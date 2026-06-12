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Andy Robertson Diogo Jota GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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O sonho de Andy Robertson e Diogo Jota na Copa do Mundo se tornou realidade: o capitão da Escócia carrega as esperanças de cinco milhões de torcedores - e a memória de seu ex-companheiro de equipe no Liverpool

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Faltavam apenas alguns segundos para o fim da vitória do Liverpool por 1 a 0 sobre o Manchester City, em Anfield, em 16 de outubro de 2022, quando Diogo Jota sentiu uma lesão muscular que deixou o português em agonia. Jurgen Klopp temeu o pior imediatamente: “Se o Diogo fica no chão, isso nunca é bom.” E não foi. Jota havia sofrido uma lesão na panturrilha que o deixaria fora dos gramados por meses, e não semanas, tirando-o assim da campanha de Portugal na Copa do Mundo de 2022.

"É o Diogo e, até agora, ele está surpreendentemente bem", disse Klopp antes do próximo jogo do Liverpool, contra o West Ham. "Ele é um rapaz incrivelmente inteligente, então acho que ele já sabia quando o tiramos do campo. Quando nos cruzamos depois do jogo, conversei com ele por um segundo, e ele explicou o que aconteceu. Acho que, naquele momento, ele já sabia que era uma lesão grave."

É claro que perceber imediatamente que não tinha chance de viajar para o Catar não tornou mais fácil para Jota lidar com a dor de perder o que teria sido sua primeira Copa do Mundo.

“Depois de uma noite tão boa em Anfield, a minha terminou da pior maneira possível. No último minuto, um dos meus sonhos desmoronou”, escreveu Jota em uma postagem nas redes sociais seis dias após o jogo contra o City. “Mas serei mais um torcedor de fora, tanto do clube quanto da seleção, e lutarei para voltar o mais rápido possível.” Foram tempos difíceis para Jota, no entanto.

  • Liverpool FC v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "A lesão mais grave da minha carreira"

    Klopp fez o que pôde para mantê-lo animado, mas Jota sentiu que havia sido injustamente privado da chance de representar seu país no maior palco do futebol.

    “No dia seguinte [à lesão], Jurgen me deu um abraço caloroso”, disse Jota à FourFourTwo. “Ele sabia que, naquele momento, não havia muito o que dizer – ele só estava tentando me consolar. E durante minha reabilitação, ele perguntava como estavam as coisas sempre que me via.

    "Dá para perceber que ele se importa. É tudo o que se pode pedir: que a pessoa responsável pela equipe se importe com todos os jogadores e demonstre que está contando com você sempre que você voltar. Mas foi a lesão mais grave da minha carreira.

    "Quando você sente algo como eu senti e sai de maca, a situação não parece nada boa. Você ainda tem esperança de que não seja grave. Como estávamos tão perto da Copa do Mundo, eu só esperava poder me recuperar a tempo. Quando me disseram que não iria conseguir e que não poderia ir à Copa do Mundo, foi o golpe mais duro que levei na minha carreira. Apenas tristeza.

    "Eu tinha a oportunidade de disputar minha primeira Copa do Mundo e sabia que desempenhava um papel importante na seleção nacional – eu tinha desempenhado um papel importante nas eliminatórias, então sentia que merecia estar lá. Mas não pude estar."

    • Publicidade
  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    "Nós nos decepcionamos"

    Jogar FIFA ajudou a amenizar a decepção de ter ficado de fora da Copa do Mundo. No entanto, foi o apoio de um companheiro de equipe que passava por uma frustração muito semelhante que realmente o ajudou a superar aqueles dias difíceis.

    Jota e Andy Robertson já jogavam juntos em Anfield há dois anos, mas, como o escocês revelou posteriormente, foi quando ambos foram forçados a assistir à Copa do Mundo de 2022 de longe que eles realmente se tornaram amigos.

    As emoções de cada um eram um pouco diferentes. Enquanto Jota sentia que sua chance de jogar na Copa do Mundo havia sido tirada dele, Robertson sentia que ele e seus companheiros da seleção da Escócia haviam desperdiçado a deles.

