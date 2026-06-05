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Middlesbrough v Southampton - Sky Bet Championship Play-Off Semi-Final First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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O Southampton contrata o goleiro do Bayern de Munique após uma impressionante passagem por empréstimo que ajudou a garantir a vaga nos play-offs da Championship

Bayern de Munique
Southampton
Mercado da bola
D. Peretz
Championship
Bundesliga

O Southampton concluiu a contratação definitiva do goleiro Daniel Peretz, do Bayern de Munique, com um contrato de quatro anos por um valor estimado em 6 milhões de libras. O jogador da seleção israelense teve uma passagem bem-sucedida por empréstimo na costa sul na última temporada, desempenhando um papel fundamental na conquista de uma vaga nos play-offs da Championship, antes da posterior desclassificação do clube.

  • Saints contratam goleiro titular

    O Southampton finalizou a contratação definitiva de Peretz após sua passagem marcante de seis meses pelo St Mary's. O goleiro de 25 anos chegou da Alemanha em janeiro e rapidamente se consolidou como titular indiscutível sob o comando do técnico Tonda Eckert.

    Peretz disputou 26 partidas em todas as competições, sofrendo apenas duas derrotas e jogando todos os minutos de uma impressionante sequência de 21 jogos sem derrota para encerrar a temporada nacional.


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  • Doncaster Rovers v Southampton - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Peretz elogia o ambiente familiar

    O ex-jogador do Maccabi Tel Aviv, que já havia disputado sete partidas pelo Bayern como reserva de Manuel Neuer, expressou sua alegria por ter assinado contrato definitivo. Peretz disse: "Estou superanimado.

    Nos últimos meses, este foi o meu lar, e tivemos muitos momentos bons e também alguns momentos tensos, mas mesmo nas últimas semanas, com a forma como nos mantivemos unidos, dava para sentir de verdade esse ambiente de casa.

    Para mim, esse foi o fator decisivo. Sim, é meu sonho jogar na Premier League e nos maiores palcos do mundo, mas um sonho ainda maior para mim é estar lá com o Southampton. Acredito de verdade que podemos chegar lá e conquistar isso.”

  • A diretoria está muito satisfeita com o compromisso

    As atuações brilhantes do goleiro se estenderam à FA Cup, onde sua exibição contra adversários da Premier League ajudou o Saints a chegar às semifinais. O diretor técnico do clube, Johannes Spors, revelou que o jogador optou por permanecer na costa sul, apesar do interesse de outras equipes em contratá-lo.

    Spors disse: “Já conhecíamos as qualidades do Daniel quando o contratamos por empréstimo em janeiro, e seu impacto na equipe ficou claro para todos. Ele tem uma confiança em suas próprias habilidades que se transmite aos jogadores à sua frente.

    "Tive várias conversas com o Daniel após o término da nossa temporada. Ficou claro ao longo dessas discussões que ele continuava comprometido conosco, mesmo com outras opções em jogo. Estamos muito felizes em recebê-lo de volta ao Southampton com um contrato de longo prazo e determinados a dar continuidade aos sucessos que vivemos juntos na última temporada."

  • Coventry City v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    O objetivo da promoção ganha força após a controvérsia

    O Southampton precisa agora reconstruir suas ambições na primeira divisão depois que sua campanha rumo ao acesso foi abruptamente interrompida por um escândalo fora de campo, o “Spygate”, que resultou na sua exclusão da final.

    Tendo registrado oito jogos sem sofrer gols durante sua breve passagem inicial, Peretz será a base defensiva da equipe de Eckert, que busca a promoção automática na próxima temporada.