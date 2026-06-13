O Rondo, edição da Seleção Masculina dos EUA: Será que Folarin Balogun é a peça que faltava para o sucesso na Copa do Mundo? Será que os americanos são melhores do que pensávamos?

A seleção masculina dos EUA começou sua campanha na Copa do Mundo da melhor maneira possível na noite de sexta-feira, goleando o Paraguai por 4 a 1. Houve muitos motivos para comemorar naquela noite. Christian Pulisic foi excelente durante 45 minutos. Folarin Balogun parece ser uma verdadeira ameaça de gol. Malik Tillman, Antonee Robinson e Sergino Dest driblavam os adversários com facilidade. E ainda há aquela estatística curiosa de que Chris Richards completou 83 de 83 passes — o que parece ser bastante.
Dito isso, foi uma mudança bem-vinda em relação aos primeiros dias do reinado de Mauricio Pochettino. Os EUA foram agressivos, precisos e também muito agradáveis de assistir. Isso só pode ser coisa boa.
É claro que o hype agora está decolando. Há uma expectativa de que eles possam fazer algo aqui. Vitórias dominantes como essa não caem do céu, e diga o que quiser sobre o Paraguai — eles foram ruins —, mas os EUA podem tirar muitos sinais realmente encorajadores disso. Mas será que a vitória muda alguma coisa de fato? Estamos agora esperando uma campanha mais longa? E quem foi o melhor jogador da noite? Os redatores do GOAL analisam tudo isso em mais uma edição de... The Rondo.