    “Esperamos muito tempo por esse jogo”, disse Robertson à Sky Sports após a derrota da Escócia na semifinal da repescagem da Copa do Mundo, em casa, para a Ucrânia, em junho de 2022. “Nossas atuações antes disso tinham sido muito boas e, para ser sincero, não jogamos nada bem.

    Não jogamos da maneira que queríamos e isso é o mais decepcionante. Agora já passou. Depois de uma campanha positiva, nos decepcionamos.

    "A Copa do Mundo se foi para nós por mais quatro anos, e isso é muito difícil de aceitar, porque todos nós sonhamos em disputar esse grande torneio e não apresentamos um desempenho que justificasse isso."

  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    "O tempo está se esgotando"

    A decepção de Robertson foi tão grande que, a princípio, ele teve dificuldade até mesmo em assistir à Copa do Mundo, preferindo manter a maior distância possível do futebol enquanto tirava umas férias em família muito necessárias durante as primeiras fases do torneio.

    Ele acabou torcendo pelos jogadores do Liverpool que chegaram ao Catar, mas ainda assim foi difícil para ele se livrar da sensação de que “a Escócia deveria estar lá” ao lado de seleções como Inglaterra, Holanda e Brasil — principalmente porque sabia que, aos 29 anos, provavelmente não teria muitas outras oportunidades de disputar uma Copa do Mundo.

    “Quando saí de férias, acabei encontrando David Alaba, e ele está numa situação parecida, obviamente jogando pela Áustria”, disse Robertson ao site oficial do seu clube em dezembro de 2022. “Ele disse que já tinha participado de algumas Eurocopas, mas nunca de uma Copa do Mundo. Nós dois comentamos que já estamos ficando um pouco velhos, então as chances de nos classificarmos estão se esgotando.

    “Nos últimos jogos que assisti, vi a paixão dos torcedores, a paixão dos jogadores representando seu país, e o maior torneio é sempre algo gigantesco para você. Eu senti isso ao representar meu país na Eurocopa pela primeira vez em muito, muito tempo. Mas a Copa do Mundo é o que mais me incomoda.

    "Com certeza terei mais uma chance – talvez duas, vamos ver –, mas isso é no futuro, com certeza. É algo que você quer conquistar e do qual quer fazer parte, e no futuro esse é definitivamente um dos meus objetivos."

  • Funeral Held For Diogo Jota And Andre Silva In Their Hometown Of GondomarGetty Images News

    "Não acredito que estamos nos despedindo"

    Esse também era o principal objetivo de Jota e, depois de ajudar Portugal a conquistar o título na fase final da Liga das Nações do ano passado, ele estava pronto para desempenhar seu papel na campanha de qualificação da Seleção para a Copa do Mundo.

    No entanto, em 3 de julho de 2025, menos de um mês após a vitória de seu país nos pênaltis contra a Espanha, e apenas 11 dias após o casamento do jogador de 28 anos com Rute Cardoso, mãe de seus três filhos, Jota morreu ao lado de seu irmão André Silva em um acidente de carro em Zamora, na Espanha.

    Assim como o resto de seus companheiros do Liverpool, Robertson ficou arrasado.

    "Quem mais está em meus pensamentos neste momento é a família", escreveu ele no Instagram. "A perda deles é insuportável. Sinto muito que tenham perdido duas almas tão preciosas – Diogo e André. Pela equipe e pelo clube, vamos tentar lidar com isso juntos... não importa quanto tempo leve.

    "Para mim, quero falar sobre meu amigo. Meu companheiro. O cara que eu amava e de quem sentirei uma saudade enorme. Eu poderia falar sobre ele como jogador por horas, mas nada disso parece importar agora.

    "É o homem. A pessoa. Ele era um cara tão bom. O melhor. Tão genuíno. Simplesmente normal e verdadeiro. Cheio de amor pelas pessoas de quem gostava. Cheio de alegria.

