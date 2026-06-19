E agora chega o jogo decisivo. Para o Paraguai, o importante era começar bem. Se não vencer a primeira partida da Copa do Mundo, os alarmes começam a soar. A situação pode dar muito errado.

Bem, a seleção dos EUA fez exatamente o contrário. Eles golearam seus adversários da CONMEBOL, conquistando uma vitória muito merecida por 4 a 1 após 45 minutos emocionantes de futebol. Mas essa situação é um pouco estranha. Se os resultados forem favoráveis aos EUA, eles podem assumir a liderança do grupo com uma vitória sobre a Austrália nesta tarde. Um empate entre Turquia e Paraguai na outra partida (possível) garantirá que a classificação seja assegurada com uma rodada de antecedência.

Mas os Socceroos não são adversários fáceis. Eles derrotaram uma excelente seleção da Turquia na estreia do torneio e, embora não contem mais com os talentos ofensivos de antigamente, são uma equipe organizada que não vai desistir facilmente. Resumindo, os EUA terão muito trabalho pela frente. E, infelizmente, a situação piora. Christian Pulisic, que sempre vem lutando contra lesões, pode estar machucado novamente. Ele foi descrito como “dia a dia” durante toda a semana e, até o momento da publicação, realmente não sabemos se ele entrará em campo.

Não tem como isso dar errado, então... Os redatores do GOAL analisam esse grande confronto em mais uma edição de... The Rondo.