sofrem um revés
A derrota é um trago amargo para Arteta, que vinha administrando seu elenco para competir em várias frentes. Com os Gunners agora oficialmente eliminados da FA Cup, qualquer esperança remanescente de conquistar o quadruplo nacional ou mesmo o triplo foi definitivamente silenciada pelo adversário da Championship. Embora a Premier League e a Liga dos Campeões tenham sido os principais focos do time do norte de Londres, perder um troféu de prestígio como a FA Cup, especialmente para um time de uma divisão inferior, representa um golpe psicológico significativo. Enquanto os torcedores do Southampton comemoram uma famosa vitória sobre um gigante, o Arsenal precisa agora se reorganizar e se concentrar em seus objetivos restantes, começando com a visita ao Sporting CP na terça-feira.