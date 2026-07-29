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Pochettino ColumnGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

O segundo ato de Mauricio Pochettino na seleção dos EUA: as cinco maiores perguntas enquanto a renovação até 2030 se aproxima, segundo relatos, de uma reformulação com jovens a inevitáveis ligações com clubes

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Com Mauricio Pochettino supostamente perto de um novo acordo até 2030, a GOAL analisa as decisões sobre o grupo de jogadores, o papel ampliado e as ligações com clubes que podem definir seu segundo ciclo na seleção masculina dos Estados Unidos.

Após a eliminação da seleção masculina dos Estados Unidos na Copa do Mundo, Mauricio Pochettino disse que tanto ele quanto a U.S. Soccer precisavam de tempo. O momento logo após a derrota da equipe para a Bélgica não era o de decidir o futuro. Essas decisões viriam depois. Antes de tudo, havia a necessidade de "descansar e relaxar".

Bem, parece que o tempo de descanso está chegando ao fim. Surgiram relatos na quarta-feira de que Pochettino está perto de acertar sua permanência no comando da USMNT por mais um ciclo. De acordo com The Athletic, as conversas seguem em andamento para que Pochettino volte a liderar a equipe no caminho até a Copa do Mundo de 2026.

É fácil entender por que os dois lados gostariam de manter a relação. Em Pochettino, a U.S. Soccer tem um nome de peso como rosto do programa e, na verdade, do futebol dos Estados Unidos. Na U.S. Soccer, Pochettino encontrou um ambiente de trabalho do qual parece gostar e, rumo a um segundo ciclo, um contexto que lhe permitirá deixar sua marca em todo o futuro do futebol de um país de uma forma que nenhum técnico de clube consegue.

Dito isso, há muitas perguntas no ar enquanto esse acordo aparentemente se aproxima da reta final. Com isso em mente, GOAL analisa as grandes questões antes de um possível segundo mandato de Pochettino...

  • imago-sport-1074027431.jpgAlberto Gardin

    Quanto tempo isso dura?

    Durante seu um ano e meio no comando da USMNT, Pochettino frequentemente se viu nas manchetes. Milan, Tottenham, Manchester United, Real Madrid: todos foram ligados ao argentino em um momento ou outro.

    Por isso, mesmo que o contrato noticiado tenha validade até 2030, é justo se perguntar se todos os envolvidos realmente esperam chegar até lá no fim.

    Dado o status de Pochettino no futebol, as ligações com grandes clubes não vão desaparecer, o que significa que tanto ele quanto a U.S. Soccer terão de viver em um mundo em que estarão rotineiramente desmentindo rumores. Isso até que um deles, talvez, se torne verdade, porque, em algum momento, pode simplesmente surgir uma oferta de trabalho em outro lugar boa demais para recusar.

    Essa oferta algum dia vai chegar? Talvez sim, talvez não, mas isso seguirá como uma narrativa ao longo da passagem de Pochettino.

    • Publicidade
  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que vem a seguir para o grupo de jogadores?

    Uma das razões pelas quais existe relutância em trazer treinadores de volta para um segundo ciclo é a familiaridade. No futebol de seleções, é preciso renovar o grupo de jogadores, e muitas vezes essa renovação precisa ser feita de forma implacável. A maioria dos treinadores não tem estômago para isso, porque muitos têm dificuldade para seguir em frente e deixar para trás jogadores em quem confiam.

    Pochettino não teve problema em ser implacável em sua tomada de decisões, mas, ao se preparar para dar nova vida ao grupo de jogadores, como ele fará isso?

    Há jovens estrelas em ascensão, jogadores como Zavier Gozo e Julian Hall, que mereceram sua chance. No entanto, há um número limitado de vagas em qualquer convocação e, para que esses rostos novos entrem na disputa, um mais velho terá de sair. É seguro supor que Tim Ream seja um dos que serão gradualmente deixados de lado, mas escolher outras posições para renovar não será fácil, dado o perfil etário do elenco atual.

