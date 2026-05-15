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“O seu clube” – Será que Brennan Johnson voltaria para “casa”, no Nottingham Forest, caso o Crystal Palace decidisse cortar as perdas com a contratação recorde de 35 milhões de libras na janela de transferências do verão de 2026?
O histórico de Johnson no Palace: sem gols em 25 partidas
Johnson conquistou a Liga Europa com o Tottenham na última temporada, marcando o gol decisivo na final continental contra o Manchester United, encerrando assim uma espera de 17 anos por um título importante. Ele encerrou a temporada 2024-25 como o artilheiro do Spurs, com 18 gols marcados.
No entanto, as vagas como titular tornaram-se cada vez mais difíceis de conseguir para o veloz ala de 24 anos. Isso levou a um acordo para uma transferência para o outro lado de Londres, envolvendo uma quantia considerável. Johnson ainda não conseguiu dar um retorno significativo a esse investimento.
Ele não marcou nenhum gol em 25 partidas pelo Palace, com a falta de eficiência no final das jogadas. No entanto, outra oportunidade de saborear a glória europeia surgirá quando os Eagles enfrentarem o Rayo Vallecano na final da Liga Conferência.
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O Palace vai considerar ofertas pelo Johnson na próxima janela de transferências?
Se ele fosse jogar nessa partida, será que essa partida poderia se tornar uma despedida? Questionado se o Palace poderia se sentir tentado a cortar as perdas e reinvestir em outro lugar caso surgisse uma oferta adequada por Johnson, Morrison — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Freebets.com — disse: “Não sei, porque ele acabou de chegar lá, não é mesmo? Eu entendo perfeitamente. Ele parece estar com muito pouca confiança no momento e está muito longe do nível que você viu no Tottenham, onde era o artilheiro do time e marcou na final da Liga Europa.
“Ele simplesmente parece estar sem confiança. Quando você via como ele era no Nottingham Forest, onde enfrentava os laterais com tanta confiança, parece que a confiança dele foi destruída.
“Acho que há um jogador lá dentro. Não acho que, depois de alguns meses, o Palace o deixaria ir. Mas acho que quem quer que seja o novo técnico que chegar precisa trabalhar com ele. Não dá para trabalhar só com ele individualmente, porque você tem todo o grupo, mas ele precisa recuperar a confiança nele e realmente trabalhar com ele e treiná-lo. Eu realmente acho que há um talento lá dentro.
“Não acho que eles o venderiam no verão neste momento, mas entendo perfeitamente o que você está dizendo, que ele parece estar sem confiança no momento. Mas o novo técnico que chegar, espero, consiga tirar o melhor dele na próxima temporada.”
Será que o Forest tentaria trazer Johnson de volta para casa?
O Palace nomeará um sucessor para Oliver Glasner durante o verão, já que o austríaco, vencedor da FA Cup e do Community Shield, busca se despedir com mais um título no currículo.
Questionado sobre se o Forest poderia se sentir tentado a testar a determinação do novo técnico do Palace apresentando uma oferta por Johnson — tendo visto um jogador formado em sua base marcar 29 gols pelo clube e ajudá-lo a voltar à Premier League antes de partir para o Spurs em 2023 —, Morrison acrescentou: “Se o Forest decidir seguir esse caminho e tiver dinheiro para trazer Brennan Johnson de volta para casa, então por que o Palace não diria: ‘pegue o dinheiro e volte para o Forest’.
“Às vezes, como jogador, aquele é o seu lar e é lá que você se destaca. E foi isso que ele fez no Forest. Ele foi excepcional no Forest. Foi isso que garantiu sua transferência para o Tottenham, e havia outros clubes de olho nele por causa dos gols que marcou; ele era uma ameaça, causava todo tipo de problema e estava curtindo o futebol. No momento, ele provavelmente não está curtindo o futebol porque não está jogando semana após semana e não está rendendo.
“É difícil para ele. E é difícil para um jogador entrar em campo por 20 minutos, 10 minutos e tentar ganhar ritmo. Então, é complicado. Pessoalmente, eu gostaria que ele ficasse no Palace e espero que dê certo para ele. Mas se ele tivesse a oportunidade de voltar para o Forest, dá para entender por que ele iria, porque, no fim das contas, esse é o clube dele.”
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O Forest ainda não conseguiu substituir a velocidade de Elanga nas laterais
Johnson assinou um contrato com o Palace válido até 2030 quando se juntou ao clube, por isso os Eagles exigirão uma quantia elevada caso se inicie qualquer negociação de venda. Uma fase menos boa não anula completamente todo o bom trabalho realizado anteriormente.
O Forest sabe do que o jogador natural de Nottingham é capaz e pode acreditar que é o clube certo para reacender a chama perdida, já que os Reds precisam urgentemente de velocidade e poder ofensivo pelas laterais após a venda de Anthony Elanga ao Newcastle em 2025 e a incapacidade de encontrar um substituto à altura do veloz sueco.