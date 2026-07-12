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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Senegal demite o técnico Pape Thiaw após campanha decepcionante nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

Senegal
P. Thiaw
Copa do Mundo

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) rescindiu oficialmente o contrato com o técnico Pape Thiaw após a eliminação da seleção nacional nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Apesar das grandes expectativas antes do torneio, os Leões de Teranga não conseguiram corresponder às expectativas como uma das principais potências africanas no cenário mundial.

  • O fracasso na Copa do Mundo leva à demissão

    A FSF divulgou um comunicado oficial esclarecendo os motivos por trás da medida, afirmando: “Após uma avaliação minuciosa dos resultados esportivos e das perspectivas da seleção nacional, o Comitê Executivo considerou necessário dar início a esse procedimento no melhor interesse do futebol senegalês.” A federação confirmou que o presidente Abdoulaye Fall dará uma entrevista coletiva na segunda-feira para explicar melhor as “razões por trás dessa decisão” e “discutir o futuro” da seleção nacional.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Derrota no final da partida contra a Bélgica sela o destino de Thiaw

    O momento decisivo da queda de Thiaw ocorreu durante um confronto dramático nas oitavas de final contra a Bélgica. O Senegal parecia estar caminhando tranquilamente para a próxima fase, mantendo uma vantagem confortável de 2 a 0 até os 86 minutos. No entanto, um colapso defensivo catastrófico fez com que a equipe sofresse dois gols nos últimos instantes do tempo regulamentar, antes de acabar perdendo a partida por um pênalti na prorrogação.

    No geral, foi um torneio frustrante para a seleção da África Ocidental, que avançou por um fio para as fases eliminatórias. Após sofrer derrotas para a França e a Noruega na fase de grupos, o Senegal só conseguiu se classificar como uma das melhores terceiras colocadas depois de uma vitória dominante por 5 a 0 sobre o Iraque. A falta de estabilidade ao longo da competição acabou forçando a FSF a tomar uma decisão.

  • Um mandato marcado por controvérsias

    A gestão de Thiaw não ficou isenta de manchetes bizarras, principalmente durante a Copa Africana das Nações, em janeiro. Embora o Senegal tenha inicialmente comemorado a vitória na final, Thiaw gerou polêmica ao ordenar que seus jogadores saíssem de campo quando Marrocos recebeu um pênalti nos acréscimos, que Brahim Diaz acabou por perder. O atraso de 17 minutos que se seguiu lançou uma sombra sobre o torneio e, embora Pape Gueye tenha acabado marcando o gol da vitória na prorrogação, Marrocos recebeu a vitória por decisão de uma comissão de apelação dois meses depois.

    Esse incidente, juntamente com as disputas judiciais subsequentes sobre o resultado final da Copa Africana das Nações, criou uma sensação de instabilidade em torno da estrutura da seleção nacional. A tensão nos bastidores ficou ainda mais evidente quando Gueye anunciou, após a eliminação do Senegal da Copa do Mundo, que iria “dar um tempo” de jogar pela seleção enquanto a atual comissão técnica permanecesse no comando. 

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    Atritos internos e disputas contratuais

    Além dos resultados em campo, a relação de Thiaw com a FSF parecia tensa há vários meses. Em maio, circularam rumores de que o técnico teria se recusado a embarcar em um voo para os Estados Unidos para os preparativos da Copa do Mundo porque seu contrato havia expirado em fevereiro. A FSF foi obrigada a emitir um comunicado na época para negar “categoricamente” essas notícias, mas as especulações sobre seu futuro a longo prazo nunca se dissiparam de fato.