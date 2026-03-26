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Neymar World Cup dream GFXGOAL
James Westwood

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O sonho de Neymar na Copa do Mundo já acabou? Carlo Ancelotti não pode se dar ao luxo de correr um risco enorme com o astro do Santos, que não é confiável

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Neymar voltou a ser manchete em toda a Europa na semana passada, depois de ter sido tema de debate no programa The Overlap. Gary Neville apresentou uma nova seção chamada “Opiniões Impopulares” e deu início ao segmento com a seguinte afirmação: “Nenhum jogador da Premier League na história é melhor do que Neymar no auge da carreira.”

Roy Keane e Ian Wright rebateram colocando Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Rooney e Eden Hazard acima de Neymar, antes de Jill Scott, inexplicavelmente, acrescentar Sadio Mané à lista. No entanto, foi o próprio Rooney quem desferiu o golpe mais desrespeitoso.

“Gosto do Neymar, mas nunca o vi como um jogador de primeira linha”, disse o ícone do Manchester United no podcast Stick to Football, apresentado pela Sky Bet. “Tipo, [Lionel] Messi, Ronaldo, esse tipo de categoria. Ele era bom no Barcelona, mas ainda assim ficava ofuscado por Messi.” Rooney insistiu então que Neymar também está atrás da versão no auge de Mohamed Salah, o que pelo menos provocou uma reação de Wright, que respondeu: “Salah não é melhor que Neymar. Vou ter que discutir com o Wayne sobre isso.”

A sugestão de que Neymar nunca foi um “jogador de ponta” é absolutamente ridícula. Durante boa parte dos sete anos, ao longo de toda a sua passagem pelo Barcelona e nos primeiros tempos no Paris Saint-Germain, o atacante brasileiro foi o único jogador que se equiparava a Messi e Ronaldo. Rooney provavelmente deveria ter dado uma olhada em algumas estatísticas antes de ser tão descarado, pois registrou apenas 17 participações em gols a mais em sua carreira no United do que Neymar conseguiu em suas passagens pelo Barça e pelo PSG (379 contra 396), apesar de ter disputado 200 jogos a mais.

Se não fossem as lesões, nem haveria debate. Infelizmente, elas sempre complicaram o legado de Neymar e continuam a fazê-lo agora. O herói do Santos talvez nunca consiga mudar essa narrativa injusta, pois seu sonho de uma despedida na Copa do Mundo praticamente se evaporou, à medida que Carlo Ancelotti começa a solidificar seus planos para o torneio de 2026 na América do Norte.

  • Neymar(C)Getty Images

    O regresso de Santos ainda não provocou mudanças

    Neymar não teve outra escolha a não ser voltar ao Santos, o clube onde começou a carreira, em fevereiro do ano passado, após o término de seu contrato com o Al-Hilal. Sua passagem pelo Oriente Médio foi um desastre total, pois ele nunca se recuperou totalmente da lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) sofrida durante uma partida do Brasil contra o Uruguai em outubro de 2023 (a última vez que ele vestiu a camisa da seleção), e o Santos foi o único clube disposto a lhe estender a mão, mais por nostalgia do que por qualquer outra razão.

    Até certo ponto, o enorme gasto com o salário de Neymar valeu a pena para o Santos. Ele marcou 11 gols e deu cinco assistências na temporada de 2025, desempenhando um papel fundamental na dramática fuga do clube da zona de rebaixamento. O problema foi que seus problemas físicos não diminuíram.

    Ele perdeu 18 partidas em todas as competições devido a um problema persistente no tendão, enquanto confrontos desagradáveis com torcedores ameaçaram estragar completamente seu retorno ao clube em determinado momento. A tensão acabou se acalmando, mas Neymar foi forçado a jogar mesmo com dores em um joelho lesionado no final da campanha, antes de passar por mais uma cirurgia.

    Apesar da turbulência, o Santos decidiu então prorrogar o contrato de Neymar até dezembro de 2026, dando a ele uma nova esperança de ser convocado novamente para a Seleção Brasileira. Não surpreendentemente, porém, isso não durou muito.

    • Publicidade
  • NeymarGetty Images

    Notícia bombástica sobre a aposentadoria

    Embora o Santos tivesse que se virar sem Neymar no início da temporada de 2026, ele voltou aos gramados em meados de fevereiro, entrando como reserva na goleada de 6 a 0 sobre o Velo Clube pelo Campeonato Paulista. Ele deu a assistência para um dos dois gols de Gabriel “Gabigol” Barbosa e não mostrou sinais de perda de confiança, recorrendo ao seu vasto repertório de dribles para driblar os adversários a cada oportunidade.

    No entanto, ele também foi culpado por uma falha terrível a apenas oito metros da meta e perdeu a posse de bola 15 vezes. Não foi uma atuação particularmente animadora, levando-se em conta também o nível abaixo da média do adversário.

