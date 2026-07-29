Após a eliminação da seleção masculina dos Estados Unidos na Copa do Mundo, Mauricio Pochettino disse que tanto ele quanto a U.S. Soccer precisavam de tempo. O momento logo após a derrota da equipe para a Bélgica não era o de decidir o futuro. Essas decisões viriam depois. Antes de tudo, havia a necessidade de "descansar e relaxar".

Bem, parece que o tempo de descanso está chegando ao fim. Surgiram relatos na quarta-feira de que Pochettino está perto de acertar sua permanência no comando da USMNT por mais um ciclo. De acordo com The Athletic, as conversas seguem em andamento para que Pochettino volte a liderar a equipe no caminho até a Copa do Mundo de 2026.

É fácil entender por que os dois lados gostariam de manter a relação. Em Pochettino, a U.S. Soccer tem um nome de peso como rosto do programa e, na verdade, do futebol dos Estados Unidos. Na U.S. Soccer, Pochettino encontrou um ambiente de trabalho do qual parece gostar e, rumo a um segundo ciclo, um contexto que lhe permitirá deixar sua marca em todo o futuro do futebol de um país de uma forma que nenhum técnico de clube consegue.

Dito isso, há muitas perguntas no ar enquanto esse acordo aparentemente se aproxima da reta final. Com isso em mente, GOAL analisa as grandes questões antes de um possível segundo mandato de Pochettino...