O Rondo, edição da Copa do Mundo: O empate sem gols entre Espanha e Cabo Verde foi o melhor da história? A seleção masculina dos EUA está entre as melhores? E qual time foi a maior decepção até agora?

E assim já passamos por quase uma semana de ação na Copa do Mundo. É, sinceramente, bem difícil acreditar que tudo isso começou há seis dias. Já rolaram 16 jogos, vimos uma goleada e algumas surpresas espalhadas pelo caminho. O nível tem sido consistente, e ninguém, exceto talvez a modesta, mas charmosa, Curaçao, passou vergonha até agora. De fato, este tem sido um bom torneio, repleto de boas seleções.

No entanto, há uma sensação de que as coisas estão apenas começando a esquentar. Esta é a maior Copa do Mundo de todos os tempos, com 48 seleções participantes. Gianni Infantino prometeu “104 Super Bowls”, o que soa como um número bem grande de Super Bowls. Até agora, ainda não tivemos um clássico da Copa do Mundo. Houve alguns jogos notavelmente divertidos, com algumas partidas esquecíveis espalhadas pelo meio. Talvez o torneio precise de um grande jogo para ganhar vida.

De qualquer forma, algumas histórias já estão se formando. A seleção dos EUA mostrou, na goleada de 4 a 1 sobre o Paraguai, que pode ser boa afinal. Cabo Verde, no empate em 0 a 0 com a Espanha, protagonizou talvez o empate sem gols mais famoso da história do torneio. E houve muitas outras histórias cativantes no meio disso tudo. Para dar sentido a tudo isso, os redatores do GOAL dão suas opiniões em mais uma edição de... The Rondo.