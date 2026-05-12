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O sonho da Copa do Mundo acaba para Dejan Kulusevski após 12 meses de um pesadelo com lesões - o craque do Tottenham fica de fora da seleção sueca, ao lado de Viktor Gyökeres e Alexander Isak
Potter confirma a ausência de Kulusevski
O técnico da Suécia, Graham Potter, confirmou oficialmente a lista de 26 convocados para a próxima Copa do Mundo, e a notícia mais importante é a ausência do craque do Tottenham, Kulusevski.
O meia está afastado dos gramados desde maio de 2025, após sofrer uma grave lesão no joelho durante a derrota do Spurs por 2 a 0 para o Crystal Palace, o que marcou um fim trágico para suas esperanças de representar seu país no maior palco do futebol.
Apesar da determinação pessoal do jogador em se recuperar a tempo, ele ainda não retornou aos treinos completos no Hotspur Way. Em vez disso, o jogador de 26 anos foi forçado a realizar sua reabilitação intensiva no exterior, longe da ação competitiva.
Sua exclusão marca o fim de um período exaustivo de 12 meses, durante o qual ele passou por duas cirurgias distintas para corrigir os danos causados ao joelho.
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As dúvidas de De Zerbi se confirmaram
Embora a notícia seja um duro golpe para o jogador, ela não surpreende muito quem está dentro do ambiente do Tottenham. O técnico Roberto De Zerbi já havia manifestado seu ceticismo quanto às chances de Kulusevski embarcar para os Estados Unidos para disputar o torneio. O treinador italiano apontou a falta de minutos em jogos oficiais como o principal obstáculo para a convocação do meio-campista.
“Não conheço bem a situação”, disse De Zerbi. “Para mim, é difícil entender como ele pode jogar na Copa do Mundo se não disputou nenhuma partida nesta temporada.”
O talento de ponta continua presente nas fileiras da Suécia
Embora Kulusevski assista à partida do banco de reservas, a Suécia ainda conta com muitos jogadores de qualidade da Premier League em suas fileiras. O prolífico atacante do Arsenal, Viktor Gyokeres, e Alexander Isak, do Liverpool, foram ambos convocados para a seleção, garantindo o poder ofensivo com o qual Potter vai contar. Houve também boas notícias para outro jogador do Tottenham, já que o jovem promissor Lucas Bergvall foi incluído na delegação.
A influência inglesa na seleção é forte, com Yasin Ayari, do Brighton, Victor Lindelof, do Aston Villa, Gabriel Gudmundsson, do Leeds, e Anthony Elanga, do Newcastle, todos selecionados.
Potter optou por uma mistura de defensores experientes e atacantes dinâmicos, enquanto a Suécia se prepara para enfrentar uma fase de grupos desafiadora em seu campo de treinamento no Texas.
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Os desafios do Grupo F aguardam no Texas
A Suécia terá um duro desafio pela frente no Grupo F, estreando-se contra a Tunísia no dia 15 de junho. A seleção europeia enfrentará então a Holanda, em um confronto de pesos pesados, cinco dias depois, antes de encerrar sua trajetória na fase de grupos contra o Japão. Sem a criatividade de Kulusevski, Potter precisará que suas outras estrelas se destaquem para que a equipe consiga avançar até as fases eliminatórias.