    "Ele era o jogador estrangeiro mais britânico que já conheci. Costumávamos brincar que ele era, na verdade, irlandês... Eu tentava dizer que ele era escocês, obviamente. Cheguei até a chamá-lo de Diogo MacJota. Assistíamos dardos juntos, curtíamos as corridas de cavalos. Ir a Cheltenham nesta temporada foi um dos pontos altos – um dos melhores momentos que tivemos.

    "A última vez que o vi foi no dia mais feliz da vida dele – o dia do seu casamento. Quero lembrar-me do seu sorriso incessante daquele dia mágico. Do quanto ele transbordava de amor pela esposa e pela família.

    "Não consigo acreditar que estamos nos despedindo. É muito cedo, e dói tanto. Mas obrigado por ter feito parte da minha vida, amigo – e por tê-la tornado melhor.

    "Te amo, Diogo."

  • Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Nunca saiu de verdade do campo"

    Na véspera do decisivo jogo de eliminatórias da Copa do Mundo entre a Escócia e a Dinamarca, em 18 de novembro, Robertson disse aos repórteres que a única emoção que sentia antes da partida em Hampden era “entusiasmo”. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade.

    Robertson estava emocionalmente “desmoronado” e passou todo o período de preparação escondendo seus verdadeiros sentimentos dos companheiros de equipe. Foi somente logo após a sensacional vitória da Escócia por 4 a 2 que o capitão conseguiu se abrir.

    “Não conseguia tirar meu amigo Diogo Jota da cabeça hoje”, confessou ele à BBC Sport. “Conversamos muito sobre ir para a Copa do Mundo porque ele perdeu a última com a seleção de Portugal e eu também, com a Escócia. Então, sei que ele estará sorrindo por mim hoje.”

    A confissão de Robertson comoveu o mundo inteiro do futebol, e Cardoso ficou incrivelmente emocionado com o fato de que vencer a Dinamarca significava muito mais para o lateral-esquerdo do que levar cinco milhões de compatriotas ao delírio ao garantir à Escócia uma vaga na fase final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. Acima de tudo, tratava-se de dois amigos e do sonho compartilhado deles se tornando realidade.

    “Quando ouvi suas palavras e soube o que você sentiu naquele dia em que a Escócia se classificou para a Copa do Mundo após tantos anos de espera, percebi que Diogo nunca realmente saiu de campo”, escreveu Cardoso em uma carta a Robertson.

    “Ao alcançar esse momento e garantir sua vaga na Copa do Mundo, você não irá sozinho; levará o sonho dele com você também. E quando pisar no campo, sei que não será apenas você caminhando. Diogo estará com você, em seus pensamentos, em seus passos, em seu coração.

    "Por isso, hoje quero agradecer-lhe. Obrigado por não o ter esquecido. Obrigado por o levar consigo. Obrigado por transformar a dor da perda em força e em algo tão belo. É assim que fazemos aqui em casa também, todos os dias.

    "Ele estaria, e está, incrivelmente orgulhoso de você. Cuide bem desse sonho, Andy. Viva-o por você mesmo e por ele."

  • Brentford v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Jogando por nós dois"

    Não é de se estranhar que honrar a memória do amigo seja uma responsabilidade que Robertson assume com todo o prazer.

    "Nós conversávamos muito sobre o que significaria estar na próxima Copa do Mundo e esse era o objetivo de nós dois: chegar aos Estados Unidos", disse o escocês à FIFA. "Estou simplesmente arrasado por isso ter sido tirado dele.

    "Mas vou carregá-lo no meu coração, e sei que ele estará comigo no primeiro jogo, no segundo jogo, no terceiro jogo e, espero, além disso.

    "Ele está sempre presente. É alguém em quem sempre pensamos. As lembranças são algo que sempre trazemos à tona e, às vezes, rimos, outras vezes choramos. Acho que não será diferente, especialmente ao entrar em um torneio que é repleto de emoção.

    "Sei que ele estará em primeiro plano na minha mente, porque não estou jogando apenas por ele, estou jogando por nós dois."

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