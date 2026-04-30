Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Nottingham Forest v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

O sonho do Manchester United de contratar Elliot Anderson chegou ao fim? Surge o principal motivo pelo qual os Red Devils vão desistir do meio-campista inglês avaliado em 120 milhões de libras

Mercado da bola
E. Anderson
Manchester United
Premier League
Nottingham Forest
Manchester City

Espera-se que o Manchester United desista da disputa pela contratação de Elliot Anderson, estrela do Nottingham Forest, após ter recebido uma proposta recorde de 120 milhões de libras. Os Red Devils não estariam dispostos a entrar em uma guerra de lances com o Manchester City, optando, em vez disso, por priorizar uma abordagem mais sustentável para suas contratações neste verão.

  • Os Red Devils recusam a avaliação

    O United identificou o jogador de 23 anos como principal alvo para a futura reformulação do meio-campo, mas uma diferença significativa na avaliação dos valores parou o processo. De acordo com reportagens da ESPN, o Forest fixou o preço do jogador da seleção inglesa em 120 milhões de libras, valor que o United considera extremamente inflacionado. Embora o clube disponha de recursos financeiros, a diretoria reluta em entrar em uma disputa financeira com o rival City, o que provavelmente elevaria ainda mais o custo e esgotaria o orçamento geral.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRENTFORDAFP

    Financiamento estratégico por meio das vendas

    Sob sua nova direção esportiva, o United está determinado a manter uma política de transferências disciplinada, que depende fortemente da venda de jogadores do elenco atual. A ESPN informa ainda que o clube espera cobrir o custo de sua principal contratação para o meio-campo usando os 80 a 90 milhões de libras gerados pelas saídas de jogadores. Ao financiar seu principal alvo dessa forma, a diretoria pretende deixar a maior parte do orçamento restante intacta para garantir um segundo meio-campista, um novo ponta-esquerda e, potencialmente, reforços para a zaga ou a lateral.

  • Empresa florestal se mantém firme no mercado

    O Forest justifica sua alta avaliação apontando os 115 milhões de libras que o Chelsea pagou por Moises Caicedo como um precedente de mercado para jovens meio-campistas de elite. O clube vê Anderson como um ativo indispensável, com contrato até 2029 e destinado a desempenhar um papel de destaque na próxima campanha da Inglaterra na Copa do Mundo. Essa postura já fez com que o United esfriasse o interesse em outros alvos que entraram em negociações com o City, já que o time de Old Trafford prioriza jogadores que se encaixem em seus projetos financeiros e táticos revisados.

  • Nottingham Forest FC v Fenerbahce SK - UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Desafio nas semifinais da Liga Europa

    Anderson continua focado no sucesso continental, agora que o Forest recebe o Aston Villa na primeira partida da semifinal da Liga Europa. Seu desempenho neste confronto de grande destaque poderia reforçar ainda mais o interesse do City, enquanto o United começa a explorar alternativas mais acessíveis, como Carlos Baleba, Aurélien Tchouameni e Sandro Tonali.