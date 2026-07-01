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USMNT RondoGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

O Rondo, edição da Seleção Masculina dos EUA: Será que os americanos vão vencer a Bósnia e Herzegovina? Quem é o fator X deles? E será que uma vitória os tornaria a melhor seleção dos EUA de todos os tempos?

C. Pulisic
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Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina
F. Balogun

A seleção masculina de futebol dos EUA está em um momento em que o futebol realmente começa a fazer diferença, e terá que dar o seu melhor contra a forte seleção da Bósnia e Herzegovina.

Então, agora é que começa a valer. A seleção masculina de futebol dos EUA não teve muito com o que se preocupar desde 19 de junho, quando goleou a Austrália e garantiu a liderança do grupo. Desde então, o foco tem sido a gestão do elenco, manter todos em forma e, na verdade, controlar a imagem. Houve um jogo sem importância contra a Turquia, mas, fora isso, os EUA têm seguido em ritmo tranquilo.

E isso acabou. Não há mais onde se esconder. Os EUA já tiveram um bom desempenho nas fases de grupos antes. O problema deles tem sido a fase eliminatória.

A Bósnia e Herzegovina é o adversário, então, e as coisas parecem vagamente promissoras. É um adversário bastante acessível e, mesmo que tenha mostrado ser difícil de vencer, a qualidade do seu ataque pode ser questionada. Ainda assim, tudo pode acontecer nas eliminatórias, e os EUA precisarão dar o seu melhor para avançar às oitavas de final.

Será uma disputa emocionante, e os redatores da GOAL analisam tudo em mais uma edição de... The Rondo.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    O que a seleção masculina de futebol dos EUA precisa fazer para ter sucesso contra a Bósnia e Herzegovina?

    Tom Hindle: Marcar logo no início. Se a seleção masculina dos EUA começar com tudo e jogar do jeito que quer, então deve se sair bem aqui.

    Alex Labidou: Isso vai soar como um filme da Hallmark ou aquele péssimo filme “Draft Day”, de 2014 — Bo Callahan é um nome épico para um quarterback malvado. Mas a realidade é que a equipe de Mauricio Pochettino precisa não deixar que as expectativas do momento a afetem. Pode-se argumentar, por exemplo, que os EUA eram melhores do que a seleção de Gana que os derrotou em 2010, mas, como lembrou o técnico

    como Bob Bradley relembrou, às vezes há fatores fora do seu controle quando se chega às fases eliminatórias. Parte disso é sorte, parte é pressão, e os EUA precisam manter o que funcionou melhor para eles nos dois primeiros jogos — dar o primeiro golpe. Se a Bósnia marcar primeiro ou tornar a partida mais cautelosa, isso pode prejudicar os americanos.

    Ryan Tolmich: Façam o que fizeram contra o Paraguai! Brincadeiras à parte, as respostas estão aí. Para ter sucesso, essa equipe precisa pressionar agressivamente, mas também estar atenta aos contra-ataques. Esses contra-ataques vão acontecer, é claro, e o jogo pode se resumir à forma como a seleção americana lidar com eles. Se a pressão for forte e eles conseguirem conter os momentos perigosos, vão se sair bem.

    • Publicidade
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quais são os maiores pontos fracos dos EUA?

    TH: A defesa! Ela ainda não foi totalmente testada (e não tenho tanta certeza de que será aqui também). Mas a equipe completa ainda não foi realmente colocada à prova. Será que isso vai acontecer aqui? Provavelmente não por longos períodos. No entanto, eles certamente terão seus momentos. Vamos ver.

    AL: Os EUA têm alguns jogadores fortes na defesa, mas, coletivamente, mostraram que são propensos a cometer erros. Isso não pode acontecer nesta fase. A Bósnia e Herzegovina, no papel, não é tão boa quanto os anfitriões, mas conta com experiência em posições-chave como a de atacante, onde tem o ex-astro do Manchester City, Edin Dzeko. Um passe errado na zaga ou uma falha de comunicação pode ser devastador para este grupo.

