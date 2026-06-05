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MLS All-Star Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

O Rondo, edição do Jogo das Estrelas da MLS: Son Heung-Min merecia a vaga, qual é a importância da convocação de Zavier Gozo e será que Lionel Messi vai aparecer?

L. Messi
Major League Soccer
Z. Gozo
Especiais e Opinião
Inter Miami CF
Nashville SC
H. Son

A escalação inicial do All-Star da MLS já foi divulgada, e os grandes nomes estão presentes — além de algumas surpresas bem merecidas. Os redatores do GOAL analisam tudo isso na última edição do Rondo.

E assim temos o esboço da escalação do Jogo das Estrelas da MLS. A votação dos torcedores, da mídia e dos jogadores chegou ao fim e resultou em um elenco bastante equilibrado. Há muito o que comemorar aqui. Leo Messi está, é claro, na lista. O mesmo vale para Son Heung-Min (apesar de não estar tendo sua melhor temporada). Mas também há espaço para Zavier Gozo, Anthony Markanich e o excelente Andy Najar, do Nashville.

Outros destaques incluem Tim Ream, que foi convocado para a equipe pela segunda vez (e 15 anos após sua primeira seleção). Uma menção especial também para Sebastian Berhalter, que está sozinho em um meio-campo assustadoramente reduzido. Mas, ei, é disso que se tratam os All-Star Games, certo?

Mas o que achamos disso tudo? Claro, os Jogos All-Star estão um pouco ultrapassados neste momento. No entanto, eles ainda mantêm um certo charme: os nossos melhores contra os melhores de vocês. Há algo de bom nisso. E com a MLS prestes a enfrentar o All-Stars da Liga MX, podemos ter um jogo e tanto pela frente no final de julho. O GOAL analisa o confronto, os nomes e os All-Star Games em geral em mais uma edição de... The Rondo.

  • Sebastian Berhalter, Vancouver WhitecapsImagn

    O que você acha da seleção do All-Star?

    Tom Hindle: Bem, parece representar muito bem a liga. Há três jogadores selecionados do Nashville, que é provavelmente o melhor time da liga. Messi e Son não podiam faltar. E, além disso, outros talentos foram reconhecidos. Fico especialmente feliz em ver Zavier Gozo, que tem jogado muito bem este ano. Mas vou comentar sobre esse meio-campo, porque... nossa!

    Ryan Tolmich: A primeira impressão é como é engraçado que nem nos demos ao trabalho de tentar montar um meio-campo. Sim, Berhalter conquistou seu lugar como o melhor meio-campista central da MLS, mas é engraçado que seja ele e apenas ele, na verdade, jogando na posição de meio-campista neste time inicial.

    Alex Labidou: É um elenco interessante, embora não tão forte quanto o do ano passado — isto é, se Lionel Messi e Jordi Alba aparecessem. Mais sobre isso depois. Espero que os reservas tragam a profundidade necessária, porque, no momento, a defesa apresenta algumas dúvidas sérias e pode ser testada contra a Liga MX.

    • Publicidade
  • Zavier Gozo, RSLGetty

    Qual estreante no All-Star você está mais ansioso para ver em campo?

    TH: Tem que ser o Gozo. A vaga na Copa do Mundo para o americano sempre pareceu um pouco improvável, mas ele tem estado, sem dúvida, entre os melhores jogadores da MLS neste ano. Ele merece a vaga, o que é bom de ver.

    RT: Gozo, sem dúvida. Quem sabe se ele ainda estará na MLS nessa altura, mas ele certamente mereceu esse reconhecimento inicial. O astro do RSL é eletrizante e, se ele jogar nessa partida, será uma experiência fantástica jogar com e contra os melhores da região pela primeira vez.

    AL: Sem dúvida, Gozo. Os fãs mais dedicados já o conhecem, mas isso lhe dá uma plataforma maior para se apresentar aos fãs casuais que talvez estejam prestando mais atenção à MLS após a Copa do Mundo.

  • Tai Baribo and MLS All-Stars 2025Getty Images

    O que você acha de manter o formato da Liga MX?

    TH: Prefiro ver isso do que um clube da MLS levar uma surra de um gigante da Premier League. Ninguém aprende nada quando eles perdem, digamos, para o Arsenal. E isso basicamente só dá mais munição para os esnobes europeus.

    Vamos ser sinceros: apesar de todas as metas ambiciosas da MLS, a Liga MX é simplesmente um rival mais de verdade, de qualquer jeito. Se você vai promovê-la com a Leagues Cup, pode muito bem fazer o mesmo com outro evento de destaque. Vamos ser sinceros, é muito mais interessante para se gabar.

    Por outro lado, se alguém quiser trazer, digamos, o J-League All Stars para os Estados Unidos, isso seria divertido.

    RT: Tudo bem, e é muito melhor do que levar uma surra de algum time europeu na pré-temporada. Além do formato Leste x Oeste, essa é a única configuração que faz sentido, e, considerando o tempero extra da rivalidade, provavelmente é o melhor.

