O segredo por trás das contratações de veteranos da Premier League pelo Chelsea

O mau histórico disciplinar do Chelsea representou outro fator, já que a equipe terminou na última posição da tabela do fair play duas vezes nas três últimas temporadas e, na outra ocasião, na temporada 2024-2025, ficou na penúltima colocação. Membros do grupo de liderança, como Enzo Fernández e Moisés Caicedo, que estão em posição de dar o exemplo, cometiam infrações regularmente contra os árbitros.

Durante as reuniões realizadas com Alonso sobre sua chegada ao cargo de treinador, o ex-meio-campista falou sobre a mesma questão que haviam identificado, a saber, a necessidade de construir e acrescentar mais monstros de mentalidade, e isso foi algo fundamental, significando que todos estavam de acordo desde o primeiro dia.

Alonso afirmou, durante a turnê de preparação do clube em Sydney, em uma entrevista sobre o que é necessário para construir uma boa cultura em um clube de futebol: "Para mim, você precisa do equilíbrio certo de personalidades e de fases de maturidade, jogadores no início dos 20 anos, no início dos 30 e entre esses períodos, jogadores em diferentes fases de suas carreiras profissionais".

Falar sobre o que se pretende fazer é uma coisa boa, mas colocá-lo em prática na realidade é outra questão. O Chelsea entrou na janela de transferências com o desejo de atrair jogadores prontos das cinco grandes ligas europeias, e foi o que fez.

O Chelsea não encara isso como uma mera questão de idade, ou como a necessidade de comprar de uma geração mais velha apenas para comprar. Aos 26 anos, Maxence Lacroix é considerado adequado aos critérios que buscam, depois de ter jogado na Premier League nos dois anos anteriores pelo Crystal Palace, e o mesmo pode ser dito de Morgan Rogers, sua contratação recorde no clube, de 117 milhões de libras esterlinas, vindo do Aston Villa, aos 24 anos de idade.

O clube considera até mesmo que Marco Palestra, de 21 anos, atende aos requisitos após ter sido eleito o melhor zagueiro da Serie A na temporada 2025-2026 durante seu período de empréstimo no Cagliari.

Henderson e Welbeck receberão a maior atenção nesse tema, e isso é compreensível, já que o Chelsea vê Henderson como alguém que ajudará a elevar os padrões no campo de treinamento e durante as partidas, empurrando seus companheiros para a frente, mas fazendo isso de maneira positiva, sem repreender indivíduos diante do grupo. Também acredita que ele é alguém que não pedirá aos outros aquilo que não esteja disposto a fazer por si mesmo; ainda assim, se o Chelsea apresentar um desempenho fraco no primeiro tempo da partida, Henderson não terá receio de expressar sua opinião no intervalo.