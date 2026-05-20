Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Arsenal Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

O Rondo, edição Arsenal: Os Gunners merecem o título da Premier League? O que isso significa para Mikel Arteta? E eles são melhores do que os Invincibles?

Especiais e Opinião
Arsenal
M. Arteta
B. Saka
Premier League

Após um longo período de ansiedade, o Arsenal finalmente conquistou seu primeiro título da Premier League em 22 anos — um final notável para uma longa jornada.

E assim o Arsenal finalmente consegue comemorar. O Emirates tem sido um lugar de nervosismo há quase três anos, com o Arsenal se esforçando tanto para superar os obstáculos psicológicos da busca pelo título da Premier League quanto para vencer as partidas em si. Essa jornada tem sido uma verdadeira batalha, e os Gunners provaram isso, quase sem querer, ano após ano.

Mas agora, esse obstáculo se foi. Com o Man City não conseguindo vencer um Bournemouth bem organizado na terça-feira, o Arsenal conquistou seu primeiro título da liga em 22 anos. Não foi bonito, mas este foi provavelmente um triunfo merecido. Eles têm sido o melhor time da liga por um período prolongado. Não importa como você veja as coisas, a bola realmente não estava do lado deles.

Ainda assim, vale a pena analisar o legado. A maioria das equipes campeãs dos últimos tempos foi construída com base na qualidade ofensiva e reforçada por uma excelente defesa. Esses caras são o oposto. Costuma-se dizer nos Estados Unidos que a defesa ganha campeonatos, e esse foi o caso do Arsenal este ano. Não se enganem, eles mereceram isso. Só que aconteceu de uma maneira diferente.

Mas qual é o legado desta equipe campeã? Quão grande é a redenção para Mikel Arteta? E para onde o Arsenal vai agora? Os redatores do GOAL analisam tudo isso em mais uma edição de... The Rondo.

  • Arsenal players celebrate winning PL-title

    O Arsenal mereceu a vitória?

    Tom Hindle: É preciso admitir. No fim das contas, os resultados falaram por si, e o Arsenal encontrou uma fórmula vencedora. Sempre haverá críticos devido ao estilo de jogo, mas os Gunners perceberam que podiam ser muito bons na defesa, marcar um gol e depois segurar a vantagem. Foi um pouco estranho eles terem feito tudo isso com um elenco repleto de talentos ofensivos? Claro. Mas, hum, e o placar?

    Alex Labidou: Não foi bonito, não foram os Gunners da lenda de Ian Wright ou Thierry Henry, mas Mikel Arteta e companhia cumpriram a missão. Há toda uma geração de torcedores do Arsenal que só conheceu o sucesso por meio de vídeos antigos dos Invincibles de 2004. Pense em quanto o futebol mudou desde então, quanto o mundo mudou nesse período? Esta foi uma conquista merecida para os torcedores do Arsenal, que sofreram por tanto tempo.

    Ryan Tolmich: Merecido? Com certeza. Eles foram claramente o melhor e mais consistente time, embora seja preciso dizer que não são, de forma alguma, um dos maiores campeões de todos os tempos. Em vez de arrasar na liga, eles mostraram, em grande parte, que foram os melhores em resistir até o fim, o que também é uma habilidade. O mérito é deles por terem conseguido, especialmente com a imensa pressão sobre eles, ao silenciarem de uma vez por todas as narrativas sobre falhas decisivas.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEYAFP

    O que isso significa para Mikel Arteta? Será que é uma espécie de revancha?

    TH: É um feito enorme para Arteta. Vale a pena lembrar que o Arsenal estava praticamente no nada quando o contrataram, e que ele não tinha nenhuma experiência como técnico de time principal (mesmo que ter sido aprendiz do Pep não seja nada mal). Provavelmente, ele não recebe o devido reconhecimento por sua capacidade de ajustar, reinventar e encontrar maneiras de vencer. Ele tentou aquela coisa de “jogar um futebol sexy” há alguns anos e acabou sendo superado no final do ano pelo Man City. Desta vez foi uma guerra de desgaste, e funcionou. Sim, as coisas do TikTok, da oliveira, da lâmpada e do LinkedIn são estranhas e desconfortáveis. Mas, supostamente, essas coisas fazem a diferença. Tiro o chapéu para ele.

