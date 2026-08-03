Numa mudança repentina em sua política no mercado de transferências, o clube inglês Chelsea alterou a estratégia que havia adotado por anos, baseada na contratação de jovens talentos, para se voltar à contratação de jogadores de grande experiência, quando Danny Welbeck, de 35 anos, tornou-se oficialmente jogador do Chelsea, além de Jordan Henderson, de 36 anos, que também se juntou ao elenco.
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O segredo por trás das contratações de veteranos da Premier League pelo Chelsea
O espanto das torcidas
Segundo o jornal britânico "The Athletic", essas contratações recentes surpreenderam a maioria dos observadores, especialmente porque, desde janeiro de 2023, sob a liderança da aliança entre Todd Boehly e a Clearlake, a prioridade era adquirir jovens talentos com potencial de desenvolvimento, o que levanta a questão sobre o que mudou.
A atual gestão não deixou de contratar jogadores completamente prontos desde a compra do clube, em maio de 2022, quando a primeira janela de transferências viu a chegada de Raheem Sterling, de 27 anos, Kalidou Koulibaly, de 31 anos, e Pierre-Emerick Aubameyang, de 33 anos. No entanto, nenhum deles alcançou o impacto esperado. Koulibaly e Aubameyang deixaram o clube após apenas um ano, enquanto Sterling teve um desempenho decepcionante com a camisa do Chelsea e acabou saindo oficialmente em janeiro, apesar de sua última aparição pela equipe ter ocorrido em maio de 2024.
As dificuldades desse trio foram um fator central na mudança da estratégia de transferências a partir de janeiro de 2023. Ao longo das três últimas temporadas, o Chelsea teve a menor média de idade da Premier League, mas a recompensa por isso foi terminar nas sexta, quarta e décima colocações da Premier League, com alguns momentos de destaque, como a conquista do título da Liga Conferência Europa e da Copa do Mundo de Clubes.
As estatísticas indicavam que Tosin Adarabioyo, que se juntou ao Chelsea em uma transferência gratuita vindo do Fulham em 2024, era o jogador mais velho a representar o clube na temporada 2025-2026, aos 28 anos, o que torna as contratações de Welbeck e Henderson claramente um grande salto.
- AFP
Estas são as instruções de Alonso?
Essa transformação não deve ser atribuída apenas à chegada do novo treinador Xabi Alonso, contratado em maio, já que o coproprietário Behdad Eghbali havia dado fortes indícios de que a mudança estava por vir durante sua fala na CAA World Congress of Sports, em Los Angeles, em abril.
Behdad Eghbali declarou: "Existe um plano. Nós refletimos sobre o plano. Tentamos melhorar o plano e ajustá-lo caso não esteja funcionando. Precisamos ser melhores em algumas coisas, acrescentar mais jogadores prontos nesta parte do projeto, para levar o projeto ao próximo nível, para sermos consistentes ao longo do tempo. Estamos cientes de que precisamos de equilíbrio. Você ajusta um modelo, melhora e aprende com os erros".
Ao mencionar o nome do treinador Liam Rosenior diante da torcida do Chelsea, é pouco provável que reajam com entusiasmo, mas ele percebeu que havia algo faltando no time quando substituiu Enzo Maresca em janeiro.
Fontes de dentro do clube, que falaram sem revelar sua identidade ao jornal "The Athletic" para proteger as relações, confirmaram que, na primeira reunião do time, Rosenior conversou com os jogadores sobre como a falta de maturidade emocional estava prejudicando suas chances de vencer as partidas, e destacou que o Chelsea podia ser superior na partida, mas que, se algo acontecesse contra eles, seja uma decisão arbitral ou o sofrimento de um gol infeliz, perdiam a concentração nos dez ou quinze minutos seguintes e muitas vezes acabavam derrotados.
Apesar de tê-los desafiado a melhorar nesse aspecto, Rosenior não conseguiu obter uma resposta melhor, já que o clube considerou que a derrota na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain foi um exemplo claro, pois o Chelsea desmoronou após um erro no minuto 74 do goleiro Filip Jörgensen, que deu ao Paris Saint-Germain a vantagem para deixar o placar em 3 a 2 a seu favor, e seguiram sofrendo mais dois gols, praticamente eliminando suas chances no confronto que o Chelsea perdeu por 8 a 2 no placar agregado, assim como foi infantil a atitude de Pedro Neto quando o placar estava em 4 a 2, ao empurrar um dos gandulas, outro sinal de alerta.
