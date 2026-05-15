“O seu clube” – Será que Brennan Johnson voltaria para “casa”, no Nottingham Forest, caso o Crystal Palace decidisse cortar as perdas com a contratação recorde de 35 milhões de libras na janela de transferências do verão de 2026?

Se ele fosse jogar nessa partida, será que essa partida poderia se tornar uma despedida? Questionado se o Palace poderia se sentir tentado a cortar as perdas e reinvestir em outro lugar caso surgisse uma oferta adequada por Johnson, Morrison — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Freebets.com — disse: “Não sei, porque ele acabou de chegar lá, não é mesmo? Eu entendo perfeitamente. Ele parece estar com muito pouca confiança no momento e está muito longe do nível que você viu no Tottenham, onde era o artilheiro do time e marcou na final da Liga Europa.

“Ele simplesmente parece estar sem confiança. Quando você via como ele era no Nottingham Forest, onde enfrentava os laterais com tanta confiança, parece que a confiança dele foi destruída.

“Acho que há um jogador lá dentro. Não acho que, depois de alguns meses, o Palace o deixaria ir. Mas acho que quem quer que seja o novo técnico que chegar precisa trabalhar com ele. Não dá para trabalhar só com ele individualmente, porque você tem todo o grupo, mas ele precisa recuperar a confiança nele e realmente trabalhar com ele e treiná-lo. Eu realmente acho que há um talento lá dentro.

“Não acho que eles o venderiam no verão neste momento, mas entendo perfeitamente o que você está dizendo, que ele parece estar sem confiança no momento. Mas o novo técnico que chegar, espero, consiga tirar o melhor dele na próxima temporada.”