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World Cup RondoGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

O Rondo, edição da Copa do Mundo: O empate sem gols entre Espanha e Cabo Verde foi o melhor da história? A seleção masculina dos EUA está entre as melhores? E qual time foi a maior decepção até agora?

Espanha
Cabo Verde
Estados Unidos da América
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Copa do Mundo

O torneio tem proporcionado muita emoção e, após apenas uma semana de competição, há indícios de que as coisas podem ficar ainda melhores.

E assim já passamos por quase uma semana de ação na Copa do Mundo. É, sinceramente, bem difícil acreditar que tudo isso começou há seis dias. Já rolaram 16 jogos, vimos uma goleada e algumas surpresas espalhadas pelo caminho. O nível tem sido consistente, e ninguém, exceto talvez a modesta, mas charmosa, Curaçao, passou vergonha até agora. De fato, este tem sido um bom torneio, repleto de boas seleções.

No entanto, há uma sensação de que as coisas estão apenas começando a esquentar. Esta é a maior Copa do Mundo de todos os tempos, com 48 seleções participantes. Gianni Infantino prometeu “104 Super Bowls”, o que soa como um número bem grande de Super Bowls. Até agora, ainda não tivemos um clássico da Copa do Mundo. Houve alguns jogos notavelmente divertidos, com algumas partidas esquecíveis espalhadas pelo meio. Talvez o torneio precise de um grande jogo para ganhar vida.

De qualquer forma, algumas histórias já estão se formando. A seleção dos EUA mostrou, na goleada de 4 a 1 sobre o Paraguai, que pode ser boa afinal. Cabo Verde, no empate em 0 a 0 com a Espanha, protagonizou talvez o empate sem gols mais famoso da história do torneio. E houve muitas outras histórias cativantes no meio disso tudo. Para dar sentido a tudo isso, os redatores do GOAL dão suas opiniões em mais uma edição de... The Rondo.

  • FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    Qual foi a melhor partida do torneio até agora?

    Tom Hindle: É engraçado, porque o torneio tem, de certa forma, fervilhado sem chegar a ferver de verdade. Talvez essa seja a Copa do Mundo que esperávamos, mas isso também resultou em algumas partidas decepcionantes. O melhor jogo até agora foi, na verdade, aquele com menos gols, mas com mais energia: Equador x Costa do Marfim. Foi quase um milagre o jogo ter terminado em apenas 1 a 0 — e o gol da vitória de Amad Diallo no finalzinho foi uma verdadeira obra-prima.

    Ryan Tolmich: Escolha qualquer um dos jogos de domingo. Alemanha x Curaçao foi divertido, a Suécia deu um show e a partida entre Equador e Costa do Marfim foi muito equilibrada. Na minha opinião, porém, foram Japão e Holanda. Foram duas seleções muito boas trocando golpes, com um empate no final que garantiu a divisão dos pontos. Foi um jogo de alto nível na Copa do Mundo, digno das fases eliminatórias logo no início desta fase de grupos.

    Alex Labidou: Houve muitas estreias impressionantes, da Austrália à Suécia, mas só há uma resposta aqui: a seleção masculina dos EUA. Ser anfitrião traz um grande peso de expectativa, e a equipe de Mauricio Pochettino correspondeu a isso e inspirou o país. Sim, é muito cedo para se deixar levar por um único resultado, mas você joga as partidas que lhe são dadas, e a equipe foi contundente aqui.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quem mais te surpreendeu?

    TH: A resposta esnobe? Ninguém, na verdade. Cabo Verde sempre seria uma equipe defensivamente sólida. Fora isso, todos os resultados acabaram caindo do jeito certo. A resposta de verdade? A seleção dos EUA, porque que diabos foi aquele primeiro tempo contra o Paraguai? Foi algo mágico, muito mais do que apenas a “proteção do anfitrião”.

    RT: Cabo Verde é a resposta mais óbvia, mas ainda assim talvez seja a Seleção dos EUA. Conseguir apresentar aquele desempenho naquele jogo, sob aquele nível de pressão? Foi muito, muito impressionante e também bastante surpreendente. Muitos teriam apostado na vitória da Seleção dos EUA, é claro, mas poucos poderiam ter previsto aquele nível de desempenho, e é o tipo de atuação que muda a perspectiva sobre uma equipe.

    AL: Austrália. Considerando o elenco e os resultados anteriores à Copa do Mundo, ninguém esperaria que eles derrotassem a Turquia de forma tão contundente, mas foi exatamente o que aconteceu. É melhor a Seleção dos EUA não subestimar essa equipe, ou pode haver um novo líder do grupo na sexta-feira à noite.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quem tem sido um pouco decepcionante?

