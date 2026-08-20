Cancelo também falou sobre sua chegada ao Barcelona pela terceira vez em sua carreira, após ter atuado pelo clube emprestado pelo Manchester City na temporada 2023-2024, e pelo Al-Hilal na segunda metade da temporada passada.
E explicou: "Quando cheguei aqui, meu primeiro ano foi um tanto agridoce, em alguns momentos eu estava muito bem, e em outros momentos eu estava menos em destaque, e não consegui ajudar o clube a conquistar um título, e saí com esse sentimento".
E emendou: "Mas no ano passado, mais especificamente na segunda metade da temporada, disse a mim mesmo: já venci a Premier League, a Bundesliga e o Campeonato Italiano, mas aqui é diferente".
E prosseguiu: "Não consigo explicar totalmente o motivo, porque amo este clube, porque me encontro nele, porque me sinto à vontade no vestiário, e porque sinto que as pessoas me valorizam e eu também as valorizo".
E concluiu: "Portanto, é uma mistura de emoções, mas o que posso prometer é que darei tudo o que tenho por este clube, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-lo a conquistar títulos".