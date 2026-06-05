E assim temos o esboço da escalação do Jogo das Estrelas da MLS. A votação dos torcedores, da mídia e dos jogadores chegou ao fim e resultou em um elenco bastante equilibrado. Há muito o que comemorar aqui. Leo Messi está, é claro, na lista. O mesmo vale para Son Heung-Min (apesar de não estar tendo sua melhor temporada). Mas também há espaço para Zavier Gozo, Anthony Markanich e o excelente Andy Najar, do Nashville.
Outros destaques incluem Tim Ream, que foi convocado para a equipe pela segunda vez (e 15 anos após sua primeira seleção). Uma menção especial também para Sebastian Berhalter, que está sozinho em um meio-campo assustadoramente reduzido. Mas, ei, é disso que se tratam os All-Star Games, certo?
Mas o que achamos disso tudo? Claro, os Jogos All-Star estão um pouco ultrapassados neste momento. No entanto, eles ainda mantêm um certo charme: os nossos melhores contra os melhores de vocês. Há algo de bom nisso. E com a MLS prestes a enfrentar o All-Stars da Liga MX, podemos ter um jogo e tanto pela frente no final de julho. O GOAL analisa o confronto, os nomes e os All-Star Games em geral em mais uma edição de... The Rondo.