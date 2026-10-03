Jonathan Moscrop
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'O sonho de todo jogador espanhol' - atacante do Racing Santander, Pablo Garcia, espera convocação para a seleção principal da Espanha por Luis de la Fuente
Jovem mira vaga no time principal
Garcia espera que sua fase arrasadora nas categorias de base convença o técnico principal da Espanha, De la Fuente, a lhe dar sua primeira convocação para a seleção nacional. O atacante do Racing marcou dois gols quando a Espanha sub-21 atropelou San Marino por 13 a 0 nas Eliminatórias da Euro, em 1º de outubro. O doblete elevou sua marca para 13 gols em várias categorias de base da Espanha, coroando um início impressionante na atual campanha de La Liga.
- Jonathan Moscrop
Atacante detalha ambições no elenco principal
Em entrevista ao programa de rádio Otra Ronda, da Radio MARCA, após a goleada nas Eliminatórias, o atacante de 20 anos não escondeu sua grande ambição de fazer sua estreia oficial pela seleção principal da Espanha. Destacando sua motivação para entrar nos planos de De la Fuente, Garcia declarou: "É o sonho de todo jogador espanhol estrear pela seleção principal. Estou lutando e trabalhando todos os dias para ver se algum dia Luis terá interesse em me convocar."
Promessa prioriza o aprimoramento contínuo
A contundente goleada por 13 gols deu um impulso vital para a equipe de David Gordo após a frustrante derrota por 2 a 1 para a Finlândia. Reconhecendo que dar o salto para o nível principal exige um aperfeiçoamento incessante, o atacante, que já tem dois gols na La Liga nesta temporada, concluiu: "O importante é continuar melhorando como jogador em todos os aspectos em que não sou tão bom. Quando eu melhorar nessas áreas, os gols virão naturalmente."
- NurPhoto
Atacante equilibra Eliminatórias e liga
Garcia parece pronto para liderar o ataque novamente quando a seleção sub-21 da Espanha enfrentar a Romênia em seu oitavo jogo das Eliminatórias da Euro na terça-feira, 6 de outubro. Independentemente dos compromissos internacionais, o atacante voltará rapidamente sua atenção para a ação doméstica quando o Racing receber o Valencia em La Liga cinco dias depois. Manter esse toque letal por clube e seleção segue sendo fundamental para se intrometer no elenco principal de De la Fuente antes da próxima janela.
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