    Ao mesmo tempo, também há jogadores que ficaram fora do elenco da Copa do Mundo, nomes como Diego Luna, Tanner Tessmann e Yunus Musah, que provavelmente precisarão ser reintegrados. As conversas com esses jogadores, sem dúvida, serão constrangedoras. O retorno de Pochettino provavelmente afeta os jogadores desse grupo mais do que a maioria, porque agora eles precisam voltar a impressionar uma comissão técnica que não os levou junto no verão passado.

    Renovar um grupo de jogadores é um processo, e é ao mesmo tempo longo e doloroso. Será interessante, portanto, ver como Pochettino vai administrá-lo.

  • Pochettino Parlow Cone USMNT 2024Getty

    Quão envolvido Pochettino estará?

    O CEO da U.S. Soccer, JT Batson, já disse que Pochettino teve conversas sobre “planejamento de longo prazo”, mas como isso será na prática?

    No momento, a U.S. Soccer não tem um diretor esportivo após a saída de Matt Crocker, e ainda resta saber como será a estrutura quando uma nova contratação, ou novas contratações, forem feitas por Batson e pela presidente da U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone. Quando isso acontecer, Pochettino certamente terá alguma influência sobre como será o futuro, tanto no nível da USMNT quanto em vários níveis abaixo dela.

    Isso não foi um foco para ele e sua comissão técnica no ciclo de 2026. Em linhas gerais, Pochettino foi contratado para vencer jogos de Copa do Mundo, não para reinventar a roda. Desta vez, porém, não será assim, já que um retorno para a caminhada rumo a 2030 envolve algum nível de reinvenção. Isso talvez faça parte do apelo? A oportunidade de deixar sua marca no futebol americano como algo além de um técnico é uma das razões pelas quais Pochettino está ansioso para voltar?

    Esse pode ser o caso, já que Pochettino certamente terá um papel importante na reformulação do jogo com mais do que apenas táticas e escolhas de jogadores.

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  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    Como as finanças vão funcionar?

    O processo inicial para contratar Pochettino só funcionou por causa de ajuda externa. Foram necessárias contribuições de filantropos para viabilizar o acordo por Pochettino, fazendo dele o técnico mais bem pago da história da U.S. Soccer.

    Agora, sem o brilho de uma Copa do Mundo em casa em jogo, como as finanças funcionam? Como comparação, o novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, estaria recebendo mais do que o dobro dos US$ 6 milhões que Pochettino ganhava por ano durante sua primeira passagem. Como a U.S. Soccer consegue bancar Pochettino e, mesmo que consiga, pode pagar a ele um valor que torne isso sustentável no longo prazo?

    Falando com repórteres em Atlanta, Batson disse que teve uma série de conversas com doadores e filantropos sobre a próxima era da U.S. Soccer. Algumas dessas conversas se concentraram em reformular o desenvolvimento de jovens. Algumas delas, certamente, foram centradas no técnico.

    Então, como a U.S. Soccer fará isso funcionar e, no fim das contas, as finanças serão adequadas para manter Pochettino caso um grande clube realmente apareça?

  • Mauricio Pochettino Getty

    É a decisão certa?

    No fim das contas, esta é a grande questão. É a pergunta que importa. Diante de tudo o que sabemos, este é o passo certo para todos os envolvidos?

    Houve os pontos altos óbvios, sobretudo os quatro primeiros jogos da Copa do Mundo. Aquelas foram algumas das melhores atuações que a USMNT já apresentou, e Pochettino, com razão, merece crédito por isso. Depois de um ano pedindo a todos que confiassem no processo, o processo funcionou, e fez os EUA jogarem um futebol fantástico.

    O ponto baixo também foi óbvio. O jogo contra a Bélgica foi um colapso histórico, um momento de fracasso total que desfez muito do trabalho anterior. Quem vê o copo meio vazio diria que isso deixou uma mancha na era Pochettino. Quem vê o copo meio cheio diria que isso dá a Pochettino muita motivação para ficar e ajudar este time a dar o próximo passo.

    Ele é o homem certo para fazer isso? Nunca dá para saber com certeza, mas todos os sinais dizem que certamente pode ser. Agora, cabe a Pochettino e à U.S. Soccer fazer isso dar certo e tornar o programa da USMNT melhor do que nunca.