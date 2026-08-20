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imago-sport-1081370430.jpgRicardo Larreina Amador
Ahmed Mansy

Traduzido por

O sonho dos títulos e a derrota do Real Madrid: as mensagens emotivas de Cancelo após acerto com o Barcelona

J. Cancelo
Elche x Barcelona
Elche
Barcelona
La Liga
Al-Fayha x Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Campeonato Saudita
Espanyol x Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Portugal
Espanha
Arábia Saudita

O lateral português falou sobre a concretização de sua transferência para o clube catalão. O que ele disse?

O português João Cancelo, novo lateral do Barcelona, enviou diversas mensagens emocionadas para a torcida do clube, após concretizar oficialmente a sua transferência para o time.

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira a contratação de Cancelo em uma transferência gratuita, após a rescisão amistosa de seu contrato com o Al-Hilal, com um vínculo que se estende pelos próximos 3 anos e termina em 2029.

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  • O sonho dos campeões

    Durante a coletiva de imprensa de sua apresentação, Cancelo comentou sobre a possibilidade de conduzir a equipe catalã ao título da Liga dos Campeões da Europa, ausente de suas vitrines desde a última conquista, em 2015.

    O lateral português disse, em declarações reproduzidas pelo jornal catalão "Mundo Deportivo": "Um clube como o Barcelona deve estar preparado para ganhar tudo e, com toda a certeza, buscamos conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa".

    E explicou: "Para conseguirmos isso, precisamos ter uma equipe forte que treine bem todos os dias, na qual os jogadores mais experientes ajudam os jovens, e os jovens ajudam os jogadores mais experientes".

    E acrescentou: "Acredito que estamos no caminho certo, porque temos uma enorme quantidade de qualidade neste grupo. Faremos o nosso melhor para tornar possível a conquista desta Liga dos Campeões".

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  • A vitória sobre o Real Madrid

    Cancelo também recusou atribuir ao rival tradicional Real Madrid uma importância especial no que diz respeito a vencê-lo, ressaltando a necessidade de vencer todas as partidas, seja contra o clube merengue ou qualquer outro.

    E acrescentou: "O que me motiva é vencer qualquer adversário, e não apenas o Real Madrid, vencer todos os times que jogam contra nós. Sou uma pessoa competitiva e venci muitas batalhas na minha vida".

    E prosseguiu: "Não gosto apenas de derrotar o Real Madrid, gosto de vencer qualquer time que enfrentamos, e acredito que temos um time incrível, capaz de competir com qualquer adversário".

  • O sonho do Barcelona

    O novo lateral do Barcelona voltou muitos anos no tempo para revelar seu antigo sonho de se transferir para o clube catalão, desde quando era apenas uma criança, além de falar sobre suas duas passagens anteriores pela equipe.

    Cancelo afirmou a esse respeito: "Quando eu estava no Valencia, já tive a chance de vir para cá, mas não deu certo. Depois, quando eu estava no Manchester City, também houve uma oportunidade, mas ela não se concretizou".

    E prosseguiu: "Por isso, eu sempre tive esse desejo profundo de conhecer o Barcelona, de ver como esse clube realmente é, porque era, de fato, o sonho da minha infância".

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  • A terceira experiência

    Cancelo também falou sobre sua chegada ao Barcelona pela terceira vez em sua carreira, após ter atuado pelo clube emprestado pelo Manchester City na temporada 2023-2024, e pelo Al-Hilal na segunda metade da temporada passada.

    E explicou: "Quando cheguei aqui, meu primeiro ano foi um tanto agridoce, em alguns momentos eu estava muito bem, e em outros momentos eu estava menos em destaque, e não consegui ajudar o clube a conquistar um título, e saí com esse sentimento".

    E emendou: "Mas no ano passado, mais especificamente na segunda metade da temporada, disse a mim mesmo: já venci a Premier League, a Bundesliga e o Campeonato Italiano, mas aqui é diferente".

    E prosseguiu: "Não consigo explicar totalmente o motivo, porque amo este clube, porque me encontro nele, porque me sinto à vontade no vestiário, e porque sinto que as pessoas me valorizam e eu também as valorizo".

    E concluiu: "Portanto, é uma mistura de emoções, mas o que posso prometer é que darei tudo o que tenho por este clube, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-lo a conquistar títulos".