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USMNT Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle

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O Rondo, edição da Seleção Masculina dos EUA: Será que Folarin Balogun é a peça que faltava para o sucesso na Copa do Mundo? Será que os americanos são melhores do que pensávamos?

Especiais e Opinião
Análises
Estados Unidos da América
C. Pulisic
M. Tillman
F. Balogun

A seleção masculina de futebol dos Estados Unidos impressionou profundamente em sua estreia na Copa do Mundo, e as expectativas são altas após uma vitória contundente no início do torneio

A seleção masculina dos EUA começou sua campanha na Copa do Mundo da melhor maneira possível na noite de sexta-feira, goleando o Paraguai por 4 a 1. Houve muitos motivos para comemorar naquela noite. Christian Pulisic foi excelente durante 45 minutos. Folarin Balogun parece ser uma verdadeira ameaça de gol. Malik Tillman, Antonee Robinson e Sergino Dest driblavam os adversários com facilidade. E ainda há aquela estatística curiosa de que Chris Richards completou 83 de 83 passes — o que parece ser bastante.

Dito isso, foi uma mudança bem-vinda em relação aos primeiros dias do reinado de Mauricio Pochettino. Os EUA foram agressivos, precisos e também muito agradáveis de assistir. Isso só pode ser coisa boa.

É claro que o hype agora está decolando. Há uma expectativa de que eles possam fazer algo aqui. Vitórias dominantes como essa não caem do céu, e diga o que quiser sobre o Paraguai — eles foram ruins —, mas os EUA podem tirar muitos sinais realmente encorajadores disso. Mas será que a vitória muda alguma coisa de fato? Estamos agora esperando uma campanha mais longa? E quem foi o melhor jogador da noite? Os redatores do GOAL analisam tudo isso em mais uma edição de... The Rondo.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que acharam da estreia da seleção masculina de futebol dos EUA?

    Tom Hindle: Durante uma hora? Eles foram absolutamente brilhantes. Christian Pulisic fez sua melhor partida pela seleção dos EUA em muito tempo. Malik Tillman pareceu bastante convincente. Uma menção especial também para Antonee Robinson, que esteve no seu melhor na ala esquerda. É verdade que as coisas ficaram um pouco confusas à medida que o jogo avançava. Os espaços se abriram talvez um pouco demais para o gosto de Mauricio Pochettino, e um time melhor provavelmente teria marcado mais um ou dois gols no segundo tempo. Mas o jogo já estava praticamente decidido naquele momento, e o gol de Gio Reyna foi uma maneira linda de fechar com chave de ouro.

    Ryan Tolmich: Perfeito. Numa noite em que o mundo inteiro estava assistindo, a seleção dos EUA deu um show. Eles não apenas venceram; venceram com estilo, e é assim que se conquista o coração e a mente dos torcedores. No fim das contas, é disso que se trata este torneio mais do que qualquer outra coisa, e é por isso que era tão crucial para os EUA entreterem o público no maior palco do mundo.

    Alex Labidou: Os primeiros 45 minutos foram a melhor exibição ofensiva da seleção dos EUA em uma Copa do Mundo. Ponto final. Pochettino chegou com muitas promessas em sua primeira coletiva pela seleção, e esta foi a primeira vez que todas elas pareceram se concretizar. Os EUA, em aparentemente 90 minutos, se tornaram um programa de TV imperdível para o mundo. Queremos ver mais disso, por favor.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qual aspecto da atuação dos EUA mais te impressionou?

    TH: O trabalho sem a posse de bola. Sabemos que essa equipe tem muitas armas quando está com a bola, e houve algumas jogadas de ataque realmente impressionantes. Mas esse grupo ainda não jogou os 90 minutos completos junto, o que torna o ambicioso sistema de contra-pressão um pouco complicado de executar. Ainda bem, então, que eles conseguiram fazer exatamente isso.

    RT: Simplesmente o fluxo geral de tudo. Esta não é a primeira vitória da seleção dos EUA em uma Copa do Mundo, mas é a primeira em que eles dominaram completamente um time, tanto no placar quanto com a posse de bola. Eles fizeram isso enquanto tentavam algumas jogadas absolutamente ousadas no processo. O fato de os EUA terem jogadores capazes de atuar nesse nível neste palco? Isso é diferente.

    AL: É preciso falar sobre o meio-campo. O técnico do Paraguai chamou isso de “hexágonos perfeitos” e também observou que Antonee Robinson parecia se juntar como um meio-campista extra em alguns momentos, semelhante a Philip Lahm na Alemanha e nos dias de glória do Bayern. Embora seja apenas um jogo, essas são variações táticas que não eram vistas com tanta frequência pelos americanos no passado, e é efetivamente por isso que se paga uma fortuna a Pochettino.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Tendo em conta a importância da primeira partida de Balogun na Copa do Mundo, quão crucial foi a sua contratação há alguns anos?

    TH: Bem, ele é tão americano quanto feijão com torrada, mas quem não tem cão caça com gato. Ele sempre esteve um degrau acima das demais opções de ataque dos EUA, e este jogo provou isso. Ele se destaca quando há espaços abertos, e seu chute de pé esquerdo foi uma verdadeira obra de arte. Ele dá à seleção americana uma presença vital no meio-campo.

