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O sonho de Alphonso Davies na Copa do Mundo continua vivo, apesar de o astro lesionado do Bayern de Munique ter sido descartado para a estreia do Grupo B
Lesão ameaça a participação de Davies na Copa do Mundo
Marsch deu notícias positivas sobre a lesão de Davies antes da Copa do Mundo. O zagueiro do Bayern de Munique está se recuperando de uma ruptura no tendão da coxa sofrida contra o Paris Saint-Germain, com crescentes preocupações sobre se ele estaria disponível para o torneio em casa. Davies foi incluído na lista preliminar de 32 jogadores da seleção canadense, embora tenha permanecido na Alemanha para continuar as fases iniciais de sua reabilitação.
O técnico confirmou que o jogador de 25 anos deve entrar em campo em algum momento da competição, mesmo que a estreia no Grupo B contra a Bósnia e Herzegovina, em 12 de junho, provavelmente seja muito cedo. Nesta semana, o Canadá realizou um estágio de treinamento em Charlotte antes dos amistosos contra o Uzbequistão e a Irlanda, enquanto os preparativos para o torneio continuam.
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Marsch insiste que Davies vai jogar na Copa do Mundo
Em declarações aos repórteres durante a pré-temporada do Canadá, Marsch admitiu que é improvável que Davies esteja disponível para a partida de estreia, mas mostrou-se confiante de que ele retornará durante o torneio.
“Sim, acho que Alphonso vai jogar na Copa do Mundo”, disse Marsch, segundo a ESPN. “Não, não acho que ele estará pronto bem a tempo para o dia 12 de junho. Mas vamos ver.”
Marsch apresenta plano de recuperação para o zagueiro do Bayern
Davies continua sendo uma das jogadoras mais influentes do Canadá, com 58 partidas pela seleção e 15 gols internacionais em seu currículo. Sua velocidade, capacidade ofensiva e experiência são consideradas fundamentais para as esperanças do Canadá de chegar longe na Copa do Mundo que o país está co-sediando junto com os Estados Unidos e o México.
“O Bayern o submeteu a certos protocolos que podem ser realizados na Alemanha, mas não na América do Norte”, acrescentou Marsch. “Então, essa é uma das razões pelas quais ele permaneceu na Alemanha, pois acreditamos que eles tenham técnicas avançadas em termos dos tratamentos que ele pode receber, e achamos que isso tem sido positivo. Eles também são muito solidários e querem vê-lo jogar na Copa do Mundo. Acho que eles entendem que apoiar seus jogadores, tanto pelo clube quanto pela seleção, é importante.”
“Alfonso estará aqui no dia 31 em Edmonton. Conversamos com o Bayern e concluímos que o melhor para ele era continuar seu tratamento de recuperação inicial até o dia 28; depois, daremos a ele alguns dias de folga, e então ele se juntará a nós no dia 31. A partir daí, retomaremos sua reabilitação e tentaremos colocá-lo em condições físicas de ter sucesso e fazer parte da nossa equipe.”
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A atenção agora se volta para o cronograma de recuperação de Davies
O Canadá deve anunciar na sexta-feira a lista definitiva de 26 convocados para a Copa do Mundo, e espera-se que Davies seja incluído, apesar das preocupações com sua condição física. As próximas semanas determinarão se ele conseguirá se recuperar a tempo para as últimas rodadas da fase de grupos. Marsch e sua comissão técnica acompanharão de perto o craque do Bayern durante os próximos amistosos contra o Uzbequistão e a Irlanda. Embora perder a estreia seja um golpe duro, o Canadá ainda espera que Davies possa retornar rapidamente e dar um grande impulso à seleção anfitriã durante o torneio.