    O jogador de 34 anos também foi questionado sobre sua condição física após a partida e assumiu um tom desafiador. CazeTV: “O Santos traçou um excelente plano. É claro que eu queria voltar para ajudar meu time, mas, no fim das contas, preferi descansar para poder voltar 100%, sem dores, sem medo e em plena forma. Estou feliz e aliviado por estar de volta um pouco mais forte do que antes. Obviamente, preciso recuperar meu ritmo, mas com perseverança vou chegar a 100%. Estou indo passo a passo.”

    Neymar então concluiu com uma grande bomba. “Não sei o que o futuro me reserva. É possível que em dezembro eu queira me aposentar. Estou vivendo um dia de cada vez”, acrescentou. “Este ano é crucial, não só para o Santos, mas também para a seleção brasileira e para mim.”

    Tornar públicas suas intenções de se aposentar gerou dúvidas imediatas sobre se ele realmente acreditava que poderia voltar a 100%. Talvez ele quisesse enfatizar o fato de que esta seria sua última Copa do Mundo, mas é provável que a revelação tenha servido apenas como mais um sinal de alerta para Ancelotti, que já havia dito em dezembro que não “devia” nada a Neymar.

  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Mais frustração após a aula de mestre do Vasco

    Neymar foi escalado para a partida inicial do Santos no Campeonato Paulista: uma partida das quartas de final contra o Novorizontino, clube da segunda divisão brasileira. Um jogo que parecia favorável no papel acabou sendo tudo menos isso na realidade para o Santos, que sofreu uma derrota desanimadora por 2 a 1, e Neymar não conseguiu deixar um impacto duradouro na partida, registrando apenas um cruzamento bem-sucedido e uma taxa de passes completos de apenas 73%, com a ESPN criticando-o por um “erro absurdo” na jogada que resultou no primeiro gol do time da casa.

    Houve também um momento preocupante em que Neymar correu atrás de uma bola perdida de maneira dolorosamente lenta, acabando por não conseguir impedir que ela saísse de campo. O vídeo viralizou, com um torcedor declarando “ele não vai conseguir chegar à Copa do Mundo nesse estado” e outro afirmando que “[Viktor] Gyokeres é mais rápido”, numa crítica à perda de velocidade de Neymar.

    A joia da base do Santos silenciou alguns críticos quatro dias depois, levando o time à vitória por 2 a 1 na Série A contra o Vasco da Gama, marcando os dois gols. O primeiro foi um belo chute de primeira no canto oposto, e ele superou isso com um toque de mestre por cima do goleiro para garantir três pontos cruciais para o Santos. Nenhum jogador de futebol no planeta se encaixa melhor no ditado “forma é temporária, classe é permanente” do que Neymar.

    A frustração, porém, quase sempre vem em seguida, e desta vez não foi diferente. Neymar foi uma ausência surpresa de última hora na partida seguinte do Santos pelo campeonato, fora de casa contra o Mirassol, que Ancelotti teria assistido apenas para acompanhar seu progresso. Alegando o gerenciamento da carga de trabalho como desculpa, Neymar nem sequer apareceu no estádio — uma decisão que foi, compreensivelmente, “muito mal recebida” pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), segundo a CNN.

  • Ancelotti-NeymarGetty/GOAL

    Ancelotti lança o desafio

    Embora Neymar tenha voltado para um confronto posterior contra o Corinthians e dado uma assistência na partida em que o Santos empatou em 1 a 1, isso não foi nem de longe suficiente para convencer Ancelotti. Ele não conseguiu acertar um único chute a gol, apesar de ter jogado os 90 minutos completos, e venceu apenas três de seus 11 duelos terrestres, sob o olhar atento de dois assistentes de Ancelotti.

    Como era de se esperar, o ex-técnico do Real Madrid não incluiu Neymar na lista final de 26 convocados para a seleção brasileira na janela de março. “Neymar não está a 100% e, portanto, não está na lista”, disse Ancelotti quando pressionado a explicar a ausência do capitão do Santos. “Neymar não está a 100% de sua capacidade. Se ele conseguir estar a 100% fisicamente, ele pode estar lá. Neymar pode estar na Copa do Mundo. Neymar tem que continuar trabalhando, jogando, mostrando suas qualidades e mantendo uma boa condição física.”

    Levando tudo em conta, essa foi uma mensagem mais do que justa. Ancelotti não precisava deixar a porta aberta para Neymar de forma alguma, e ele deveria ter ficado grato por isso. Basta dizer, porém, que ele não ficou.

    “Vou me manifestar aqui, porque não posso simplesmente deixar isso passar”, disse ele à imprensa em um evento em São Paulo. “Obviamente, estou chateado e triste por não ter sido convocado. Mas o foco continua o mesmo, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. Vamos alcançar nosso objetivo. Ainda falta um último anúncio da convocação e o sonho continua vivo. É isso, estamos nisso juntos.”