    AL: “Confie no processo” foi muito usado durante os dias de glória do Sixers de Joel Embiid e Ben Simmons, mas talvez se encaixe melhor no que Arteta conseguiu com o Arsenal. O espanhol lembra mais os sucessos de David Moyes ou de José Mourinho com o Chelsea do que o homem que serviu de mentor técnico para ele, Pep Guardiola, mas o estilo não importa se você vence. O Arsenal, em suas versões anteriores, jogava um futebol bonito e muitas vezes saía de campo de mãos vazias.

    Muito do crédito também deve ser dado a Josh e Stan Kroenke por serem pacientes e manterem vários treinadores e dirigentes, apesar dos fracassos iniciais. Como resultado, eles viram quase todas as suas franquias conquistarem pelo menos um título na última década. Será que o Rapids será o próximo? O tempo dirá, mas você não apostaria contra isso.

    RT: Definitivamente, uma redenção. A pressão sobre ele para entregar resultados estava aumentando, especialmente quando a temporada começou a dar errado na primavera. Ele estabilizou o time, conquistou um título tão esperado e agora os tem de olho em mais um, aquele que o clube realmente mais almeja: a Liga dos Campeões. Independentemente do resultado daquele jogo contra o PSG, ele cumpriu sua missão.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    É justo criticar o estilo de jogo deles? Ou será que é assim que se ganha?

    TH: Bem, o futebol é um produto de entretenimento, então, objetivamente, como espectador, não há nada de errado em assistir a algo e ficar um pouco desapontado. Tudo bem. A questão aqui é que parece um choque cultural. O mundo, de certa forma, espera um futebol esteticamente agradável neste momento. Foi assim que Guardiola e Klopp venceram. Foi assim que o PSG venceu. Voltando ainda mais no tempo, foi assim que o Barça venceu. Queremos ver os melhores jogadores do mundo sendo extremamente bons no que fazem. Ver, bem, não isso, não é legal. Mas o Arsenal realmente só precisava ganhar alguma coisa, e isso deu conta do recado. O que é engraçado, porém, foi o quanto os torcedores provavelmente não gostaram de assistir ao time.

    AL: Querer jogar de uma maneira e ser eficaz nisso são duas coisas diferentes, e Arteta merece crédito por seguir seu próprio estilo e vencer dessa forma. Como ele é espanhol e teve Arsène Wenger e Guardiola como mentores, as pessoas muitas vezes esquecem que seus maiores sucessos como jogador podem ter vindo como um meio-campista durão do Everton. Há muitos paralelos aqui.

    RT: Para os torcedores dos outros mais de 100 clubes que compõem a pirâmide do futebol inglês, é totalmente justo. Para os torcedores deste clube em particular, quem se importa? Nenhum torcedor do Arsenal vai olhar para trás nesta temporada e dizer: “Ah, ganhamos o título, mas...”. Eles simplesmente vão se lembrar das emoções que vieram com a conquista desse título. O grande jogador da NBA Brian Scalabrine disse uma vez, depois de ganhar um título que agora ele vê como um reserva, que daqui a 20 anos ele terá sido titular e, daqui a 50 anos, contará aos netos que foi a estrela. Essa lógica vale para troféus também.

  • Arsenal's L to R Jose Antonio Reyes, RobAFP

    Como essa equipe se compara aos “Invencíveis” de 2004?

    TH: Nem de longe. Os “Invincibles” provavelmente estão entre os três melhores times da Premier League de todos os tempos, se não o melhor. Esse time está a anos-luz de distância (assim como a maioria dos times).

