E assim o Arsenal finalmente consegue comemorar. O Emirates tem sido um lugar de nervosismo há quase três anos, com o Arsenal se esforçando tanto para superar os obstáculos psicológicos da busca pelo título da Premier League quanto para vencer as partidas em si. Essa jornada tem sido uma verdadeira batalha, e os Gunners provaram isso, quase sem querer, ano após ano.

Mas agora, esse obstáculo se foi. Com o Man City não conseguindo vencer um Bournemouth bem organizado na terça-feira, o Arsenal conquistou seu primeiro título da liga em 22 anos. Não foi bonito, mas este foi provavelmente um triunfo merecido. Eles têm sido o melhor time da liga por um período prolongado. Não importa como você veja as coisas, a bola realmente não estava do lado deles.

Ainda assim, vale a pena analisar o legado. A maioria das equipes campeãs dos últimos tempos foi construída com base na qualidade ofensiva e reforçada por uma excelente defesa. Esses caras são o oposto. Costuma-se dizer nos Estados Unidos que a defesa ganha campeonatos, e esse foi o caso do Arsenal este ano. Não se enganem, eles mereceram isso. Só que aconteceu de uma maneira diferente.

Mas qual é o legado desta equipe campeã? Quão grande é a redenção para Mikel Arteta? E para onde o Arsenal vai agora? Os redatores do GOAL analisam tudo isso em mais uma edição de... The Rondo.