Crise disciplinar
O mau histórico disciplinar do Chelsea representou outro fator, já que a equipe terminou na última posição da tabela do fair play duas vezes nas três últimas temporadas e, na outra ocasião, na temporada 2024-2025, ficou na penúltima colocação. Membros do grupo de liderança, como Enzo Fernández e Moisés Caicedo, que estão em posição de dar o exemplo, cometiam infrações regularmente contra os árbitros.
Durante as reuniões realizadas com Alonso sobre sua chegada ao cargo de treinador, o ex-meio-campista falou sobre a mesma questão que haviam identificado, a saber, a necessidade de construir e acrescentar mais monstros de mentalidade, e isso foi algo fundamental, significando que todos estavam de acordo desde o primeiro dia.
Alonso afirmou, durante a turnê de preparação do clube em Sydney, em uma entrevista sobre o que é necessário para construir uma boa cultura em um clube de futebol: "Para mim, você precisa do equilíbrio certo de personalidades e de fases de maturidade, jogadores no início dos 20 anos, no início dos 30 e entre esses períodos, jogadores em diferentes fases de suas carreiras profissionais".
Falar sobre o que se pretende fazer é uma coisa boa, mas colocá-lo em prática na realidade é outra questão. O Chelsea entrou na janela de transferências com o desejo de atrair jogadores prontos das cinco grandes ligas europeias, e foi o que fez.
O Chelsea não encara isso como uma mera questão de idade, ou como a necessidade de comprar de uma geração mais velha apenas para comprar. Aos 26 anos, Maxence Lacroix é considerado adequado aos critérios que buscam, depois de ter jogado na Premier League nos dois anos anteriores pelo Crystal Palace, e o mesmo pode ser dito de Morgan Rogers, sua contratação recorde no clube, de 117 milhões de libras esterlinas, vindo do Aston Villa, aos 24 anos de idade.
O clube considera até mesmo que Marco Palestra, de 21 anos, atende aos requisitos após ter sido eleito o melhor zagueiro da Serie A na temporada 2025-2026 durante seu período de empréstimo no Cagliari.
Henderson e Welbeck receberão a maior atenção nesse tema, e isso é compreensível, já que o Chelsea vê Henderson como alguém que ajudará a elevar os padrões no campo de treinamento e durante as partidas, empurrando seus companheiros para a frente, mas fazendo isso de maneira positiva, sem repreender indivíduos diante do grupo. Também acredita que ele é alguém que não pedirá aos outros aquilo que não esteja disposto a fazer por si mesmo; ainda assim, se o Chelsea apresentar um desempenho fraco no primeiro tempo da partida, Henderson não terá receio de expressar sua opinião no intervalo.
- Getty Images Sport
Nova política
Welbeck também é visto como alguém que vai inspirar a equipe, mas apenas de uma maneira diferente, já que o atacante é valorizado por ser uma fonte de energia positiva, capaz de conectar as pessoas e elevar a moral.
E não se deve esquecer que, antes de se movimentar para contratar Henderson, o Chelsea tentou seriamente contratar Granit Xhaka, de 33 anos, do Sunderland, pelas mesmas razões. No entanto, o Sunderland deixou claro que ele não estava à venda. Em seguida, o Chelsea sondou o jogador livre John Stones, de 32 anos, mas ele optou por se juntar à Inter de Milão.
E mesmo que Henderson e Welbeck permaneçam no Stamford Bridge por apenas dois anos, o Chelsea confia que essa medida valerá a pena, pois eles trarão um clima e uma energia de que a equipe precisa muito no vestiário e que talvez estivessem faltando, além de transmitirem lições valiosas.
E Reece James continuará em seu papel de capitão da equipe, e os recém-chegados não vão minar a sua autoridade. Apesar de não ser o mais barulhento entre os que usam a braçadeira de capitão, quando ele opta por levantar a voz, todos o escutam.
Mas ter mais vozes de liderança ao seu redor só pode ajudar, já que James conhece ambos os jogadores, Henderson em especial de suas missões com a seleção da Inglaterra, e o jogador de 26 anos respeita o que ele oferece, então não haverá nenhum problema nesse aspecto.
E, quanto à possibilidade de mais jogadores com mais de 30 anos se juntarem ao clube no futuro, isso não pode ser descartado, mas não é uma opção definitiva torná-lo um acontecimento recorrente.
E, como em qualquer janela de transferências, os resultados definirão se essas decisões foram bem-sucedidas, mas ninguém pode acusar o Chelsea de não tentar adaptar sua filosofia.
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