    RT: Você viu a prova disso neste jogo. Balogun é um atacante de altíssimo nível, alguém por quem os clubes provavelmente vão desembolsar muito dinheiro mais cedo ou mais tarde. Seu conjunto de habilidades acrescenta uma dimensão totalmente nova a esta equipe, algo que ninguém mais no elenco consegue igualar. E isso não é desmerecer Ricardo Pepi ou Haji Wright, de forma alguma. No momento, Balogun é um jogador fantástico em excelente forma, que é exatamente o que você precisa para a Copa do Mundo.

    AL: Vou me arriscar aqui: se Balogun continuar nessa forma incrível, a Seleção dos EUA e o Mônaco não serão os únicos a ficarem entusiasmados por tê-lo contratado. As pessoas esquecem que ele já estava em grande fase pelo Mônaco antes do fim da temporada, e agora está levando essa forma para este palco. Ele não está escalado para a Liga dos Campeões no momento, mas seria um grande choque se ele não estivesse jogando por um clube desse nível até o fim do verão, se isso continuar.

    Quanto à seleção americana, Ricardo Pepi — que, em outra época, teria chances reais de ser considerado o melhor atacante americano da década de 2020 — está atualmente no banco. Os EUA nunca tiveram esse tipo de profundidade no ataque antes. Isso diz tudo sobre o quão importante foi a chegada de Balogun.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quem mais se destacou na seleção masculina dos EUA?

    TH: O trabalho de Mailk Tillman sem a bola foi excelente. Mas Antonee Robinson foi quem realmente se destacou. Será que ele nunca para de correr? O lateral-esquerdo do Fulham não parou de subir e descer o campo a noite toda, contribuiu com muita qualidade no ataque e se posicionou com maestria quando necessário. Em noites como essa, ele está entre os melhores defensores da lateral esquerda que existem.

    RT: Seu finalização deixou um pouco a desejar, mas temos que destacar Tillman aqui. Jogando naquela função mais central no meio-campo, Tillman foi absolutamente fantástico em todas as fases do jogo. Se ele conseguir dominar essa função, o potencial da seleção americana aumenta significativamente, então o fato de ele ter jogado bem contra a Alemanha e o Paraguai oferece muitos motivos para otimismo.

    AL: Podemos falar sobre Gio Reyna? Ele passou toda a Copa do Mundo de 2022 sonhando em mostrar sua qualidade dessa forma, apenas para ver tudo manchado por controvérsias. Ele provou que valeu a pena a espera na sexta-feira. Foi uma participação curta, mas mostra o quão assustador ele pode ser e justifica por que está no elenco. Parabéns!


  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Isso muda a sua opinião sobre até onde essa equipe pode chegar?

    TH: Não, na verdade não. Foi uma estreia muito animadora, mas vamos manter os pés no chão. Vocês provaram que podem vencer esse tipo de adversário? Ótimo. Isso não muda o fato de que os principais adversários europeus ainda parecem estar um nível acima.

    RT: Sim e não. Aprendemos que essa equipe é capaz de estar à altura do momento, o que é crucial em um cenário de Copa do Mundo. No fim das contas, porém, essa equipe era a favorita para vencer essa partida, embora não por tantos gols. O objetivo final deste torneio não é derrotar os Paraguais do mundo; é derrotar a elite. Ainda há dúvidas sobre como essa equipe vai fazer isso e, infelizmente, ela só terá a chance de provar isso mais adiante.

    AL: Está ouvindo o motor acelerando? É o som deste jornalista entrando na onda. As Copas do Mundo costumam nos levar a uma montanha-russa semanal de esperanças, e, neste momento, os americanos parecem estar no caminho certo para fazer os torcedores sonharem com a primeira estrela no escudo.

    OK, há um pouco de humor aqui, com certeza. Mas para alguém que cobriu essa seleção como escritor ou editor ao longo de duas décadas, essa seleção americana nunca pareceu tão segura. Isso por si só não os torna candidatos à Copa do Mundo da noite para o dia, mas deve lhes dar a confiança para dar mais um passo — talvez até dois.

  • Jonathan David CanadaGetty Images

    O que você achou do desempenho dos adversários dos EUA no Canadá e no México?

    TH: Na verdade, foi um pouco de tudo. O Canadá realmente pressionou a Bósnia, mas pareceu um pouco aquém em áreas-chave. Jonathan David terá que melhorar se a equipe quiser ter alguma esperança de avançar. O empate em 1 a 1 foi justo no dia. O México não foi ótimo, mas a África do Sul foi pior. Às vezes, é tudo o que se precisa.

    RT: Ambos estão bem. O México ficará desapontado por não ter aproveitado melhor a situação contra a África do Sul, embora tenha conquistado três pontos. O Canadá ficará desapontado por ter conquistado apenas um, mas foi contra uma boa seleção da Bósnia e Herzegovina. No fim das contas, ambas as equipes se colocaram em posição de avançar, o que é uma maneira totalmente aceitável de começar uma Copa do Mundo.

    AL: O Canadá está lidando com duas lesões graves, com Alphonso Davies e Moise Bombito indisponíveis, e isso obviamente muda a dinâmica de como eles jogam. Mas ainda assim você gostaria de ter visto um pouco mais de precisão deles em sua primeira partida como anfitriões da Copa do Mundo.

    Sim, a Bósnia e Herzegovina é uma seleção melhor do que as pessoas poderiam esperar, mas este foi o primeiro jogo do Canadá em uma Copa do Mundo masculina em casa. Comparado com o que vimos do México, parecia justo esperar um pouco mais tanto da equipe quanto de seus torcedores, que às vezes pareciam ansiosos demais para o próprio bem.

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