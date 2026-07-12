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O Senegal demite o técnico Pape Thiaw após campanha decepcionante nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026
O fracasso na Copa do Mundo leva à demissão
A FSF divulgou um comunicado oficial esclarecendo os motivos por trás da medida, afirmando: “Após uma avaliação minuciosa dos resultados esportivos e das perspectivas da seleção nacional, o Comitê Executivo considerou necessário dar início a esse procedimento no melhor interesse do futebol senegalês.” A federação confirmou que o presidente Abdoulaye Fall dará uma entrevista coletiva na segunda-feira para explicar melhor as “razões por trás dessa decisão” e “discutir o futuro” da seleção nacional.
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Derrota no final da partida contra a Bélgica sela o destino de Thiaw
O momento decisivo da queda de Thiaw ocorreu durante um confronto dramático nas oitavas de final contra a Bélgica. O Senegal parecia estar caminhando tranquilamente para a próxima fase, mantendo uma vantagem confortável de 2 a 0 até os 86 minutos. No entanto, um colapso defensivo catastrófico fez com que a equipe sofresse dois gols nos últimos instantes do tempo regulamentar, antes de acabar perdendo a partida por um pênalti na prorrogação.
No geral, foi um torneio frustrante para a seleção da África Ocidental, que avançou por um fio para as fases eliminatórias. Após sofrer derrotas para a França e a Noruega na fase de grupos, o Senegal só conseguiu se classificar como uma das melhores terceiras colocadas depois de uma vitória dominante por 5 a 0 sobre o Iraque. A falta de estabilidade ao longo da competição acabou forçando a FSF a tomar uma decisão.
Um mandato marcado por controvérsias
A gestão de Thiaw não ficou isenta de manchetes bizarras, principalmente durante a Copa Africana das Nações, em janeiro. Embora o Senegal tenha inicialmente comemorado a vitória na final, Thiaw gerou polêmica ao ordenar que seus jogadores saíssem de campo quando Marrocos recebeu um pênalti nos acréscimos, que Brahim Diaz acabou por perder. O atraso de 17 minutos que se seguiu lançou uma sombra sobre o torneio e, embora Pape Gueye tenha acabado marcando o gol da vitória na prorrogação, Marrocos recebeu a vitória por decisão de uma comissão de apelação dois meses depois.
Esse incidente, juntamente com as disputas judiciais subsequentes sobre o resultado final da Copa Africana das Nações, criou uma sensação de instabilidade em torno da estrutura da seleção nacional. A tensão nos bastidores ficou ainda mais evidente quando Gueye anunciou, após a eliminação do Senegal da Copa do Mundo, que iria “dar um tempo” de jogar pela seleção enquanto a atual comissão técnica permanecesse no comando.
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Atritos internos e disputas contratuais
Além dos resultados em campo, a relação de Thiaw com a FSF parecia tensa há vários meses. Em maio, circularam rumores de que o técnico teria se recusado a embarcar em um voo para os Estados Unidos para os preparativos da Copa do Mundo porque seu contrato havia expirado em fevereiro. A FSF foi obrigada a emitir um comunicado na época para negar “categoricamente” essas notícias, mas as especulações sobre seu futuro a longo prazo nunca se dissiparam de fato.
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