O Sheffield Wednesday, em clima de festa, vê sua dedução de 15 pontos ser totalmente anulada, com o time, já rebaixado, sendo salvo por um empresário americano

Storch lidera o novo grupo de proprietários ao lado de seu filho Michael e de Tom Costin, trazendo experiência adquirida por meio de seu envolvimento com o Blue Crow Sports Group e clubes como o CD Leganés e o Le Havre AC. O acordo foi fechado pouco antes de o Regulador Independente do Futebol (IFR) assumir a responsabilidade pela aprovação de novos proprietários no futebol inglês.

Conforme citado pela BBC, David Kogan, presidente do IFR, disse: “Este acordo é uma boa notícia para o Sheffield Wednesday FC, a comunidade e os torcedores que passaram por um período tão longo de incerteza. A experiência do Sheffield Wednesday é um lembrete oportuno do motivo pelo qual o IFR foi criado.”

“A partir da próxima semana, novos proprietários, diretores e executivos seniores nas cinco principais divisões do futebol inglês serão avaliados pelo IFR, ajudando a garantir que apenas pessoas idôneas e adequadas sejam autorizadas a possuir e administrar clubes de futebol.”