O Santos corre o risco de uma revolta dos jogadores após três meses sem receber os salários, já que o clube brasileiro pode perder nomes como Neymar e Memphis Depay

O Santos enfrenta atualmente uma grave crise financeira que deixou o clube em uma situação precária no que diz respeito ao seu elenco repleto de estrelas. Segundo reportagem da UOL, o clube está em atraso com o pagamento de três meses de direitos de imagem de vários jogadores importantes, tendo o prazo para a terceira parcela expirado oficialmente na segunda-feira. A situação representa uma grave quebra de contrato que pode ter consequências duradouras para o futuro do clube.

Além dos pagamentos pendentes de direitos de imagem — que são considerados parte do salário do jogador segundo a legislação brasileira —, o clube não pagou os salários normais de abril.

Há também relatos de que o Santos deixou de recolher as contribuições obrigatórias para o FGTS (Fundo de Garantia por Desemprego) e está atrasado no pagamento de bônus de desempenho. Essa combinação de falhas financeiras criou um clima tóxico no vestiário em um momento crítico da temporada.