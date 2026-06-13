O Rondo, edição da Seleção Masculina dos EUA: Será que Folarin Balogun é a peça que faltava para o sucesso na Copa do Mundo? Será que os americanos são melhores do que pensávamos?

TH: Bem, ele é tão americano quanto feijão com torrada, mas quem não tem cão caça com gato. Ele sempre esteve um degrau acima das demais opções de ataque dos EUA, e este jogo provou isso. Ele se destaca quando há espaços abertos, e seu chute de pé esquerdo foi uma verdadeira obra de arte. Ele dá à seleção americana uma presença vital no meio-campo.

RT: Você viu a prova disso neste jogo. Balogun é um atacante de altíssimo nível, alguém por quem os clubes provavelmente vão desembolsar muito dinheiro mais cedo ou mais tarde. Seu conjunto de habilidades acrescenta uma dimensão totalmente nova a esta equipe, algo que ninguém mais no elenco consegue igualar. E isso não é desmerecer Ricardo Pepi ou Haji Wright, de forma alguma. No momento, Balogun é um jogador fantástico em excelente forma, que é exatamente o que você precisa para a Copa do Mundo.

AL: Vou me arriscar aqui: se Balogun continuar nessa forma incrível, a Seleção dos EUA e o Mônaco não serão os únicos a ficarem entusiasmados por tê-lo contratado. As pessoas esquecem que ele já estava em grande fase pelo Mônaco antes do fim da temporada, e agora está levando essa forma para este palco. Ele não está escalado para a Liga dos Campeões no momento, mas seria um grande choque se ele não estivesse jogando por um clube desse nível até o fim do verão, se isso continuar.

Quanto à seleção americana, Ricardo Pepi — que, em outra época, teria chances reais de ser considerado o melhor atacante americano da década de 2020 — está atualmente no banco. Os EUA nunca tiveram esse tipo de profundidade no ataque antes. Isso diz tudo sobre o quão importante foi a chegada de Balogun.