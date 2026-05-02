Getty Images Sport
Traduzido por
O Sheffield Wednesday, em clima de festa, vê sua dedução de 15 pontos ser totalmente anulada, com o time, já rebaixado, sendo salvo por um empresário americano
A EFL dispensa a dedução de pontos após a aquisição
O Sheffield Wednesday foi poupado da dedução padrão de 15 pontos normalmente imposta aos clubes que saem da administração judicial. A EFL confirmou a decisão no sábado, citando a “situação incrivelmente desafiadora e complexa para todas as partes” em torno da recente turbulência na propriedade do clube.
A decisão segue-se ao fim do mandato de Dejphon Chansiri como proprietário e à conclusão de uma aquisição liderada pelo executivo americano do setor de aviação David Storch, por meio da Arise Capital Partners. Autoridades teriam avaliado de forma crítica o desenrolar do processo de venda sob a administração anterior, com várias ofertas viáveis que se acredita terem sido ignoradas ou rejeitadas. Como resultado, o consórcio entrante iniciará sua reconstrução sem o peso de uma penalidade esportiva significativa.
- Getty Images Sport
Órgão regulador comemora a estabilidade do clube
Storch lidera o novo grupo de proprietários ao lado de seu filho Michael e de Tom Costin, trazendo experiência adquirida por meio de seu envolvimento com o Blue Crow Sports Group e clubes como o CD Leganés e o Le Havre AC. O acordo foi fechado pouco antes de o Regulador Independente do Futebol (IFR) assumir a responsabilidade pela aprovação de novos proprietários no futebol inglês.
Conforme citado pela BBC, David Kogan, presidente do IFR, disse: “Este acordo é uma boa notícia para o Sheffield Wednesday FC, a comunidade e os torcedores que passaram por um período tão longo de incerteza. A experiência do Sheffield Wednesday é um lembrete oportuno do motivo pelo qual o IFR foi criado.”
“A partir da próxima semana, novos proprietários, diretores e executivos seniores nas cinco principais divisões do futebol inglês serão avaliados pelo IFR, ajudando a garantir que apenas pessoas idôneas e adequadas sejam autorizadas a possuir e administrar clubes de futebol.”
Uma temporada desastrosa finalmente chega ao fim
A mudança de propriedade põe fim a uma temporada turbulenta de 2025-26, na qual o Wednesday sofreu o rebaixamento mais precoce já confirmado na história do futebol inglês. Problemas financeiros resultaram em uma dedução de 12 pontos em outubro, seguida por outra penalidade de seis pontos após o clube deixar de efetuar pagamentos a funcionários, jogadores e ao HMRC. No final de fevereiro, a derrota para o rival Sheffield United confirmou matematicamente o rebaixamento, faltando ainda 13 partidas para o fim da temporada. O ex-proprietário Chansiri recebeu posteriormente uma proibição de três anos de exercer funções de diretoria dentro da estrutura da EFL.
- Getty Images Sport
Começa a reconstrução
Em sua última partida da temporada, o Sheffield Wednesday garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o West Bromwich Albion, graças aos gols de Nathaniel Chalobah e Liam Palmer. Embora o resultado não tenha afetado seu futuro, pelo menos a equipe evitou se tornar a primeira na história do futebol inglês a terminar com saldo negativo de pontos.
O consórcio liderado por Storch enfrenta agora a tarefa de restaurar a estabilidade e a competitividade após um dos períodos mais turbulentos da história do clube. O Sheffield Wednesday continuará operando sob certas restrições financeiras nas próximas duas temporadas, como parte das condições de conformidade da EFL. No entanto, o clube terá permissão para contratar jogadores enquanto se prepara para a vida na EFL League One.