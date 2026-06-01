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O Southampton emite comunicado após a EFL revelar a “deplorável” operação de espionagem do técnico Tonda Eckert, na sequência do fiasco nas eliminatórias do Campeonato Inglês
O Saints reconhece as violações regulatórias
O Southampton reconheceu formalmente as conclusões do painel de arbitragem relativas ao seu recurso, que não teve sucesso, contra as sanções impostas pela EFL. O caso, que ficou conhecido como o escândalo “spygate”, lançou uma longa sombra sobre a campanha do clube, especialmente após o desfecho decepcionante de sua trajetória nos play-offs da Championship, que resultou na sua exclusão da final contra o Hull após admitir ter monitorado os treinos do adversário
Na segunda-feira, a EFL publicou a explicação por escrito para a punição imposta ao Saints, descrevendo o esquema como um “plano arquitetado e determinado de cima para baixo” que foi aprovado pelo técnico Tonda Eckert. A entidade reguladora divulgou mensagens do WhatsApp trocadas entre membros da comissão técnica que mostravam que o técnico estava “firme” em enviar um analista para observar os adversários.
Em uma declaração detalhada, o clube admitiu que não cumpriu os padrões exigidos e aceitou o veredicto do painel sobre sua conduta.
“Aceitamos que o clube violou os regulamentos pertinentes e reconhecemos que os órgãos disciplinares tinham o direito de concluir que a prova de vantagem esportiva não era necessária para estabelecer uma infração grave.”
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Preocupações quanto à imparcialidade do painel
Apesar de terem admitido as violações das regras, o Southampton levantou sérias questões quanto à composição do painel disciplinar que julgou o caso. O clube apontou possíveis conflitos de interesse, citando especificamente ligações entre membros do painel e o Middlesbrough, time que acabou com as esperanças de promoção do Southampton. Essa aparente falta de independência tornou-se um importante ponto de discórdia para a diretoria do St Mary’s, enquanto analisa a decisão final.
A declaração do clube continuou: “O que é mais difícil de aceitar é que um escrutínio semelhante não parece ter sido aplicado à composição do próprio painel disciplinar, dadas as aparentes conexões históricas e indiretas de dois membros do painel com o Middlesbrough. Embora essas conexões, por si só, não comprovem parcialidade, elas levantam claramente questões legítimas sobre consistência, percepção e os padrões de independência esperados em processos dessa magnitude.”
Responsabilidade pelas falhas de liderança
Embora o clube tenha defendido os funcionários contra certas acusações, admitiu ter cometido um “erro de julgamento” na forma como a situação inicial foi tratada. Durante a investigação, foram levantadas preocupações específicas quanto à pressão exercida sobre os funcionários mais jovens. O Southampton reconheceu agora que sua supervisão foi deficiente e que deveria ter protegido seus funcionários de forma mais eficaz durante o período em que as supostas atividades de “espionagem” ocorreram.
Ao abordar essas falhas internas, o clube observou: “O clube reconhece que alguns aspectos de nossa resposta inicial à situação não foram tratados com o nível de rigor que exigiam naquele momento. Em retrospecto, gostaríamos que isso tivesse sido gerenciado de forma diferente desde o início, e isso representou um erro de julgamento pelo qual assumimos a responsabilidade. O clube também está preocupado com o peso dado às alegações de que funcionários juniores foram pressionados a se envolver, quando algumas das acusações mais graves parecem não ter sido comprovadas por evidências diretas. Dito isso, os funcionários juniores nunca deveriam ter sido colocados em uma posição em que se sentissem pressionados, e o clube assume a responsabilidade por essa falha de liderança e supervisão.”
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Superando o escândalo
A decisão final destacou que não era necessário comprovar uma “vantagem esportiva” para que se configurasse uma infração, uma lógica que o clube descreveu como uma “interpretação severa”. No entanto, com a batalha judicial chegando ao fim, o Southampton está voltando seu foco para reformas internas.
“Em nenhum momento foi constatado que o clube tenha realmente obtido qualquer vantagem esportiva como resultado da conduta em questão”, concluiu o comunicado. “O Southampton Football Club irá agora refletir cuidadosamente sobre os fundamentos publicados, revisar seus processos internos e garantir que os procedimentos de governança, supervisão e tomada de decisões sejam fortalecidos como resultado. Nossa responsabilidade agora é reconhecer o que aconteceu, assumir as lições que isso traz e usar essa experiência para fortalecer nosso discernimento, disciplina e integridade, avançando juntos como clube.”