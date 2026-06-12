Esse também era o principal objetivo de Jota e, depois de ajudar Portugal a conquistar o título na fase final da Liga das Nações do ano passado, ele estava pronto para desempenhar seu papel na campanha de qualificação da Seleção para a Copa do Mundo.

No entanto, em 3 de julho de 2025, menos de um mês após a vitória de seu país nos pênaltis contra a Espanha, e apenas 11 dias após o casamento do jogador de 28 anos com Rute Cardoso, mãe de seus três filhos, Jota morreu ao lado de seu irmão André Silva em um acidente de carro em Zamora, na Espanha.

Assim como o resto de seus companheiros do Liverpool, Robertson ficou arrasado.

"Quem mais está em meus pensamentos neste momento é a família", escreveu ele no Instagram. "A perda deles é insuportável. Sinto muito que tenham perdido duas almas tão preciosas – Diogo e André. Pela equipe e pelo clube, vamos tentar lidar com isso juntos... não importa quanto tempo leve.

"Para mim, quero falar sobre meu amigo. Meu companheiro. O cara que eu amava e de quem sentirei uma saudade enorme. Eu poderia falar sobre ele como jogador por horas, mas nada disso parece importar agora.

"É o homem. A pessoa. Ele era um cara tão bom. O melhor. Tão genuíno. Simplesmente normal e verdadeiro. Cheio de amor pelas pessoas de quem gostava. Cheio de alegria.

"Ele era o jogador estrangeiro mais britânico que já conheci. Costumávamos brincar que ele era, na verdade, irlandês... Eu tentava dizer que ele era escocês, obviamente. Cheguei até a chamá-lo de Diogo MacJota. Assistíamos dardos juntos, curtíamos as corridas de cavalos. Ir a Cheltenham nesta temporada foi um dos pontos altos – um dos melhores momentos que tivemos.

"A última vez que o vi foi no dia mais feliz da vida dele – o dia do seu casamento. Quero lembrar-me do seu sorriso incessante daquele dia mágico. Do quanto ele transbordava de amor pela esposa e pela família.

"Não consigo acreditar que estamos nos despedindo. É muito cedo, e dói tanto. Mas obrigado por ter feito parte da minha vida, amigo – e por tê-la tornado melhor.

"Te amo, Diogo."