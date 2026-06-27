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Crystal Palace FC v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Conference League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

O Shakhtar poderá disputar seus jogos em casa pela Liga dos Campeões na Inglaterra, à medida que se iniciam as negociações com um clube da Premier League

Shakhtar Donetsk
Liga dos Campeões
Premier League
Brentford
Premier League

O Shakhtar Donetsk, gigante ucraniano, poderá disputar seus jogos em casa pela Liga dos Campeões na Inglaterra na próxima temporada, após iniciar conversas exploratórias com um clube da Premier League. O conflito em curso em seu país de origem forçou o time, que se encontra deslocado, a avaliar locais alternativos na Europa, com Londres surgindo como um forte destino em potencial.

  • Local em Londres em análise

    Conforme noticiado pelo The Standard, o Shakhtar está avaliando o Gtech Community Stadium, do Brentford, como um possível local para sediar sua próxima campanha na Liga dos Campeões. Devido às restrições de segurança da UEFA em meio ao conflito em curso entre a Ucrânia e a Rússia, o clube precisa encontrar um campo neutro no exterior, após ter jogado na Polônia na última temporada. O estádio com capacidade para 17.000 pessoas, localizado no oeste de Londres, surgiu agora como uma opção séria, com negociações em andamento entre as duas partes.

    • Publicidade
  • Brentford v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Clube confirma que as negociações estão em andamento

    Os gigantes ucranianos estão mantendo suas opções em aberto em toda a Europa Ocidental enquanto tentam definir sua programação continental. Em resposta às recentes especulações sobre uma possível mudança para o Reino Unido, dirigentes do clube confirmaram que vários locais estão sendo considerados no momento.

    Um porta-voz oficial do clube declarou: “O Shakhtar está atualmente negociando com vários locais no Reino Unido e na Alemanha a fim de garantir um estádio para sediar suas partidas da Liga dos Campeões da UEFA na próxima temporada. Não faremos comentários sobre o processo até que uma decisão seja anunciada em breve.”

  • Fortes laços com a comunidade local

    Uma mudança temporária para o oeste de Londres teria grande importância cultural, especialmente devido às grandes comunidades ucranianas nas áreas vizinhas de Hounslow e Ealing. O Brentford tem apoiado ativamente essas famílias deslocadas por meio de várias iniciativas comunitárias locais, ao mesmo tempo em que faz uso eficaz de seu estádio moderno para gerar fontes de receita secundárias essenciais a partir de eventos esportivos externos. Essa sinergia torna a parceria sensata, permitindo que o clube da Premier League otimize seus recursos e, ao mesmo tempo, ofereça ao Shakhtar uma base acolhedora.

  • FC Shakhtar Donetsk v Breidablik - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    A fase de grupos de setembro se aproxima

    O Shakhtar não participará das eliminatórias de julho e entrará diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões em setembro, o que obriga a diretoria a finalizar rapidamente os preparativos logísticos. Enquanto isso, o Brentford precisa equilibrar cuidadosamente qualquer possível acordo de compartilhamento de estádio com seus próprios compromissos nacionais, já que a nova temporada da Premier League se aproxima rapidamente.