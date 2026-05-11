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Clasico GFXGOAL
Krishan Davis e Thomas Hindle

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O sonho do Barcelona é o pior pesadelo do Real Madrid! Vencedores e perdedores: Marcus Rashford, em grande fase, praticamente garante sua transferência definitiva ao conquistar o título da La Liga no El Clásico

Vencedores & perdedores
Barcelona
Real Madrid
Especiais e Opinião
Barcelona x Real Madrid
La Liga
M. Rashford

É oficial: o Barcelona é mais uma vez campeão da La Liga — e, no fim das contas, tudo foi bastante previsível. O líder isolado precisava apenas de um ponto, já que o calendário de jogos lhe proporcionou a oportunidade única de conquistar o título contra o Real Madrid no El Clásico, mas a equipe nunca deu sinais de que se contentaria com um empate contra seus rivais à deriva, que estão no meio de uma crise no vestiário. A vitória foi rápida e contundente, já que a equipe de Hansi Flick precisou de apenas 20 minutos para garantir o jogo e o título contra seus velhos rivais no Spotify Camp Nou.

Havia um ar de inevitabilidade no resultado, já que o animado Blaugrana enfrentava um adversário que parecia ter jogado a toalha semanas atrás, e os anfitriões rapidamente impuseram seu domínio sobre a partida. Apenas nove minutos se passaram quando o impressionante Marcus Rashford cobrou uma falta e mandou um chute que desceu de forma traiçoeira, passando por cima do mergulho desesperado de Thibaut Courtois e indo direto para o ângulo superior.

O Barça sentiu o cheiro de sangue e, pouco depois, o placar estava 2 a 0 (e o jogo encerrado), graças a mais um momento de brilhantismo individual. Dani Olmo deu um toque de calcanhar de voleio para mandar a bola na trajetória de Ferran Torres, que avançava em velocidade e não desperdiçou a chance com uma finalização fria. O Real Madrid estava à mercê do adversário naquele momento e, não fosse uma bela defesa de Courtois em um chute cruzado de Rashford, estaria na humilhante situação de estar perdendo por três gols antes do intervalo.

Embora fiquem aliviados por não terem sofrido mais gols, com o goleiro belga continuando a manter o time à tona no segundo tempo, ainda assim foi uma noite dolorosa e humilhante para o Real Madrid, cujos preparativos para o maior jogo do calendário não poderiam ter sido piores, já que uma série de desentendimentos nos bastidores veio à tona — principalmente a briga que deixou Fede Valverde no hospital com um ferimento na cabeça. Foi realmente um final de temporada lamentável, coroado pela humilhação definitiva no território do arquirrival, enquanto o Barcelona levantava o troféu.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Spotify Camp Nou, enquanto o título permanece na Catalunha...

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    VENCEDOR: Hansi Flick

    Que vitória merecida para o alemão! Sua passagem pelo Barcelona tem sido praticamente eletrizante desde o primeiro dia. Ele pegou um time que priorizava a posse de bola, mas parecia um pouco perdido, e o transformou em uma equipe ofensiva emocionante.

    Esta foi, de forma bastante discreta, uma das melhores exibições da temporada; apesar de todo o falatório sobre os problemas com lesões do Real Madrid, o Barça também estava com o elenco reduzido no ataque, na lateral direita e no meio-campo. Não havia Lamine Yamal, Raphinha pouco participou e Robert Lewandowski saiu do banco.

    Acrescente-se a isso a trágica notícia de que o pai de Flick faleceu durante a noite, e isso parece um trabalho notável de treinamento naquele dia. Agora são dois títulos consecutivos, e um terceiro certamente está à vista em 2026-27, dada a situação em que o Real Madrid se encontra. Ele ficará aqui até pelo menos 2028, e os blaugranas estarão entusiasmados por tê-lo.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Álvaro Arbeloa

    O que Arbeloa realmente deveria ter feito aqui? Para começar, o espanhol recebeu uma tarefa praticamente impossível: tinha que fazer milagres com um grupo que, na verdade, só queria jogar por si mesmo. Ele decidiu adotar aqui uma abordagem semelhante à que vem usando há meses: colocar seus melhores jogadores em campo e torcer para que eles conseguissem dar um jeito. E não conseguiram.

