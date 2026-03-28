O Senegal decidiu não ceder nem um centímetro e desafia abertamente a CAF, protestando contra a decisão desta de atribuir — por decisão administrativa — a Copa Africana de Nações ao Marrocos. Os Leões da Teranga, após terem solicitado e apresentado oficialmente seu recurso para a revogação da conquista do maior troféu continental entre seleções nacionais, entraram em campo hoje com uma intenção clara: enviar um sinal bem claro à federação africana, ressaltando que o sucesso na Copa Africana de Nações ocorreu em campo e que todo o povo senegalês se considera indiscutivelmente campeão da África.
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O Senegal protesta contra a decisão da CAF: duas estrelas e a Taça Africana levada para o campo; o que aconteceu no amistoso contra o Peru
O QUE ACONTECEU
Na sequência da decisão do CAF, esta tarde — com o Senegal disputando um amistoso contra o Peru — a Seleção entrou em campo exibindo com orgulho seu novo uniforme oficial, que apresentava duas estrelas acima do emblema (como símbolo dos dois títulos continentais conquistados em campo).
Mas não é só isso.
A Seleção do Senegal — entre jogadores e toda a comissão técnica presente — desfilou e comemorou junto com seus torcedores no Stade de France, com a Copa Africana nas mãos.
Um gesto claro que acirra ainda mais o confronto político e esportivo.
A DECISÃO DO CAF E O RECURSO OFICIAL
Vamos dar um passo atrás e recapitular toda a história.
Após o Senegal ter abandonado o campo na final da Copa Africana de Nações contra o Marrocos, a CAF comunicou oficialmente a decisão de reverter o resultado e atribuir a Copa Africana de Nações ao Marrocos com uma vitória por 3 a 0 por desistência da seleção senegalesa.
Posteriormente, a FSF (Federação Senegalesa) decidiu recorrer ao TAS contra a decisão da CAF de atribuir a vitória por 3 a 0 e a Copa por desistência ao Marrocos.
Mas, enquanto aguarda a decisão do TAS, o Senegal quis esclarecer e reiterar qual é a seleção campeã africana em campo com um gesto eloquente.