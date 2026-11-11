Um relatório da imprensa argelina revelou o verdadeiro motivo por trás da exclusão de Luca Zidane, goleiro do Leganés espanhol, da lista da seleção da Argélia durante o período da data Fifa deste mês de novembro.
O site La Gazette du Fennec noticiou, citando uma fonte que descreveu como confiável, que Ibrahim Hemdani, diretor técnico da seleção, não deseja convocar Zidane enquanto não o considerar pronto para retomar sua posição de titular, preferindo não colocá-lo em uma situação embaraçosa durante a concentração.
Hemdani havia justificado suas escolhas para o gol com base no critério de prontidão e participação regular, explicando: "Tomei minha decisão com base em um critério esportivo. Esta posição tem uma especificidade muito grande, e eu precisava escolher entre três goleiros que tivessem o maior número possível de minutos em campo. Os três goleiros escolhidos são os que mais atuaram desde a última convocação, e este é o único motivo por trás da preferência por eles".