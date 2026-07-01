O Rondo, edição da Seleção Masculina dos EUA: Será que os americanos vão vencer a Bósnia e Herzegovina? Quem é o fator X deles? E será que uma vitória os tornaria a melhor seleção dos EUA de todos os tempos?

Então, agora é que começa a valer. A seleção masculina de futebol dos EUA não teve muito com o que se preocupar desde 19 de junho, quando goleou a Austrália e garantiu a liderança do grupo. Desde então, o foco tem sido a gestão do elenco, manter todos em forma e, na verdade, controlar a imagem. Houve um jogo sem importância contra a Turquia, mas, fora isso, os EUA têm seguido em ritmo tranquilo.

E isso acabou. Não há mais onde se esconder. Os EUA já tiveram um bom desempenho nas fases de grupos antes. O problema deles tem sido a fase eliminatória.

A Bósnia e Herzegovina é o adversário, então, e as coisas parecem vagamente promissoras. É um adversário bastante acessível e, mesmo que tenha mostrado ser difícil de vencer, a qualidade do seu ataque pode ser questionada. Ainda assim, tudo pode acontecer nas eliminatórias, e os EUA precisarão dar o seu melhor para avançar às oitavas de final.

Será uma disputa emocionante, e os redatores da GOAL analisam tudo em mais uma edição de... The Rondo.