O Shakhtar poderá disputar seus jogos em casa pela Liga dos Campeões na Inglaterra, à medida que se iniciam as negociações com um clube da Premier League

Os gigantes ucranianos estão mantendo suas opções em aberto em toda a Europa Ocidental enquanto tentam definir sua programação continental. Em resposta às recentes especulações sobre uma possível mudança para o Reino Unido, dirigentes do clube confirmaram que vários locais estão sendo considerados no momento.

Um porta-voz oficial do clube declarou: “O Shakhtar está atualmente negociando com vários locais no Reino Unido e na Alemanha a fim de garantir um estádio para sediar suas partidas da Liga dos Campeões da UEFA na próxima temporada. Não faremos comentários sobre o processo até que uma decisão seja anunciada em breve.”