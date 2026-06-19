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USMNT RondoGOAL
Thomas Hindle e Ryan Tolmich

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O Rondo, edição da Seleção Masculina dos EUA: Será que os americanos vão garantir a liderança do grupo antecipadamente com uma vitória sobre a Austrália? Até que ponto eles precisam de Christian Pulisic? E quem é a maior ameaça para os Socceroos?

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Estados Unidos da América
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Austrália
C. Pulisic
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Estados Unidos da América x Austrália

A segunda partida da seleção masculina de futebol dos EUA na fase de grupos garantirá uma passagem tranquila para as oitavas de final ou tornará a terceira partida bastante tensa.

E agora chega o jogo decisivo. Para o Paraguai, o importante era começar bem. Se não vencer a primeira partida da Copa do Mundo, os alarmes começam a soar. A situação pode dar muito errado.

Bem, a seleção dos EUA fez exatamente o contrário. Eles golearam seus adversários da CONMEBOL, conquistando uma vitória muito merecida por 4 a 1 após 45 minutos emocionantes de futebol. Mas essa situação é um pouco estranha. Se os resultados forem favoráveis aos EUA, eles podem assumir a liderança do grupo com uma vitória sobre a Austrália nesta tarde. Um empate entre Turquia e Paraguai na outra partida (possível) garantirá que a classificação seja assegurada com uma rodada de antecedência.

Mas os Socceroos não são adversários fáceis. Eles derrotaram uma excelente seleção da Turquia na estreia do torneio e, embora não contem mais com os talentos ofensivos de antigamente, são uma equipe organizada que não vai desistir facilmente. Resumindo, os EUA terão muito trabalho pela frente. E, infelizmente, a situação piora. Christian Pulisic, que sempre vem lutando contra lesões, pode estar machucado novamente. Ele foi descrito como “dia a dia” durante toda a semana e, até o momento da publicação, realmente não sabemos se ele entrará em campo.

Não tem como isso dar errado, então... Os redatores do GOAL analisam esse grande confronto em mais uma edição de... The Rondo.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Quem vai ganhar o jogo entre EUA e Austrália?

    Tom Hindle: É difícil imaginar outro resultado que não seja uma vitória da seleção masculina dos EUA aqui, não é mesmo? Eles foram simplesmente muito bons contra o Paraguai e, se conseguirem repetir esse nível de desempenho, a vitória deve ser bastante tranquila. Algumas das conversas antes do jogo deram um tom de provocação a este confronto, o que é bem divertido. Mas os EUA devem levar a melhor neste dia.

    Ryan Tolmich: Seleção dos EUA, mas vai ser um jogo tenso. Vai ser uma partida física e acirrada, o que significa que tudo vai depender dos jogadores decisivos. A Austrália tem alguns, e Nestory Irakunda mostrou que é um deles contra a Turquia. A seleção dos EUA, porém, aparentemente tem mais. Eles também devem ter aprendido a lição com a arrogância da Turquia, o que significa que não serão pegos de surpresa neste jogo.

    Alex Labidou: Vitória dos americanos, mas a partida vai ser decidida nos últimos instantes. Gol da vitória de Reyna no finalzinho para dar continuidade à trajetória de recuperação. Fiquem de olho.

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  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Se o Christian Pulisic não puder jogar, até que ponto devemos nos preocupar?

    TH: Bem, perder o seu melhor jogador não é nada bom! A seleção masculina dos EUA tem profundidade no ataque, e é basicamente só isso. Pulisic é fundamental para absolutamente tudo o que eles fazem. Sem ele, a equipe não é a mesma. Sinceramente, vai ser interessante ver o que Pochettino vai fazer nessa situação. Será que ele vai arriscar um pouco seu principal jogador, na esperança de garantir a vitória, para depois poupá-lo na última partida da fase de grupos? Ou vai agir com o máximo de cautela e deixá-lo no banco? Pessoalmente, eu apostaria em colocá-lo em campo e depois tratá-lo com muito cuidado por duas semanas, mas quem manda é o Poch.

    RT: Estou bastante preocupado. Não vai ser fácil furar a defesa da Austrália, e há poucos jogadores nesta equipe capazes de driblar um zagueiro como Pulisic consegue. Ele mostrou isso no primeiro gol do último jogo, criando exatamente o tipo de jogada necessária para realmente marcar um gol. Na sexta-feira, perguntaram a Sergino Dest quem era o melhor da seleção dos EUA em driblar um zagueiro no um contra um, depois dele, é claro. A resposta dele: Pulisic. Se ele não puder jogar, alguém terá que encontrar maneiras de incomodar a Austrália.

