O Senegal protesta contra a decisão da CAF: duas estrelas e a Taça Africana levada para o campo; o que aconteceu no amistoso contra o Peru

Na sequência da decisão do CAF, esta tarde — com o Senegal disputando um amistoso contra o Peru — a Seleção entrou em campo exibindo com orgulho seu novo uniforme oficial, que apresentava duas estrelas acima do emblema (como símbolo dos dois títulos continentais conquistados em campo).

Mas não é só isso.

A Seleção do Senegal — entre jogadores e toda a comissão técnica presente — desfilou e comemorou junto com seus torcedores no Stade de France, com a Copa Africana nas mãos.

Um gesto claro que acirra ainda mais o confronto político e esportivo.