TH: Prefiro ver isso do que um clube da MLS levar uma surra de um gigante da Premier League. Ninguém aprende nada quando eles perdem, digamos, para o Arsenal. E isso basicamente só dá mais munição para os esnobes europeus.

Vamos ser sinceros: apesar de todas as metas ambiciosas da MLS, a Liga MX é simplesmente um rival mais de verdade, de qualquer jeito. Se você vai promovê-la com a Leagues Cup, pode muito bem fazer o mesmo com outro evento de destaque. Vamos ser sinceros, é muito mais interessante para se gabar.

Por outro lado, se alguém quiser trazer, digamos, o J-League All Stars para os Estados Unidos, isso seria divertido.

RT: Tudo bem, e é muito melhor do que levar uma surra de algum time europeu na pré-temporada. Além do formato Leste x Oeste, essa é a única configuração que faz sentido, e, considerando o tempero extra da rivalidade, provavelmente é o melhor.

AL: Pessoalmente, não sou fã. Há uma supersaturação de formatos MLS x Liga MX no momento: o All-Star Game, a Leagues Cup, a Campeones Cup, a Concacaf Champions Cup e os amistosos ocasionais. Além disso, há a Nations League e a Gold Cup, que reforçam ainda mais a narrativa EUA x México.

Há futebol brilhante em todo o mundo, e se a Copa do Mundo de Clubes nos ensinou alguma coisa, é que não são apenas os torcedores mexicanos que viajarão para os Estados Unidos para apoiar seus times. Torcedores da Ásia, da América do Sul, do Oriente Médio e de outros lugares também aparecerão.

Alguns dos melhores momentos do All-Star da MLS vieram da diversidade. Quem pode esquecer o All-Stars da MLS derrotando o Chelsea, campeão europeu? Ou a rivalidade muito natural e tensa entre Pep Guardiola e Caleb Porter por causa de um aperto de mão? É hora de mudar isso urgentemente.