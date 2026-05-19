E assim mais um gigante deixa a Premier League. Isso realmente parece o fim de uma era. Pep Guardiola e Jurgen Klopp protagonizaram algumas das batalhas mais memoráveis que a liga já viu ao longo de quase uma década. Klopp deixou o Liverpool em 2024. Guardiola, segundo relatos, deixará o Man City em uma semana, com rumores de que o ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, o substituirá no comando.

É claro que o foco já está no legado. O currículo de Guardiola no City é realmente incrível. O espanhol conquistou 20 troféus como técnico do Man City. Ele venceu seis Premier Leagues, a Liga dos Campeões e inúmeras copas nacionais. Ele conseguiu tudo isso apesar de mudar rotineiramente seu estilo de futebol, reinventar a maneira como encara o jogo e, na prática, passar a primeira metade de cada temporada apenas experimentando coisas novas.

Então, qual é exatamente o legado de Guardiola? A comparação mais óbvia, em termos de vitórias, é Sir Alex Ferguson. Ele reconstruiu o Manchester United e fez da vitória um hábito em seus 26 anos no clube. Guardiola, se tivesse ficado, teria superado por pouco os números dele. Sua missão era diferente. Não havia reconstrução aqui. Ele só precisava vencer. E venceu. Os redatores do GOAL analisam o impacto de Guardiola em mais uma edição de... The Rondo.