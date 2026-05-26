O sonho de Alphonso Davies na Copa do Mundo continua vivo, apesar de o astro lesionado do Bayern de Munique ter sido descartado para a estreia do Grupo B

Davies continua sendo uma das jogadoras mais influentes do Canadá, com 58 partidas pela seleção e 15 gols internacionais em seu currículo. Sua velocidade, capacidade ofensiva e experiência são consideradas fundamentais para as esperanças do Canadá de chegar longe na Copa do Mundo que o país está co-sediando junto com os Estados Unidos e o México.

“O Bayern o submeteu a certos protocolos que podem ser realizados na Alemanha, mas não na América do Norte”, acrescentou Marsch. “Então, essa é uma das razões pelas quais ele permaneceu na Alemanha, pois acreditamos que eles tenham técnicas avançadas em termos dos tratamentos que ele pode receber, e achamos que isso tem sido positivo. Eles também são muito solidários e querem vê-lo jogar na Copa do Mundo. Acho que eles entendem que apoiar seus jogadores, tanto pelo clube quanto pela seleção, é importante.”

“Alfonso estará aqui no dia 31 em Edmonton. Conversamos com o Bayern e concluímos que o melhor para ele era continuar seu tratamento de recuperação inicial até o dia 28; depois, daremos a ele alguns dias de folga, e então ele se juntará a nós no dia 31. A partir daí, retomaremos sua reabilitação e tentaremos colocá-lo em condições físicas de ter sucesso e fazer parte da nossa equipe.”