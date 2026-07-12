O Senegal demite o técnico Pape Thiaw após campanha decepcionante nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

O momento decisivo da queda de Thiaw ocorreu durante um confronto dramático nas oitavas de final contra a Bélgica. O Senegal parecia estar caminhando tranquilamente para a próxima fase, mantendo uma vantagem confortável de 2 a 0 até os 86 minutos. No entanto, um colapso defensivo catastrófico fez com que a equipe sofresse dois gols nos últimos instantes do tempo regulamentar, antes de acabar perdendo a partida por um pênalti na prorrogação.

No geral, foi um torneio frustrante para a seleção da África Ocidental, que avançou por um fio para as fases eliminatórias. Após sofrer derrotas para a França e a Noruega na fase de grupos, o Senegal só conseguiu se classificar como uma das melhores terceiras colocadas depois de uma vitória dominante por 5 a 0 sobre o Iraque. A falta de estabilidade ao longo da competição acabou forçando a FSF a tomar uma decisão.