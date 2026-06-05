O Southampton contrata o goleiro do Bayern de Munique após uma impressionante passagem por empréstimo que ajudou a garantir a vaga nos play-offs da Championship

O ex-jogador do Maccabi Tel Aviv, que já havia disputado sete partidas pelo Bayern como reserva de Manuel Neuer, expressou sua alegria por ter assinado contrato definitivo. Peretz disse: "Estou superanimado.

Nos últimos meses, este foi o meu lar, e tivemos muitos momentos bons e também alguns momentos tensos, mas mesmo nas últimas semanas, com a forma como nos mantivemos unidos, dava para sentir de verdade esse ambiente de casa.

Para mim, esse foi o fator decisivo. Sim, é meu sonho jogar na Premier League e nos maiores palcos do mundo, mas um sonho ainda maior para mim é estar lá com o Southampton. Acredito de verdade que podemos chegar lá e conquistar isso.”