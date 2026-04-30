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O sonho do Manchester United de contratar Elliot Anderson chegou ao fim? Surge o principal motivo pelo qual os Red Devils vão desistir do meio-campista inglês avaliado em 120 milhões de libras
Os Red Devils recusam a avaliação
O United identificou o jogador de 23 anos como principal alvo para a futura reformulação do meio-campo, mas uma diferença significativa na avaliação dos valores parou o processo. De acordo com reportagens da ESPN, o Forest fixou o preço do jogador da seleção inglesa em 120 milhões de libras, valor que o United considera extremamente inflacionado. Embora o clube disponha de recursos financeiros, a diretoria reluta em entrar em uma disputa financeira com o rival City, o que provavelmente elevaria ainda mais o custo e esgotaria o orçamento geral.
- AFP
Financiamento estratégico por meio das vendas
Sob sua nova direção esportiva, o United está determinado a manter uma política de transferências disciplinada, que depende fortemente da venda de jogadores do elenco atual. A ESPN informa ainda que o clube espera cobrir o custo de sua principal contratação para o meio-campo usando os 80 a 90 milhões de libras gerados pelas saídas de jogadores. Ao financiar seu principal alvo dessa forma, a diretoria pretende deixar a maior parte do orçamento restante intacta para garantir um segundo meio-campista, um novo ponta-esquerda e, potencialmente, reforços para a zaga ou a lateral.
Empresa florestal se mantém firme no mercado
O Forest justifica sua alta avaliação apontando os 115 milhões de libras que o Chelsea pagou por Moises Caicedo como um precedente de mercado para jovens meio-campistas de elite. O clube vê Anderson como um ativo indispensável, com contrato até 2029 e destinado a desempenhar um papel de destaque na próxima campanha da Inglaterra na Copa do Mundo. Essa postura já fez com que o United esfriasse o interesse em outros alvos que entraram em negociações com o City, já que o time de Old Trafford prioriza jogadores que se encaixem em seus projetos financeiros e táticos revisados.
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Desafio nas semifinais da Liga Europa
Anderson continua focado no sucesso continental, agora que o Forest recebe o Aston Villa na primeira partida da semifinal da Liga Europa. Seu desempenho neste confronto de grande destaque poderia reforçar ainda mais o interesse do City, enquanto o United começa a explorar alternativas mais acessíveis, como Carlos Baleba, Aurélien Tchouameni e Sandro Tonali.