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O Santos corre o risco de uma revolta dos jogadores após três meses sem receber os salários, já que o clube brasileiro pode perder nomes como Neymar e Memphis Depay
Atrasos significativos nos pagamentos geram receios de saída
O Santos enfrenta atualmente uma grave crise financeira que deixou o clube em uma situação precária no que diz respeito ao seu elenco repleto de estrelas. Segundo reportagem da UOL, o clube está em atraso com o pagamento de três meses de direitos de imagem de vários jogadores importantes, tendo o prazo para a terceira parcela expirado oficialmente na segunda-feira. A situação representa uma grave quebra de contrato que pode ter consequências duradouras para o futuro do clube.
Além dos pagamentos pendentes de direitos de imagem — que são considerados parte do salário do jogador segundo a legislação brasileira —, o clube não pagou os salários normais de abril.
Há também relatos de que o Santos deixou de recolher as contribuições obrigatórias para o FGTS (Fundo de Garantia por Desemprego) e está atrasado no pagamento de bônus de desempenho. Essa combinação de falhas financeiras criou um clima tóxico no vestiário em um momento crítico da temporada.
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A gravidade da situação não pode ser subestimada, uma vez que esses atrasos persistentes fornecem fundamentos legais para que os jogadores busquem a “rescisão indireta” de seus contratos nos Tribunais do Trabalho.
Essencialmente, se as dívidas não forem quitadas, superestrelas como Neymar e Memphis Depay teriam o direito de rescindir seus contratos e sair como jogadores livres caso não tenham recebido seus pagamentos. Embora nenhum atleta tenha entrado oficialmente com uma ação judicial ainda, a ameaça de um êxodo em massa paira sobre a Vila Belmiro.
“Ainda estamos enfrentando uma crise financeira muito grave, e todos sabem disso”, disse o presidente Marcelo Teixeira. “Temos dois pagamentos de direitos de imagem em atraso. Eles entendem. Não é normal, mas posso garantir que isso não afeta o desempenho dos atletas. Muito pelo contrário. Eles confiam na diretoria.”
Momento inadequado para crises
A comissão técnica, liderada pelo técnico Cuca, estaria preocupada com o impacto que essa turbulência fora de campo poderá ter no desempenho em campo. Com um confronto crucial da Copa do Brasil contra o Coritiba marcado para quarta-feira, o momento em que essa situação financeira veio à tona está longe de ser o ideal.
O próprio Cuca, juntamente com os jogadores mais bem pagos do elenco, está entre aqueles que atualmente aguardam seus pagamentos atrasados, enquanto os membros da equipe com salários mais baixos receberam seus salários integralmente.
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Promessa do presidente Teixeira
Após a recente vitória sobre o Red Bull Bragantino, a tensão chegou ao auge nos bastidores. O presidente Teixeira visitou o vestiário no último domingo e foi recebido com exigências diretas dos jogadores em relação às dívidas pendentes.
O elenco expressou sua crescente insatisfação com a falta de transparência e o atraso no recebimento do que lhes é devido por direito.
Em resposta ao confronto, Teixeira ofereceu uma garantia verbal aos jogadores e à comissão técnica. Ele prometeu pagar os salários de abril e pelo menos um mês dos direitos de imagem pendentes “o mais rápido possível”.