    RT: Provavelmente a profundidade do meio-campo. Se algo acontecer com Tyler Adams, o que vai acontecer? A resposta é “nada de bom”. A seleção dos EUA está contando com que esse grupo permaneça em forma e disponível. Qualquer problema nessa área se torna um grande problema.

  • ERMEDIN DEMIROVIC STUTTGARTGetty Images

    Com o que eles deveriam se preocupar? Quem é o cara a ser observado?

    TH: Ermedin Demirovic é surpreendentemente bom na dupla de ataque ao lado de Edin Dzeko. Ele marcou mais de dez gols na Bundesliga pelo fraco Stuttgart no ano passado e tem contribuído em todas as posições no clube. Não se pode subestimá-lo.

    AL: Já mencionei Dzeko, então por que não citar Esmir Bajraktarević, ex-jogador do New England Revolution e grande promessa — que poderia ter defendido a seleção dos EUA? Agora no PSV, Bajraktarević é considerado um dos jovens jogadores mais promissores da Europa. E ele tem algo a provar.

    RT: Embora a Seleção dos EUA tenha algumas preocupações com a velocidade de Tim Ream, o lendário bósnio Edin Dzeko não será quem vai ameaçar isso. Os pontas Esmir Bajraktarević e Kerim Alajbegovic, porém, podem. Como a Seleção dos EUA vai se sair nos momentos em que esses dois ficarem livres? Essa é a grande questão.


  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma vitória por nocaute tornaria esta a melhor seleção dos EUA de todos os tempos?

    TH: Jogador por jogador? Claro. E se eles conseguirem uma vitória que tenha significado, então certamente terão argumentos válidos. Por outro lado, temos memória curta. Aquela seleção de 2002 também não era ruim. Pergunte à seleção do início da década de 2010, e eles provavelmente diriam que foram os melhores.

    AL: Não, porque as seleções que a equipe de 2002 derrotou eram lendárias — a Portugal de Luís Figo e uma forte seleção do México. Os EUA ainda não enfrentaram uma seleção de elite. Agora, se eles conseguirem vencer a Bélgica nas oitavas de final, podemos retomar esse debate.

    RT: Não exatamente. Eles ainda precisariam derrotar um adversário de peso para se equiparar à seleção de 2002, que incluiu vitórias sobre Portugal e o México. Aquela equipe também deu muito trabalho para a Alemanha na fase de eliminação. É seguro dizer que esta equipe está a duas vitórias de se equiparar àquele time.

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    Quem é o fator X da Seleção Masculina de Futebol dos EUA?

    TH: Sergino Dest. Pulisic é o melhor jogador; Balogun é o artilheiro, mas se Dest conseguir se posicionar bem e dar assistências, então eles terão mais um elemento ofensivo que pode ser muito difícil de conter.

    AL: Isso vai parecer óbvio, mas Christian Pulisic. É possível passar pela fase de grupos com o trabalho coletivo, mas são as estrelas que ajudam a avançar nas fases eliminatórias. E Pulisic, apesar dos esforços recentes de Balogun, ainda é o melhor jogador dos Estados Unidos. Se ele estiver no seu melhor, os EUA devem vencer essa partida com bastante facilidade.

    RT: Folarin Balogun. Ele é o jogador decisivo da equipe e, até agora, já garantiu a vitória em duas partidas. Isso é uma simplificação, mas já vimos muitas vezes que quem marca gols decide os jogos — será que Balogun consegue marcar gols?

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dê uma previsão do placar

    TH: 2 a 1 para a seleção dos EUA. Pulisic marca um, Balogun faz o outro.

    AL: 3 a 1 para os EUA. Ricardo Pepi finalmente marca seu primeiro gol na Copa do Mundo.

    RT: Vai ser disputado, mas a seleção dos EUA tem poder de ataque demais. Vamos dizer 3 a 1, com gols de Balogun, Pulisic e Weston McKennie.


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