    AL: Estou preocupado com as implicações a longo prazo, mas os EUA devem conseguir vencer a Austrália mesmo sem o Pulisic. O que preocupa é o fato de que os EUA podem estar prestes a fazer algo especial neste torneio, e precisam do seu melhor jogador para conseguir isso.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quem é a maior ameaça da Austrália?

    TH: Essa é uma geração um tanto peculiar de australianos, no sentido de que não há muitos jogadores atuando em alto nível na Premier League. Por outro lado, às vezes somos dolorosamente eurocêntricos quando se trata desse esporte, e isso não significa que todos eles sejam ruins. Nestory Irankunda é um jogador muito ágil pelo lado esquerdo e vai manter Sergino Dest ocupado, no entanto.

    RT: “Irankunda. Não é segredo que a defesa da seleção americana tem estado um pouco desorganizada nos últimos meses, e também não é segredo que essa zaga pode ser vencida pela velocidade. Irankunda tem isso. Se ele entrar numa corrida com Ream, como você acha que isso vai acabar? Só há um jeito disso terminar.” Enquanto isso, Chris Richards acaba de se recuperar de uma lesão no tornozelo, e os laterais da seleção americana têm a tendência de avançar com tudo. Isso significa que Irakunda é alguém que pode escapar e, se isso acontecer, vai ser rapidinho.

    AL: Como todo mundo está apostando no Irakunda — e eu concordo com essa escolha —, vou apostar no Mathew Ryan. O goleiro veterano jogou em alto nível na Europa e tem se mostrado confiante a semana toda quanto às chances da Austrália de vencer os EUA. Apesar de todos os pontos positivos que a seleção americana mostrou contra o Paraguai, Matt Freese não foi realmente testado. Se isso se transformar em um jogo acirrado, em que uma defesa pode mudar tudo, a experiência de Ryan pode fazer a diferença.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quem precisa fazer uma grande partida?

    TH: Todos eles! A Austrália não é exatamente uma equipe superdefensiva, mas vai jogar com cinco na zaga e se fechar um pouco. Isso significa que será um grande dia para os jogadores decisivos dos EUA no terço final do campo. Pulisic é uma escolha óbvia, mas seria bom ver Malik Tillman contribuir um pouco mais no ataque. Seu trabalho sem a bola foi excelente contra o Paraguai, mas deixou um pouco a desejar quando estava com a posse. Uma participação em um gol faria muito bem para ele.

    RT: Balogun. A partida contra o Paraguai foi relativamente aberta. Esta não será, mas Balogun ainda assim deve estar pronto para isso. Se Pulisic não puder jogar, em particular, caberá a outra pessoa assumir de fato a responsabilidade no ataque. Balogun pode fazer isso, seja sozinho ou envolvendo outros jogadores na jogada. Isso será crucial.

    AL: Vamos apostar em Malik Tillman, especialmente se Pulisic não puder jogar ou não estiver em sua melhor forma na sexta-feira. Tillman fez de tudo, menos marcar, na semana passada, e Pochettino pode ter descoberto uma nova posição para o típico “10”, escalando-o como “8”. Se o meio-campista do Leverkusen conseguir manter sua boa fase recente, os americanos não devem ter problemas para garantir a liderança do grupo.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Será que Mauricio Pochettino deveria mudar de alguma forma seu time titular?

    TH: Não. É só manter a organização. Podemos ver algumas mudanças no esquema, talvez uma mudança para uma defesa com quatro jogadores mais convencional, e até mesmo o Sergino Dest como ponta-direita. Mas, fora isso, não dá pra pensar demais nisso.

    RT: Se ele não precisar, provavelmente não. Tudo funcionou bem e há bastante versatilidade no time que foi montado para mudar de tática. Se não está quebrado...

    AL: Não.

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Quão grave seria uma derrota?

    TH: Ruim, mas não é o fim do mundo. Muito provavelmente, vocês ainda podem passar de fase com apenas três pontos. Mas, para manter o ímpeto, seria bom não precisar de nada antes daquela última partida — ou, pelo menos, não precisar vencer. Resolvam isso logo, rapazes.

    RT: Muito ruim. Isso tornaria muito difícil terminar em primeiro lugar no grupo, o que significa um possível confronto com a Argentina mais adiante. Conseguir um bom resultado neste jogo é crucial, pois define todo o restante do torneio para essa seleção.

    AL: Não seria devastador, mas seria mais do mesmo com os americanos. Nas últimas duas décadas, houve tantas oportunidades de dar o próximo passo adiante — mas um revés ou um desempenho abaixo do esperado sempre os impediu de avançar. A Federação de Futebol dos EUA precisa que a Seleção Masculina dos EUA vença o grupo para mostrar que o investimento em Pochettino valeu a pena e que esse programa pode progredir. Resolvam isso.

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