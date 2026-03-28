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O Senegal comemora com o troféu da Copa Africana de Nações diante dos torcedores na França, apesar de a CAF ter anulado o resultado a favor do Marrocos
Cenas de rebeldia em Saint-Denis
Em uma demonstração notável de desafio, os jogadores e a comissão técnica do Senegal apresentaram o troféu da Copa Africana de Nações aos seus torcedores antes de um amistoso contra o Peru no sábado. O capitão Kalidou Koulibaly liderou o time em uma volta de honra, enquanto o goleiro Edouard Mendy erguia o troféu para o alto em meio a aplausos estrondosos vindos das arquibancadas. O time chegou a tirar uma foto oficial em grupo com o troféu, sinalizando sua recusa em aceitar a recente intervenção da entidade reguladora.
Essa comemoração pública ocorre apenas 10 dias depois que a Confederação Africana de Futebol (CAF) abalou o continente ao revisar os livros de história do torneio. O Senegal havia inicialmente garantido uma vitória por 1 a 0 em campo em janeiro, mas agora está envolvido em uma controvérsia administrativa que resultou na entrega do título ao seu adversário na final, o Marrocos.
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O home run decisivo que mudou tudo
A controvérsia tem origem na dramática final em Rabat, onde o técnico Pape Thiaw ordenou que seus jogadores voltassem ao vestiário em protesto. Os Leões da Teranga ficaram indignados quando o árbitro marcou um pênalti a favor de Marrocos no último minuto, após uma revisão do VAR por uma falta cometida contra Brahim Diaz. Embora Sadio Mané tenha acabado por convencer seus companheiros a voltarem ao campo após um atraso de 17 minutos, o dano já estava feito aos olhos das autoridades reguladoras.
Embora a partida tenha continuado e Pape Gueye tenha acabado marcando o gol da vitória na prorrogação após Diaz ter perdido o pênalti, a Comissão de Apelação da CAF decidiu posteriormente que a saída inicial do campo constituía uma desistência. Consequentemente, o resultado foi oficialmente registrado como uma vitória por 3 a 0 para o Marrocos, tirando do Senegal o que teria sido seu segundo título consecutivo da AFCON. Foi uma decisão bombástica que anulou os eventos que ocorreram durante os minutos restantes da partida.
A batalha judicial passa para Lausanne
A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) para anular a decisão da CAF, classificando-a como um “roubo administrativo”. O presidente da FSF, Abdoulaye Fall, busca a reintegração do título de campeões e, embora o processo judicial possa levar meses, a federação já acrescentou uma segunda estrela às camisas da seleção nacional para marcar sua vitória contestada.
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Declaração da CAF
A Comissão de Apelação da CAF foi explícita em sua justificativa para a decisão, afirmando: "A Comissão de Apelação da CAF decidiu hoje que, em aplicação do Artigo 84 do Regulamento da Copa Africana das Nações da CAF (AFCON), a Seleção Nacional do Senegal é declarada perdedora por desistência da Final da Copa Africana das Nações da CAF TotalEnergies (AFCON) Marrocos 2025 (“a Partida”), sendo o resultado da Partida registrado como 3–0 a favor da Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF).”