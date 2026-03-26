O sonho de Neymar na Copa do Mundo já acabou? Carlo Ancelotti não pode se dar ao luxo de correr um risco enorme com o astro do Santos, que não é confiável

Roy Keane e Ian Wright rebateram colocando Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Rooney e Eden Hazard acima de Neymar, antes de Jill Scott, inexplicavelmente, acrescentar Sadio Mané à lista. No entanto, foi o próprio Rooney quem desferiu o golpe mais desrespeitoso.

“Gosto do Neymar, mas nunca o vi como um jogador de primeira linha”, disse o ícone do Manchester United no podcast Stick to Football, apresentado pela Sky Bet. “Tipo, [Lionel] Messi, Ronaldo, esse tipo de categoria. Ele era bom no Barcelona, mas ainda assim ficava ofuscado por Messi.” Rooney insistiu então que Neymar também está atrás da versão no auge de Mohamed Salah, o que pelo menos provocou uma reação de Wright, que respondeu: “Salah não é melhor que Neymar. Vou ter que discutir com o Wayne sobre isso.”

A sugestão de que Neymar nunca foi um “jogador de ponta” é absolutamente ridícula. Durante boa parte dos sete anos, ao longo de toda a sua passagem pelo Barcelona e nos primeiros tempos no Paris Saint-Germain, o atacante brasileiro foi o único jogador que se equiparava a Messi e Ronaldo. Rooney provavelmente deveria ter dado uma olhada em algumas estatísticas antes de ser tão descarado, pois registrou apenas 17 participações em gols a mais em sua carreira no United do que Neymar conseguiu em suas passagens pelo Barça e pelo PSG (379 contra 396), apesar de ter disputado 200 jogos a mais.

Se não fossem as lesões, nem haveria debate. Infelizmente, elas sempre complicaram o legado de Neymar e continuam a fazê-lo agora. O herói do Santos talvez nunca consiga mudar essa narrativa injusta, pois seu sonho de uma despedida na Copa do Mundo praticamente se evaporou, à medida que Carlo Ancelotti começa a solidificar seus planos para o torneio de 2026 na América do Norte.