    Neymar está delirando se realmente acredita que merece ser incluído à frente de qualquer um dos oito atacantes escolhidos por Ancelotti, incluindo até mesmo Luiz Henrique, do Zenit de São Petersburgo, que marcou apenas três gols em 20 partidas da Premier League russa nesta temporada. Henrique fica aquém em termos de habilidade, mas é muito mais confiável.

    Essa impressionante sensação de direito adquirido não ajuda a causa de Neymar. De fato, a CNN afirmou que a CBF viu sua explosão como uma tentativa de criar uma dinâmica de “nós contra eles” entre seus torcedores, a organização e Ancelotti. Não há como saber com certeza se essa era a intenção de Neymar, mas é certamente verdade que ele não está colocando a harmonia da seleção nacional acima de si mesmo.

  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O Brasil já não precisa mais dele

    Neymar superou a decepção e marcou seu terceiro gol da temporada em um confronto da Série A contra o Internacional na semana passada, mas o Santos acabou sofrendo uma derrota por 2 a 1. O resultado final custou o cargo do técnico Juan Pablo Vojvoda e deixou o Santos apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

    O clube anunciou imediatamente o ex-técnico Cuca como sucessor de Vojvoda, e ele foi rapidamente informado sobre como lidar com Neymar. Cuca deixou o jogador da seleção brasileira de fora de sua primeira partida de volta ao Cruzeiro, que terminou em um empate sem gols, explicando aos repórteres: “Conversei com ele à parte. Ele não vai jogar no domingo porque disputou duas partidas seguidas. Não podemos correr esse risco.”

    Se o Santos não pode correr esse risco, como o Brasil poderia? O Peixe tem apenas oito partidas restantes antes de Ancelotti anunciar sua convocação final para a Copa do Mundo e, pela lógica de Cuca, Neymar só atuará em metade delas, na melhor das hipóteses.

    Mesmo que ele fizesse quatro hat-tricks consecutivos, Ancelotti não pode confiar em um Neymar que não está em plena forma. Ele também não precisa disso. O Brasil é abençoado com um elenco de ataque de profundidade incomparável, liderado por Vinícius Júnior, que joga na posição de ponta esquerda preferida de Neymar.

    Gabriel Martinelli também é uma opção melhor nesse lado, e Neymar está bem atrás de Raphinha, Matheus Cunha e João Pedro na disputa pela posição de camisa 10. Ancelotti poderia levá-lo como um substituto de impacto, mas a pressão para usá-lo com mais frequência poderia facilmente criar uma distração que o Brasil deve evitar em sua busca pela sexta estrela, que ampliaria o recorde.

  • Vinicius Junior Neymar Brazil 2022 World CupGetty

    Assuma o papel de animador

    Ancelotti deve continuar a manter uma postura firme em relação a Neymar, à medida que o alvoroço aumenta a três meses da Copa do Mundo. O lendário jogador brasileiro Romário se pronunciou sobre o assunto no fim de semana, declarando ao Esporte Espetacular: “O Brasil tem mais chances se o Neymar estiver presente. Se o Neymar não estiver, as chances do Brasil são muito menores. Se ele estiver a 50% da forma, eu escalaria o Neymar.”

    Neymar também conta com o apoio do ex-companheiro de seleção Thiago Silva, que disse à TNT Sports: “Se Neymar estiver em forma, ele tem que jogar na Copa do Mundo. Dado o seu nível atual de jogo, ele tem que ir. É indiscutível. Neymar está lá, em campo, e para o time adversário, ele já é uma verdadeira dor de cabeça.”

    Essa última frase era verdadeira entre 2010, ano em que Neymar conquistou a primeira de suas 128 convocações, e 2022, quando marcou um gol magnífico em jogada individual contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Em uma época de escassez para uma seleção brasileira que carecia do talento das formações anteriores, Neymar era o talismã indiscutível; ele praticamente sozinho manteve a equipe competitiva e conquistou um lugar na história ao quebrar o recorde de gols de Pelé pela seleção.

    Mas Neymar não joga contra adversários de nível mundial há muito tempo, e mesmo que estivesse em plena forma, o período de readaptação necessário no maior palco do futebol seria muito longo. Sua reputação no esporte seria mais bem preservada se ele se retirasse da disputa agora e se tornasse um torcedor de seu país, em vez de um jogador que se agarra ao time como um parasita.

    O reconhecimento que ele merece de comentaristas cansativos como Rooney virá eventualmente, devido à escassez de verdadeiros rebeldes no futebol moderno. Neymar é um dos maiores jogadores de sua geração e não tem nada a provar para ninguém. A falta de uma medalha de campeão da Copa do Mundo não muda isso.

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