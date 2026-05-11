O sonho do Barcelona é o pior pesadelo do Real Madrid! Vencedores e perdedores: Marcus Rashford, em grande fase, praticamente garante sua transferência definitiva ao conquistar o título da La Liga no El Clásico

Havia um ar de inevitabilidade no resultado, já que o animado Blaugrana enfrentava um adversário que parecia ter jogado a toalha semanas atrás, e os anfitriões rapidamente impuseram seu domínio sobre a partida. Apenas nove minutos se passaram quando o impressionante Marcus Rashford cobrou uma falta e mandou um chute que desceu de forma traiçoeira, passando por cima do mergulho desesperado de Thibaut Courtois e indo direto para o ângulo superior.

O Barça sentiu o cheiro de sangue e, pouco depois, o placar estava 2 a 0 (e o jogo encerrado), graças a mais um momento de brilhantismo individual. Dani Olmo deu um toque de calcanhar de voleio para mandar a bola na trajetória de Ferran Torres, que avançava em velocidade e não desperdiçou a chance com uma finalização fria. O Real Madrid estava à mercê do adversário naquele momento e, não fosse uma bela defesa de Courtois em um chute cruzado de Rashford, estaria na humilhante situação de estar perdendo por três gols antes do intervalo.

Embora fiquem aliviados por não terem sofrido mais gols, com o goleiro belga continuando a manter o time à tona no segundo tempo, ainda assim foi uma noite dolorosa e humilhante para o Real Madrid, cujos preparativos para o maior jogo do calendário não poderiam ter sido piores, já que uma série de desentendimentos nos bastidores veio à tona — principalmente a briga que deixou Fede Valverde no hospital com um ferimento na cabeça. Foi realmente um final de temporada lamentável, coroado pela humilhação definitiva no território do arquirrival, enquanto o Barcelona levantava o troféu.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Spotify Camp Nou, enquanto o título permanece na Catalunha...