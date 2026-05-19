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Pep Guardiola GFXGOAL
Thomas Hindle e Ryan Tolmich

Traduzido por

O Rondo, edição Pep Guardiola: Qual é o legado do lendário técnico do Manchester City? Jurgen Klopp foi seu maior adversário? E ele é o maior de todos os tempos da Premier League?

Especiais e Opinião
Manchester City
P. Guardiola
J. Klopp
Premier League

Pep Guardiola deve deixar o cargo no final da temporada e, segundo essas mesmas notícias, será substituído por Enzo Marseca. Os redatores do GOAL debatem qual é o legado de Guardiola no futebol inglês.

E assim mais um gigante deixa a Premier League. Isso realmente parece o fim de uma era. Pep Guardiola e Jurgen Klopp protagonizaram algumas das batalhas mais memoráveis que a liga já viu ao longo de quase uma década. Klopp deixou o Liverpool em 2024. Guardiola, segundo relatos, deixará o Man City em uma semana, com rumores de que o ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, o substituirá no comando.

É claro que o foco já está no legado. O currículo de Guardiola no City é realmente incrível. O espanhol conquistou 20 troféus como técnico do Man City. Ele venceu seis Premier Leagues, a Liga dos Campeões e inúmeras copas nacionais. Ele conseguiu tudo isso apesar de mudar rotineiramente seu estilo de futebol, reinventar a maneira como encara o jogo e, na prática, passar a primeira metade de cada temporada apenas experimentando coisas novas.

Então, qual é exatamente o legado de Guardiola? A comparação mais óbvia, em termos de vitórias, é Sir Alex Ferguson. Ele reconstruiu o Manchester United e fez da vitória um hábito em seus 26 anos no clube. Guardiola, se tivesse ficado, teria superado por pouco os números dele. Sua missão era diferente. Não havia reconstrução aqui. Ele só precisava vencer. E venceu. Os redatores do GOAL analisam o impacto de Guardiola em mais uma edição de... The Rondo.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    Será que era o momento certo para o Pep se afastar?

    Tom Hindle: No geral, mais ou menos. Já há algum tempo circulam rumores sobre esse tipo de coisa, e sempre parecia que o ciclo estava chegando ao fim. Na verdade, a saída de Kevin De Bruyne pode ter dado o pontapé inicial. Mas Bernardo Silva também está de saída. Rodri está falando em seguir em frente. Era uma questão de partir agora ou se comprometer por mais uma temporada. Tudo isso faz sentido.

    Ryan Tolmich: Ele é o único que sabe, certo? Não está claro quais são suas motivações para isso. Ele está esgotado? Ele percebe que o fim está próximo? Há intrigas em jogo? Existe outra oportunidade por aí que chamou sua atenção? Mais uma vez, só ele pode saber, mas também há a sensação de que ele fez tudo o que se propôs a fazer. É fácil entender por que ele se sentiria à vontade para sair: não há mais nada que ele possa realmente conquistar com este clube em particular que mudasse seu legado.

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  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Será que Enzo Maresca é a escolha certa para sucedê-lo?

    TH: Será que existe mesmo uma escolha certa? Essa vai ser uma tarefa praticamente impossível, talvez uma das mais difíceis da história do futebol. O argumento a favor de Maresca é bastante convincente, até mesmo porque ele conhece o clube, já trabalhou com Pep — embora não muito — e tem experiência em ambientes desafiadores, como o Chelsea FC. As chances estarão contra ele, mas ele parece ser a escolha certa (com desculpas a Andoni Iraola). É uma aposta segura, basicamente.

    RT: Parece fazer sentido. Não dá para julgar Maresca muito pelo jeito que as coisas acabaram no Chelsea porque, bem, é o Chelsea. Ele é claramente um bom técnico com boas ideias, capaz de treinar em alto nível. Mas será que ele tem a energia que o Pep tem? Poucos têm. Existem poucos treinadores no mundo que têm aquele toque especial como o Guardiola: Ancelotti, Klopp, Mourinho, Enrique, Simeone. Todos são vistos como mestres em seu ofício, faixas-pretas certificados no jogo do treinamento. Maresca ainda não chegou lá — será que ele consegue chegar de uma forma que mantenha o Manchester City no topo?

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Qual é o melhor passo a seguir para o Pep?

