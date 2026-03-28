O Senegal comemora com o troféu da Copa Africana de Nações diante dos torcedores na França, apesar de a CAF ter anulado o resultado a favor do Marrocos

Em uma demonstração notável de desafio, os jogadores e a comissão técnica do Senegal apresentaram o troféu da Copa Africana de Nações aos seus torcedores antes de um amistoso contra o Peru no sábado. O capitão Kalidou Koulibaly liderou o time em uma volta de honra, enquanto o goleiro Edouard Mendy erguia o troféu para o alto em meio a aplausos estrondosos vindos das arquibancadas. O time chegou a tirar uma foto oficial em grupo com o troféu, sinalizando sua recusa em aceitar a recente intervenção da entidade reguladora.

Essa comemoração pública ocorre apenas 10 dias depois que a Confederação Africana de Futebol (CAF) abalou o continente ao revisar os livros de história do torneio. O Senegal havia inicialmente garantido uma vitória por 1 a 0 em campo em janeiro, mas agora está envolvido em uma controvérsia administrativa que resultou na entrega do título ao seu adversário na final, o Marrocos.