    TH: Espanha. Claro, Cabo Verde foi muito bem na defesa, mas aos atuais campeões europeus faltou um pouco de eficácia no ataque. 90 minutos com Lamine Yamal, imagina-se, mudariam as coisas. Mas, fora isso? Vai ser difícil para os favoritos.

    RT: Mais uma vez, a Espanha é uma resposta fácil, mas o Equador também é. Sabíamos quem eles eram ao entrar neste torneio: uma equipe de elite na defesa. Também sabíamos quais eram as dúvidas: o ataque. Mesmo assim, muitos os apontaram como azarões com chances de disputar o título, porque a defesa era muito boa. Bem, não foi boa o suficiente na estreia, já que concederam mais do que algumas chances à Costa do Marfim. É difícil imaginá-los como candidatos agora, depois de ver suas falhas tão expostas no primeiro jogo.

    AL: A Espanha é a escolha óbvia, MAS esse resultado lembra o da partida entre Argentina e Arábia Saudita de quatro anos atrás. É de se imaginar que eles vão se reorganizar e partir para o ataque; eles são bons demais. Então, vamos apostar na Turquia. Alguns consideravam essa seleção uma zebra capaz de chegar longe na Copa do Mundo, mas ela não mostrou identidade contra a Austrália. O próximo adversário é o Paraguai, o que, no papel, pode parecer fácil, mas não seria nenhuma surpresa se eles também perdessem essa partida.

  • Football Fans Watch Scotland V Haiti In The 2026 FIFA World CupGetty Images News

    Quem teve os melhores fãs?

    TH: Bem, já teve um monte de torcidas muito boas até agora. Mas que tal a Escócia, nem que seja só pela capacidade deles de tomar conta não só do Boston Stadium, mas também do Fenway Park e praticamente da cidade inteira com suas travessuras? Eles trouxeram uma alegria de verdade pra essa coisa toda, que é exatamente o que o futebol precisa.

    RT: A Escócia, sem dúvida. Se você ainda não viu, dá uma olhada na tomada de posse deles no Fenway Park. Milhares de escoceses cantando suas músicas em um dos locais mais históricos do esporte americano? É disso que se trata uma Copa do Mundo.

    AL: Brasil, Escócia, Haiti (sim, há um certo viés aqui) — nessa ordem.


  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quão surpreendente foi o empate de 0 a 0 da Espanha com Cabo Verde?

    TH: Bem, considerando que a Espanha é a favorita número 1 ou número 2, e Cabo Verde está disputando sua primeira Copa do Mundo, isso é bastante surpreendente. No entanto, as circunstâncias em torno do torneio podem contribuir para alguns resultados assim: jogadores cansados, estádios quentes, gramados desconhecidos, intervalos para hidratação. Mesmo assim, seria de se esperar que a Espanha vencesse esses jogos — não importa o que aconteça.

    RT: Com certeza. Sim, a Espanha tem um histórico de ficar passando a bola sem rumo, sem marcar gols, mas dá pra dizer com segurança que, mesmo assim, provavelmente deveria ter marcado um ou cinco gols nessa partida. Isso nunca aconteceu, por vários motivos. Agora, eles têm muito trabalho pela frente para evitar um confronto com a Argentina nas oitavas de final, o que significa que será uma longa semana para a La Roja.

    AL: É preocupante, com certeza, mas seria de se esperar que Lamine Yamal fosse titular contra a Arábia Saudita. Se ele não for, a situação pode ficar realmente preocupante.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quem é o seu favorito até agora?

    TH: APESAR DE TUDO... continua sendo a Espanha. Que se dane o sorteio aleatório, eles são melhores do que todos os outros. Isso cheira a querer tirar o adversário mais difícil do caminho antes de seguir em frente para ganhar a maldita competição inteira.

    RT: Acho que ainda não vimos eles jogarem. França, Argentina, Portugal e Inglaterra podem ser as quatro melhores seleções da competição. Vamos rever isso depois de ver como essas seleções vão se sair.

    AL: Ainda não vimos os melhores do torneio em ação, mas se quisermos entrar na zona da reação exagerada, vamos dar um destaque aos suecos. A jornada de redenção de Graham Potter pode ter começado no início desta semana, quando o inglês colocou a Suécia em alta contra uma Tunísia completamente dominada. O desempenho da equipe adversária foi tão ruim que demitiram o técnico logo em seguida. Vamos ver se Potter e companhia conseguem manter o ritmo contra a Holanda.