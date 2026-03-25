O Senegal interpôs recurso oficial contra a decisão relativa ao título da Copa Africana das Nações, após a CAF ter atribuído o título a Marrocos

A origem desta disputa jurídica remonta aos momentos finais caóticos da final disputada em janeiro. Já bem avançado o tempo de acréscimo, o árbitro Jean-Jacques Ndala marcou um pênalti polêmico a favor dos anfitriões. Em protesto furioso, o técnico do Senegal, Pape Thiaw, ordenou que sua equipe abandonasse o campo, causando um atraso de 17 minutos. Embora os jogadores tenham acabado por retornar e garantido uma vitória por 1 a 0 na prorrogação, a entidade reguladora interveio retroativamente. A CAF determinou que a saída do campo infringiu flagrantemente o Artigo 82 de seu regulamento do torneio, acionando o Artigo 84, que determina a eliminação definitiva e uma derrota por 3 a 0 por deixar o campo sem autorização.