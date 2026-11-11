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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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O segredo da exclusão: Luca Zidane pagou o preço pela posição do pai sobre a questão espinhosa?

Argélia x Togo
Argélia
Togo
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Togo x Argélia
B. Hemdani
L. Zidane
Z. Zidane
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França

O técnico da seleção da Argélia revela suas convicções

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Um relatório da imprensa argelina revelou o verdadeiro motivo por trás da exclusão de Luca Zidane, goleiro do Leganés espanhol, da lista da seleção da Argélia durante o período da data Fifa deste mês de novembro.

O site La Gazette du Fennec noticiou, citando uma fonte que descreveu como confiável, que Ibrahim Hemdani, diretor técnico da seleção, não deseja convocar Zidane enquanto não o considerar pronto para retomar sua posição de titular, preferindo não colocá-lo em uma situação embaraçosa durante a concentração.

Hemdani havia justificado suas escolhas para o gol com base no critério de prontidão e participação regular, explicando: "Tomei minha decisão com base em um critério esportivo. Esta posição tem uma especificidade muito grande, e eu precisava escolher entre três goleiros que tivessem o maior número possível de minutos em campo. Os três goleiros escolhidos são os que mais atuaram desde a última convocação, e este é o único motivo por trás da preferência por eles".

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  • "A questão não se resume apenas aos minutos em campo"

    No entanto, o relatório destacou que a questão não se limita apenas ao número de minutos em campo, já que Zidane atuou por mais tempo do que Oussama Benbot (720 minutos), assim como Rayan Yassli (720 minutos), que supriu a ausência de Ramadan da lista.

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    A fonte esclareceu que Hamdani acredita que o goleiro do Leganés ainda não recuperou todo o seu potencial que o habilitaria a disputar a posição de titular, e por isso preferiu deixá-lo em seu clube, especialmente porque a equipe disputa duas partidas durante o período da data Fifa.

    O Leganés já atuou na noite de segunda-feira contra o Tribal Valderas, pela Copa do Rei da Espanha, e conquistou a vitória por 1 a 0, enquanto Zidane permaneceu no banco de reservas.

    A equipe se prepara para disputar a segunda partida três dias depois contra o Burgos, pela décima quarta rodada da Segunda Divisão espanhola.

    Zidane havia perdido sua vaga de titular no Leganés três semanas atrás, após ter disputado duas partidas no banco de reservas, apesar de seu retorno ao time titular na rodada passada contra o Albacete, em uma partida que terminou com a derrota por 3 a 1.

    Isso ocorreu depois de o goleiro ter começado nove partidas consecutivas, mas sofreu 17 gols em 10 partidas, contra apenas três ocasiões em que saiu sem sofrer gols, números que, de acordo com o relatório, não lhe dão uma vantagem clara para recuperar sua vaga na seleção assim que retornar.

    Zidane também ficou de fora da última convocação por conta de sua suspensão de duas partidas, por decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF).

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  • Luka pagou o preço pela postura do pai?

    A fonte negou a existência de quaisquer considerações fora do gramado por trás da exclusão do goleiro, rejeitando as especulações que ligaram a decisão à posição do seu pai, Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, de apoio ao jornalista francês Christophe Gleizes, preso na Argélia, durante sua primeira coletiva de imprensa após assumir o cargo de treinador da seleção dos "Les Bleus".

    A fonte próxima ao caso — segundo o site argelino — afirmou que essa hipótese não tem fundamento e que a exclusão de Luca Zidane é uma decisão puramente técnica.

    O retorno do goleiro à seleção parece complicado no próximo período, já que restará apenas a janela da data Fifa de março antes do início da fase final da Copa Africana de Nações de 2027, marcada para o período entre 19 de junho e 17 de julho, o que torna limitado o tempo disponível para ele recuperar seu lugar.

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