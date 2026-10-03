'O sonho de todo jogador espanhol' - atacante do Racing Santander, Pablo Garcia, espera convocação para a seleção principal da Espanha por Luis de la Fuente

A contundente goleada por 13 gols deu um impulso vital para a equipe de David Gordo após a frustrante derrota por 2 a 1 para a Finlândia. Reconhecendo que dar o salto para o nível principal exige um aperfeiçoamento incessante, o atacante, que já tem dois gols na La Liga nesta temporada, concluiu: "O importante é continuar melhorando como jogador em todos os aspectos em que não sou tão bom. Quando eu melhorar nessas áreas, os gols virão naturalmente."