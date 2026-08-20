Durante a coletiva de imprensa de sua apresentação, Cancelo comentou sobre a possibilidade de conduzir a equipe catalã ao título da Liga dos Campeões da Europa, ausente de suas vitrines desde a última conquista, em 2015.

O lateral português disse, em declarações reproduzidas pelo jornal catalão "Mundo Deportivo": "Um clube como o Barcelona deve estar preparado para ganhar tudo e, com toda a certeza, buscamos conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa".

E explicou: "Para conseguirmos isso, precisamos ter uma equipe forte que treine bem todos os dias, na qual os jogadores mais experientes ajudam os jovens, e os jovens ajudam os jogadores mais experientes".

E acrescentou: "Acredito que estamos no caminho certo, porque temos uma enorme quantidade de qualidade neste grupo. Faremos o nosso melhor para tornar possível a conquista desta Liga dos Campeões".