    TH: Uma praia, há muito tempo. Bem, sejamos lógicos. Ele já treinou na Espanha, na Alemanha e na Inglaterra. Parece incrivelmente improvável que ele aceite outro cargo em qualquer uma dessas três ligas. Isso deixa a França e a Itália. Esta última pode ser uma opção atraente, mas, sinceramente, parece que é hora de uma pausa. Já há algum tempo se fala em uma carreira na seleção. A Espanha faz sentido — mesmo que ele tenha sido muito pró-Catalunha ao longo dos anos. Vai surgir um boato bobo sobre a seleção dos EUA em algum momento, e não dá para subestimar o quão bobo e improvável isso seria. Espanha para a Euro 2028? Ou até mesmo a Copa do Mundo de 2030? Por que não?

    RT: O que quer que ele queira. Quer dormir até tarde por alguns anos? Vá em frente. Quer morar em Nova York de novo para curtir um pouco de anonimato? Você merece. Quer esperar a vaga na seleção espanhola abrir ou uma tão esperada volta ao Barcelona daqui a alguns anos? A escolha é sua! Caramba, quer ganhar uma fortuna para treinar em algum lugar como a Arábia Saudita ou o Inter de Miami, ou assumir um cargo de legado como o da seleção brasileira pós-Ancelotti, ou talvez até mesmo a seleção americana? Isso também está em jogo! Não faltam opções. Ele deve escolher aquela que lhe traga alegria.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-PSGAFP

    O City deveria ter contratado um técnico de renome, como Vincent Kompany ou Luis Enrique?

    TH: Não. Luis Enrique é um excelente técnico, mas também exige controle total. Maresca parece ser um bom especialista em sistemas para se encaixar na estrutura. Se olharmos para o futebol mundial, as equipes de maior sucesso começaram a contratar “treinadores principais”, e não “técnicos”. Há uma diferença. Maresca é um estrategista inteligente que saberá se submeter aos grandes cérebros no topo da organização. Isso é importante.

    RT: Em um mundo ideal, claro, o Luis Enrique entraria por aquela porta, mas isso não vai acontecer. Realisticamente, porém, não há nomes maiores por aí do que o Pep, então tentar replicar isso dessa forma nunca vai funcionar. Dá para entender a escolha do Maresca, então, que tem prestígio, experiência e sabe claramente no que está se metendo. Tudo se encaixa.

  • Nominees for the Fifa World coach of theAFP

    Qual é o legado de Pep na Inglaterra? Ele é o maior técnico da Premier League de todos os tempos?

    TH: Sim, ele é o melhor. Sir Alex era um gênio por mérito próprio, mas treinou em um campeonato muito mais fácil, com bem menos variação tática. Claro, ele teve que enfrentar Arsène Wenger, José Mourinho e Carlo Ancelotti em vários momentos, mas o resto da divisão era meio sem graça.

    Pep se esforçou bastante. Vale ressaltar, porém, que Pep recebeu recursos praticamente ilimitados. E sim, ele fez maravilhas com eles. Mas ele teve todos os seus desejos atendidos. Ninguém mais teve esse luxo. Se, digamos, Jurgen Klopp tivesse recebido esse nível de jogadores desde o primeiro dia, essa conversa poderia ser bem diferente.

    RT: É realmente difícil ignorar Sir Alex, mas o fato de que isso é motivo de discussão já diz tudo o que você precisa saber. Pep está lá no topo do Monte Rushmore, no mínimo, o que realmente é algo notável, considerando o quão inabalável aquele Monte Rushmore parecia antes de ele chegar. “O maior” é uma questão de perspectiva, e você poderia facilmente ter um ponto de vista que lhe atribua esse título. Isso já é uma conquista por si só.

  • Manchester City v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jürgen Klopp foi o melhor rival que Pep já teve?

    TH: Ah, sim. O que acontece com o Klopp e o Pep é que os dois sempre tentaram jogar futebol um contra o outro, custe o que custasse. O Klopp atacava. O Pep contra-atacava. Esses jogos, de mais ou menos 2017 a 2024, foram o máximo que o futebol pode oferecer. A passagem do José Mourinho pelo Real Madrid foi excelente, mas era um tipo diferente de batalha. Em termos de qualidade do futebol, este é o auge.

    RT: Em campo? De longe. Provavelmente nunca mais veremos duelos como aqueles. Durante vários anos, duas máquinas bem lubrificadas trocaram golpes no mais alto nível, pressionando-se mutuamente de maneiras que, no fim das contas, levaram a um estresse insano e ao esgotamento de ambos os treinadores envolvidos. Fora de campo? Cara, aquelas batalhas entre Guardiola e Mourinho no El Clásico foram lendárias na La Liga. Escolha qualquer um desses dois.


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