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O Southampton contrata o goleiro do Bayern de Munique após uma impressionante passagem por empréstimo que ajudou a garantir a vaga nos play-offs da Championship
Saints contratam goleiro titular
O Southampton finalizou a contratação definitiva de Peretz após sua passagem marcante de seis meses pelo St Mary's. O goleiro de 25 anos chegou da Alemanha em janeiro e rapidamente se consolidou como titular indiscutível sob o comando do técnico Tonda Eckert.
Peretz disputou 26 partidas em todas as competições, sofrendo apenas duas derrotas e jogando todos os minutos de uma impressionante sequência de 21 jogos sem derrota para encerrar a temporada nacional.
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Peretz elogia o ambiente familiar
O ex-jogador do Maccabi Tel Aviv, que já havia disputado sete partidas pelo Bayern como reserva de Manuel Neuer, expressou sua alegria por ter assinado contrato definitivo. Peretz disse: "Estou superanimado.
Nos últimos meses, este foi o meu lar, e tivemos muitos momentos bons e também alguns momentos tensos, mas mesmo nas últimas semanas, com a forma como nos mantivemos unidos, dava para sentir de verdade esse ambiente de casa.
Para mim, esse foi o fator decisivo. Sim, é meu sonho jogar na Premier League e nos maiores palcos do mundo, mas um sonho ainda maior para mim é estar lá com o Southampton. Acredito de verdade que podemos chegar lá e conquistar isso.”
A diretoria está muito satisfeita com o compromisso
As atuações brilhantes do goleiro se estenderam à FA Cup, onde sua exibição contra adversários da Premier League ajudou o Saints a chegar às semifinais. O diretor técnico do clube, Johannes Spors, revelou que o jogador optou por permanecer na costa sul, apesar do interesse de outras equipes em contratá-lo.
Spors disse: “Já conhecíamos as qualidades do Daniel quando o contratamos por empréstimo em janeiro, e seu impacto na equipe ficou claro para todos. Ele tem uma confiança em suas próprias habilidades que se transmite aos jogadores à sua frente.
"Tive várias conversas com o Daniel após o término da nossa temporada. Ficou claro ao longo dessas discussões que ele continuava comprometido conosco, mesmo com outras opções em jogo. Estamos muito felizes em recebê-lo de volta ao Southampton com um contrato de longo prazo e determinados a dar continuidade aos sucessos que vivemos juntos na última temporada."
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O objetivo da promoção ganha força após a controvérsia
O Southampton precisa agora reconstruir suas ambições na primeira divisão depois que sua campanha rumo ao acesso foi abruptamente interrompida por um escândalo fora de campo, o “Spygate”, que resultou na sua exclusão da final.
Tendo registrado oito jogos sem sofrer gols durante sua breve passagem inicial, Peretz será a base defensiva da equipe de Eckert, que busca a promoção automática na próxima temporada.