    Arbeloa passou a maior parte do jogo assistindo em vez de treinar, um homem observando de longe enquanto uma partida de futebol acontecia — um evento totalmente fora de seu controle. Para ser claro, nem essa derrota nem esta temporada são culpa dele (apesar de sua insistência repetida de que deveria assumir a culpa).

    O Real Madrid está ferido, foi superado e está podre até o âmago. Arbeloa tem sido apenas um espectador impotente, e assim foi mais uma vez na noite de domingo.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    VENCEDOR: Marcus Rashford

    Em meio a todas as especulações sobre seu futuro no Barcelona e às dúvidas persistentes sobre se o clube exercerá a opção de compra de € 30 milhões (26 milhões de libras/35 milhões de dólares) do Manchester United, esta foi a melhor resposta possível de Rashford em um dos maiores palcos do futebol de clubes.

    Começando fora de posição, na direita do trio de ataque do Barça, o inglês foi elétrico desde o apito inicial, causando todo tipo de problema ao lateral-esquerdo do Real Madrid, Fran García. Seu chute de falta foi pouco ortodoxo, cruzando na frente do gol de Courtois e indo no canto superior oposto, mas mostrou o quão inteligente ele pode ser, além de ser mais um exemplo devastador de sua habilidade com a bola.

    Se o jogador emprestado pelo Manchester United está jogando pelo seu futuro no Spotify Camp Nou, então ele atingiu a melhor forma no momento certo (quatro gols e uma assistência nos últimos seis jogos do campeonato), e essa atuação brilhante no El Clásico deve contribuir para que uma transferência definitiva a preço reduzido seja uma decisão óbvia para os dirigentes do Barcelona, que estão com o orçamento apertado.

  • MbappeGetty Images

    PERDEDOR: Kylian Mbappé

    Muito antes do pontapé inicial do Clássico na noite de domingo, já era evidente que pelo menos um grande nome estaria notavelmente ausente da partida. No topo dessa lista estava Kylian Mbappé, que não conseguiu se recuperar a tempo de uma lesão no tendão da coxa para jogar.

    Embora já fosse ruim o suficiente que o Real estivesse sem o artilheiro da La Liga em um confronto decisivo contra seus rivais ferrenhos, a notícia veio em meio ao furor em torno da decisão do francês de viajar de férias para a Itália com sua namorada, Ester Exposito, em vez de se recuperar na base do clube em Valdebebas. E isso depois de ele ter supostamente se envolvido em uma briga feia com um membro da comissão técnica do Real Madrid.

    O atacante havia retornado aos treinos antes do confronto com o Barça, após ficar fora das partidas desde o encontro com o Real Betis em 24 de abril, mas claramente não foi considerado em condições físicas adequadas. Dado o escrutínio em torno do Los Blancos no momento, provavelmente não é a última vez que ouviremos falar dessa saga em particular.



  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    VENCEDOR: Futebol inglês

    Uma das muitas histórias paralelas do Clássico, esta noite será considerada marcante para o futebol inglês, já que três dos maiores nomes do país disputaram, pela primeira vez na história, o que é indiscutivelmente o maior clássico do futebol de clubes.

    Rashford, emprestado pelo Manchester United ao Barça, e a dupla do Real Madrid, Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold, podem se considerar pioneiros, já que todos foram titulares sob as luzes do estádio — um reflexo do calibre dos jogadores que a Inglaterra tem produzido nos últimos anos.

    O técnico dos Três Leões, Thomas Tuchel, deve ter sido um observador atento, e a atuação brilhante de Rashford certamente chamou sua atenção.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Fede Valverde

    Valverde teria sido uma figura-chave na escalação do Real Madrid no Spotify Camp Nou, mas — assim como Mbappé — foi descartado muito antes do início da partida, após se ver envolvido em um incidente extremamente desagradável no vestiário nesta semana.

    Um desentendimento com seu colega de meio-campo, Aurélien Tchouameni — que, aliás, integrou o time titular no domingo —, resultou na hospitalização do uruguaio com um ferimento na cabeça depois que ele “acidentalmente bateu em uma mesa” em Valdebebas, embora ele tenha negado que tenham chegado às vias de fato.

    Seja lá o que tenha acontecido a portas fechadas, Valverde foi desnecessariamente deixado de fora de uma partida crucial para sua equipe devido aos protocolos de concussão, mesmo que estivesse em jogo apenas o orgulho, já que o Real buscava evitar entregar o título de bandeja ao seu arquirrival, já praticamente campeão.