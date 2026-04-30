O sonho do Manchester United de contratar Elliot Anderson chegou ao fim? Surge o principal motivo pelo qual os Red Devils vão desistir do meio-campista inglês avaliado em 120 milhões de libras

O Forest justifica sua alta avaliação apontando os 115 milhões de libras que o Chelsea pagou por Moises Caicedo como um precedente de mercado para jovens meio-campistas de elite. O clube vê Anderson como um ativo indispensável, com contrato até 2029 e destinado a desempenhar um papel de destaque na próxima campanha da Inglaterra na Copa do Mundo. Essa postura já fez com que o United esfriasse o interesse em outros alvos que entraram em negociações com o City, já que o time de Old Trafford prioriza jogadores que se encaixem em seus projetos financeiros e táticos revisados.