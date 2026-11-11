No entanto, o relatório destacou que a questão não se limita apenas ao número de minutos em campo, já que Zidane atuou por mais tempo do que Oussama Benbot (720 minutos), assim como Rayan Yassli (720 minutos), que supriu a ausência de Ramadan da lista.

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A fonte esclareceu que Hamdani acredita que o goleiro do Leganés ainda não recuperou todo o seu potencial que o habilitaria a disputar a posição de titular, e por isso preferiu deixá-lo em seu clube, especialmente porque a equipe disputa duas partidas durante o período da data Fifa.

O Leganés já atuou na noite de segunda-feira contra o Tribal Valderas, pela Copa do Rei da Espanha, e conquistou a vitória por 1 a 0, enquanto Zidane permaneceu no banco de reservas.

A equipe se prepara para disputar a segunda partida três dias depois contra o Burgos, pela décima quarta rodada da Segunda Divisão espanhola.

Zidane havia perdido sua vaga de titular no Leganés três semanas atrás, após ter disputado duas partidas no banco de reservas, apesar de seu retorno ao time titular na rodada passada contra o Albacete, em uma partida que terminou com a derrota por 3 a 1.

Isso ocorreu depois de o goleiro ter começado nove partidas consecutivas, mas sofreu 17 gols em 10 partidas, contra apenas três ocasiões em que saiu sem sofrer gols, números que, de acordo com o relatório, não lhe dão uma vantagem clara para recuperar sua vaga na seleção assim que retornar.

Zidane também ficou de fora da última convocação por conta de sua suspensão de duas partidas, por decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF).

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