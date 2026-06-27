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O Shakhtar poderá disputar seus jogos em casa pela Liga dos Campeões na Inglaterra, à medida que se iniciam as negociações com um clube da Premier League
Local em Londres em análise
Conforme noticiado pelo The Standard, o Shakhtar está avaliando o Gtech Community Stadium, do Brentford, como um possível local para sediar sua próxima campanha na Liga dos Campeões. Devido às restrições de segurança da UEFA em meio ao conflito em curso entre a Ucrânia e a Rússia, o clube precisa encontrar um campo neutro no exterior, após ter jogado na Polônia na última temporada. O estádio com capacidade para 17.000 pessoas, localizado no oeste de Londres, surgiu agora como uma opção séria, com negociações em andamento entre as duas partes.
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Clube confirma que as negociações estão em andamento
Os gigantes ucranianos estão mantendo suas opções em aberto em toda a Europa Ocidental enquanto tentam definir sua programação continental. Em resposta às recentes especulações sobre uma possível mudança para o Reino Unido, dirigentes do clube confirmaram que vários locais estão sendo considerados no momento.
Um porta-voz oficial do clube declarou: “O Shakhtar está atualmente negociando com vários locais no Reino Unido e na Alemanha a fim de garantir um estádio para sediar suas partidas da Liga dos Campeões da UEFA na próxima temporada. Não faremos comentários sobre o processo até que uma decisão seja anunciada em breve.”
Fortes laços com a comunidade local
Uma mudança temporária para o oeste de Londres teria grande importância cultural, especialmente devido às grandes comunidades ucranianas nas áreas vizinhas de Hounslow e Ealing. O Brentford tem apoiado ativamente essas famílias deslocadas por meio de várias iniciativas comunitárias locais, ao mesmo tempo em que faz uso eficaz de seu estádio moderno para gerar fontes de receita secundárias essenciais a partir de eventos esportivos externos. Essa sinergia torna a parceria sensata, permitindo que o clube da Premier League otimize seus recursos e, ao mesmo tempo, ofereça ao Shakhtar uma base acolhedora.
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A fase de grupos de setembro se aproxima
O Shakhtar não participará das eliminatórias de julho e entrará diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões em setembro, o que obriga a diretoria a finalizar rapidamente os preparativos logísticos. Enquanto isso, o Brentford precisa equilibrar cuidadosamente qualquer possível acordo de compartilhamento de estádio com seus próprios compromissos nacionais, já que a nova temporada da Premier League se aproxima rapidamente.