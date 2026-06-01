O Southampton emite comunicado após a EFL revelar a “deplorável” operação de espionagem do técnico Tonda Eckert, na sequência do fiasco nas eliminatórias do Campeonato Inglês

O Southampton reconheceu formalmente as conclusões do painel de arbitragem relativas ao seu recurso, que não teve sucesso, contra as sanções impostas pela EFL. O caso, que ficou conhecido como o escândalo “spygate”, lançou uma longa sombra sobre a campanha do clube, especialmente após o desfecho decepcionante de sua trajetória nos play-offs da Championship, que resultou na sua exclusão da final contra o Hull após admitir ter monitorado os treinos do adversário

Na segunda-feira, a EFL publicou a explicação por escrito para a punição imposta ao Saints, descrevendo o esquema como um “plano arquitetado e determinado de cima para baixo” que foi aprovado pelo técnico Tonda Eckert. A entidade reguladora divulgou mensagens do WhatsApp trocadas entre membros da comissão técnica que mostravam que o técnico estava “firme” em enviar um analista para observar os adversários.

Em uma declaração detalhada, o clube admitiu que não cumpriu os padrões exigidos e aceitou o veredicto do painel sobre sua conduta.

“Aceitamos que o clube violou os regulamentos pertinentes e reconhecemos que os órgãos disciplinares tinham o direito de concluir que a prova de vantagem esportiva não era necessária para estabelecer uma infração grave.”