    AL: Pessoalmente, não sou fã. Há uma supersaturação de formatos MLS x Liga MX no momento: o All-Star Game, a Leagues Cup, a Campeones Cup, a Concacaf Champions Cup e os amistosos ocasionais. Além disso, há a Nations League e a Gold Cup, que reforçam ainda mais a narrativa EUA x México.

    Há futebol brilhante em todo o mundo, e se a Copa do Mundo de Clubes nos ensinou alguma coisa, é que não são apenas os torcedores mexicanos que viajarão para os Estados Unidos para apoiar seus times. Torcedores da Ásia, da América do Sul, do Oriente Médio e de outros lugares também aparecerão.

    Alguns dos melhores momentos do All-Star da MLS vieram da diversidade. Quem pode esquecer o All-Stars da MLS derrotando o Chelsea, campeão europeu? Ou a rivalidade muito natural e tensa entre Pep Guardiola e Caleb Porter por causa de um aperto de mão? É hora de mudar isso urgentemente.

  • Lionel Messi Jordi Alba Inter Miami 2025Getty

    Tendo em conta tudo o que aconteceu com Lionel Messi no jogo do ano passado, você está surpreso por a liga não ter alterado sua política?

    TH: Não. Messi é maior do que todos os times da liga juntos e multiplicado por 10.000. Claro, eles podem impor uma suspensão de um jogo. Mas, na verdade, não podem fazer mais nada. O argentino é intocável; ele sabe disso, e dá para suspeitar que a liga também sabe.

    RT: A esta altura, é o que é. Se um jogador não quer jogar nisso, que seja. Isso deveria ser divertido e, se você não vai se divertir participando, ceda essa vaga para alguém que vai.

    AL: O desejo da MLS de não irritar sua maior estrela é compreensível, mas a esperança é que a liga tenha tido conversas sérias com a representação de Messi e com o Inter Miami para garantir sua participação desta vez.

    Caso contrário, será uma má impressão e um desserviço aos torcedores da liga, à cidade de Charlotte e ao próprio evento. A ideia de Messi jogar apenas 11 dias após uma Copa do Mundo na qual a Argentina estará entre as favoritas parece, na melhor das hipóteses, idealista.

    E se Messi puder desistir, o que impediria Son Heung-Min ou mesmo Tim Ream de tirarem uma folga tão necessária também? Se não houver consequências reais, faltar ao All-Star Game se torna apenas mais uma chance de descansar antes da disputa dos playoffs.

  • LAFC Denis Bouanga MLS All-Star GameGetty Images

    O interesse pelos jogos All-Star está diminuindo em todos os lugares; será que essa é uma tradição que as ligas deveriam manter?

    TH: Deixando de lado a postura típica da geração baby-boomer, sou bastante fã deles. Há algo de encantador neles, além de um toque da tradição esportiva americana. São bobos e um pouco ultrapassados? Sim. Mas se a MLS precisa se agarrar a algumas coisas que a fazem parecer única, então há tradições piores...

    RT: Claro. Há algo divertido em reunir os melhores da liga em um só lugar e vê-los interagindo dentro e fora de campo. Na verdade, a MLS precisa desse tipo de evento de grande visibilidade para gerar entusiasmo; portanto, desde que isso aconteça, eles ficam satisfeitos.

    AL: Em quase todos os jogos All-Star, o problema é o mesmo: muitas vezes eles não conseguem entregar o que os fãs realmente querem. A NBA se recusa a incentivar adequadamente o concurso de enterradas e depois se pergunta por que não consegue atrair mais estrelas de primeira linha. Os fãs não precisam de tabelas giratórias. Eles precisam de estrelas.

    Para a MLS, o não comparecimento de Messi foi o equivalente — e, possivelmente, pior. No fim das contas, a MLS está no seu melhor quando inova. Talvez seja hora de repensar o calendário do evento e explorar parcerias com outras ligas internacionais.

    Quem não ficaria intrigado com um confronto entre o All-Stars da MLS e o All-Stars da Série A, por exemplo? Isso traria de volta a verdadeira emoção e, com a MLS mudando sua programação no futuro, a liga pode em breve ter a janela perfeita para fazer isso.

  • EvanderGetty

    Quem você espera que seja indicado nas escolhas restantes?

    TH: EVANDER! É só isso.

    RT: Os jovens da Red Bull, por favor. Julian Hall e Adri Mehmeti merecem estar aqui e ambos se beneficiariam e aproveitariam essa experiência. Esses jogos precisam ser uma mistura de grandes nomes e estrelas em ascensão, e esses dois estão em ascensão e merecem estar aqui.

    AL: Por razões sentimentais, seria ótimo ver Thomas Müller em Charlotte, mas sua falta de regularidade nesta temporada significa que há jogadores mais merecedores.

    Então, que tal Petar Musa, se ele ainda estiver na MLS quando a liga recomeçar? O prolífico atacante do FC Dallas não recebe o devido reconhecimento, mas é um dos principais motivos pelos quais o time está atualmente em quarto lugar na Conferência Oeste. Reservem uma passagem para ele.