O técnico da Suécia, Graham Potter, confirmou oficialmente a lista de 26 convocados para a próxima Copa do Mundo, e a notícia mais importante é a ausência do craque do Tottenham, Kulusevski.

O meia está afastado dos gramados desde maio de 2025, após sofrer uma grave lesão no joelho durante a derrota do Spurs por 2 a 0 para o Crystal Palace, o que marcou um fim trágico para suas esperanças de representar seu país no maior palco do futebol.

Apesar da determinação pessoal do jogador em se recuperar a tempo, ele ainda não retornou aos treinos completos no Hotspur Way. Em vez disso, o jogador de 26 anos foi forçado a realizar sua reabilitação intensiva no exterior, longe da ação competitiva.

Sua exclusão marca o fim de um período exaustivo de 12 meses, durante o qual ele passou por duas cirurgias distintas para corrigir os danos causados ao joelho.