    AL: Uau, essa é difícil. Os “Invincibles” de 2004 são um time histórico e eram MUITO mais divertidos de assistir, mas, falando sinceramente, esse time de 2026 pode ser melhor, considerando a força da Premier League atual. Não quero menosprezar Wenger e seu sucesso naquela época, mas, naquele momento, ele era um dos primeiros treinadores estrangeiros a receber a confiança de um clube tradicional na Inglaterra. Suas ideias eram inovadoras e únicas. E a Premier League ainda não era a melhor liga do mundo. Agora é. E a Inglaterra recruta os melhores jogadores e treinadores para sua primeira divisão todos os anos. Esse time de 2026 pode ser o melhor da história do clube.

    RT: Da mesma forma que eu comparo com Thierry Henry. Existem níveis óbvios para os campeões da Premier League, e os Invincibles estão claramente no nível mais alto. Isso não quer dizer que este time do Arsenal não seja bom; quer dizer que aquele time dos Invincibles era tão, tão bom que ainda se fala deles duas décadas depois. Será que este time do Arsenal será lembrado com tanto carinho por quem não é torcedor do Arsenal? Provavelmente não. Esse foi um grande momento para o clube, sim, mas não um que transcenda o norte de Londres da mesma forma que os Invincibles transcenderam.

  • Khvicha Kvaratskhelia PSG 2025-26 Champions LeagueGetty

    O que isso significa para o Arsenal na final da Liga dos Campeões?

    TH: Dá para sentir que agora há um pouco mais de confiança, talvez até um pouco de liberdade. Arteta é um cara intenso, e não dá para imaginar que o nível de exigência vá cair do nada. Mas o PSG ainda é um time melhor.

    AL: A UCL parece um bônus, mas o Arsenal pode realmente estar pronto para vencê-la, com base em sua rotina na Premier League. O PSG deu aos torcedores uma aula de futebol nos últimos dois anos, MAS não enfrenta um desafio real no campeonato há anos. O Arsenal tem todos os seus principais jogadores em boa forma — bate na madeira — e pode ser especialista em zebras daqui a algumas semanas.

    RT: No mesmo lugar em que estavam antes: cruzando os dedos e torcendo pelo melhor. O PSG é, com razão, o favorito, e o empate do Manchester City do outro lado do Canal da Mancha não muda esse fato em nada. O Arsenal sabe jogar, sim, e pode fazer coisas que deixem o PSG suando, mas precisará jogar um jogo de elite, o PSG terá que cair um pouco de rendimento e o Arsenal precisará de um pouco de sorte para dar conta do recado.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WOLVES-ARSENALAFP

    Você acha que o Arsenal consegue manter o ritmo e conquistar o bicampeonato?

    TH: Com certeza — principalmente porque quem poderia desafiá-los? O City vai estar em busca de respostas com um novo técnico no comando. O Liverpool não está indo na direção certa. O Chelsea tem suas falhas e o Man United está um pouco aquém em termos de qualidade (embora haja certamente esperança em Manchester). Não ficaria surpreso se estivéssemos escrevendo a mesma história no ano que vem.

    AL: Não. Embora seja muito cedo para dizer quem vai ganhar — especialmente após uma Copa do Mundo —, as primeiras apostas têm que ser na metade vermelha de Manchester. As pessoas ainda não estão prontas para apostar de cabeça no Man United de Michael Carrick, mas, em termos de forma, eles têm sido indiscutivelmente um dos três melhores clubes da Inglaterra. Embora isso possa ser uma repetição da situação com Ole Gunnar Solskjær, a vibe parece diferente desta vez. Se eles recrutarem com sabedoria e se livrarem de alguns dos jogadores que não estão rendendo, isso pode se encaixar no modelo do Liverpool de 2024-25.

    RT: Vai ser difícil. Há simplesmente muita paridade no topo. O Manchester City, mesmo sem o Pep, vai se sair bem. O Chelsea e o Manchester United parecem estar melhorando. O Liverpool certamente não será tão ruim assim na próxima temporada, e clubes como Aston Villa, Newcastle e Bournemouth mostraram que times fora desse grupo de elite podem rapidamente se tornar adversários muito difíceis de enfrentar. O Arsenal será o favorito? Provavelmente, mas se você for apostar neles ou no “field”, a aposta mais segura é sempre no “field”.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Arsenal crest
Arsenal
ARS