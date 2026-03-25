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O Senegal interpôs recurso oficial contra a decisão relativa ao título da Copa Africana das Nações, após a CAF ter atribuído o título a Marrocos
O CAS confirma o recebimento do recurso do Senegal
De acordo com um comunicado de imprensa oficial do TAS, a organização recebeu o recurso da FSF relativo à decisão da CAF proferida dois meses após a final. A decisão original declarou que o Senegal perdeu o título da CAN 2025, registrando oficialmente a seleção marroquina como vencedora por 3 a 0. O país da África Ocidental busca agora anular completamente essa decisão. Solicita formalmente que o tribunal declare sua seleção como a legítima vencedora do torneio, anulando efetivamente o resultado inicial e devolvendo o título do campeonato ao Senegal após o desfecho acirrado.
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Controvérsia na final e as regras do jogo
A origem desta disputa jurídica remonta aos momentos finais caóticos da final disputada em janeiro. Já bem avançado o tempo de acréscimo, o árbitro Jean-Jacques Ndala marcou um pênalti polêmico a favor dos anfitriões. Em protesto furioso, o técnico do Senegal, Pape Thiaw, ordenou que sua equipe abandonasse o campo, causando um atraso de 17 minutos. Embora os jogadores tenham acabado por retornar e garantido uma vitória por 1 a 0 na prorrogação, a entidade reguladora interveio retroativamente. A CAF determinou que a saída do campo infringiu flagrantemente o Artigo 82 de seu regulamento do torneio, acionando o Artigo 84, que determina a eliminação definitiva e uma derrota por 3 a 0 por deixar o campo sem autorização.
Suspensão dos prazos solicitada pela federação
O recurso inclui também um pedido imediato de suspensão do prazo para a apresentação de uma petição completa. O Senegal solicita essa suspensão até que sejam apresentados todos os fundamentos da decisão, uma vez que a decisão inicial de 17 de março era meramente executória. De acordo com as regras processuais padrão, o recorrente dispõe normalmente de 20 dias para apresentar seus argumentos jurídicos, sendo concedidos aos recorrentes mais 20 dias para sua defesa. Um comunicado da federação senegalesa classificou a decisão como “injusta, sem precedentes e inaceitável”, argumentando que ela desacredita gravemente o futebol africano, o que motivou essa contestação processual específica enquanto aguardam um veredicto devidamente fundamentado.
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O diretor-geral promete uma resolução rápida
Em breve será nomeado um painel arbitral para avaliar cuidadosamente o caso. Referindo-se ao cronograma e ao interesse público, Matthieu Reeb, diretor-geral do TAS, divulgou uma declaração completa sobre a disputa. Ele afirmou: “O TAS está perfeitamente equipado para resolver esse tipo de disputa, com a assistência de árbitros especializados e independentes. Compreendemos que as equipes e os torcedores estão ansiosos para conhecer a decisão final, e garantiremos que os procedimentos arbitrais sejam conduzidos da forma mais rápida possível, respeitando o direito de todas as partes a uma audiência justa.” Os procedimentos permanecerão estritamente confidenciais enquanto estiverem em andamento.