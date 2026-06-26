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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle e Ryan Tolmich

Traduzido por

O Rondo: Analisando a Seleção Masculina dos EUA, o México e o Canadá - qual dos anfitriões mais impressionou, quem decepcionou e será que os americanos conseguem mesmo ganhar a Copa do Mundo?

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M. Pochettino
C. Pulisic

As três nações anfitriãs têm impressionado na Copa do Mundo de 2026, e há motivos para acreditar que podem chegar longe nesta edição do torneio

E assim temos um panorama completo da fase de grupos para os três países anfitriões. Para começar, a boa notícia: todos os três se classificaram para as oitavas de final. Além disso, os três conseguiram isso com relativa facilidade. Os EUA e o México empataram na pontuação após duas partidas. O mesmo aconteceu com o Canadá — ainda que de forma não oficial, dadas as complicações do seu grupo.

A primeira coisa que precisa ser reconhecida aqui é que, objetivamente, é bom que todas as três nações anfitriãs estejam indo bem. Isso é importante em uma Copa do Mundo. Mantém o clima animado.

A segunda é que todas elas têm chaves razoavelmente favoráveis na fase eliminatória. Os EUA enfrentam a Bósnia, que devem vencer. O México enfrenta um entre Equador, Suécia, Cabo Verde e Senegal. O Canadá enfrentará a África do Sul. Todos esses adversários são vencíveis. Mas as vitórias na fase de grupos tendem a ser esquecidas rapidamente. De fato, daqui a alguns anos, ninguém se lembrará das boas atuações contra a Austrália em Seattle. Agora, o que importa são os resultados. E será que algum desses times realmente tem chance quando os jogos ficarem mais complicados? Em termos mais simples: o Canadá, o México ou os EUA podem ganhar a Copa do Mundo? Os redatores da GOAL analisam tudo isso em mais uma edição de... The Rondo.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    Qual das seleções — a dos EUA, do México ou do Canadá — impressionou mais?

    Tom Hindle: A seleção masculina dos EUA, provavelmente! O México tem se mostrado razoavelmente bom, mas ainda não convenceu totalmente — mesmo tendo acumulado o maior número de pontos. A preocupação com o El Tri tem que ser a capacidade — ou a falta dela — de balançar as redes. Os EUA não são perfeitos, mas sabem jogar nos dois lados do campo.

    Alex Labidou: Os momentos de brilhantismo dos EUA têm sido impressionantes, mas ainda há dúvidas sobre como essa equipe se sairá contra adversários europeus e se a defesa vai se manter firme. Então, vamos apostar no México, que tem se mostrado consistente e ainda não perdeu nenhuma partida em 2026. Sim, a dependência dos veteranos continua, mas o El Tri também tem aproveitado alguns de seus jovens promissores durante esta jornada na Copa do Mundo. Gilberto Mora continua mostrando por que pode ser especial, e o tempo dirá se os EUA se arrependerão da decisão de não terem envolvido mais Brian Gutierrez antes de sua mudança de nacionalidade.

    Ryan Tolmich: Apesar da derrota, ainda é a Seleção dos EUA. Todos sabiam que a energia do Azteca realmente impulsionaria o México, o que de fato aconteceu. O Canadá, por sua vez, avançou com dificuldades para as oitavas de final. Quando estava com o elenco completo, a Seleção dos EUA derrotou duas seleções de maneiras que poucos poderiam ter previsto antes do torneio. Isso supera o resultado final: uma derrota por 3 a 2 para uma seleção da Turquia realmente boa, apesar da forte rotação no elenco.

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qual deles te preocupa mais?

    TH: Ironicamente, o mesmo vale para a seleção masculina dos EUA — principalmente porque o que diabos vai acontecer se surgirem lesões (ou se houver uma suspensão)? O plano A de Pochettino é realmente eficaz. Mas será que ele tem um plano B? Se tiver, ainda não está muito claro. Os EUA podem arrasar com times fracos, mas sua capacidade de desmontar, digamos, uma Bósnia bem disciplinada, precisa ser seriamente questionada.

    O Canadá tem algumas lesões para lidar, mas é preciso confiar na habilidade de Jesse Marsch em jogos decisivos. A ironia aqui é que todas as três seleções têm deficiências de várias maneiras. É isso que vai tornar essa disputa interessante.

    AL: Isso pode parecer duro, considerando todas as lesões, mas o Canadá tem mostrado problemas tanto no ataque quanto na defesa — especialmente no ataque, onde nem Jonathan David nem Cyle Larin conseguiram se firmar totalmente na posição.

    Jesse Marsch merece crédito por ter mobilizado uma equipe que tradicionalmente não joga nesse nível e por ter lidado com três lesões graves: as de Alphonso Davies, Moises Bombito e Ismael Kone. Mas, avaliando apenas o desempenho, o Canadá está atrás do México e dos EUA neste momento.

    RT: Canadá. Sem um Davies em plena forma, essa equipe simplesmente não tem a capacidade de mudar o rumo do jogo. Não parece que veremos um Davies em plena forma neste torneio, o que é uma pena.

  • Julian Quinones Mexico South AfricaGetty Images

    Qual jogador das três equipes mais se destacou? Qual deles te preocupa mais?

    TH: Julian Quinones, do México, se destacou, mesmo que apenas por ser uma espécie de curinga. Sabíamos o que a maioria dos jogadores da seleção masculina dos EUA traria de novo. Quinones é interessante porque ele não se encaixa de fato no esquema — pelo menos, não no papel —, mas tem sido um dos jogadores mais perigosos do torneio. O México carece de ideias no ataque, e ele é um verdadeiro catalisador.

    Quanto às preocupações: é difícil destacar apenas uma, pois não há nenhuma surpresa. Que tal a ausência de Alphonso Davies pelo Canadá?

    AL: Ambas as respostas vêm da seleção dos EUA, que tem contado mais com momentos individuais de brilhantismo do que com a consistência coletiva do México. Pelo lado positivo, pode-se argumentar que tanto Folarin Balogun quanto Chris Richards foram os melhores jogadores dos EUA na fase de grupos, e suas ausências foram claramente sentidas na noite de quinta-feira contra a Turquia.

    Por outro lado, as dificuldades de Tim Weah estão começando a causar preocupação. Ele foi, sem dúvida, um dos melhores jogadores da seleção dos EUA na última Copa do Mundo, mas provavelmente fez a pior partida internacional de sua carreira na última rodada da fase de grupos. Ele também ficou de fora contra a Austrália, o que levanta dúvidas sobre sua condição atual.

    RT: Balogun é o destaque, pois parece ser o tipo de jogador capaz de, sozinho, decidir uma partida da Copa do Mundo. Davies, por sua vez, continua sendo uma preocupação, considerando sua forma física.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    Qual time chegará mais longe?

    TH: Por mais que eu quisesse que fosse o Canadá, para dar aquele toque de “Marsch dando o troco nos EUA”, é a seleção masculina dos EUA que parece mais bem preparada para chegar longe. Ninguém consegue igualar a intensidade deles no ataque, e dá para apostar que eles vão conseguir algumas vitórias nas fases eliminatórias. Com as outras duas nações anfitriãs, uma vitória parece ser o máximo que se pode esperar. O México certamente tem a vantagem de jogar em casa mais acentuada, mas sua falta de qualidade certamente será exposta — seja no Estádio Azteca ou em qualquer outro lugar.

    AL: Apesar da consistência do México na fase de grupos, sua falta de eficiência na finalização pode prejudicá-los à medida que avançam nas fases eliminatórias. Por esse motivo, vamos apostar nos EUA. Muito disso dependerá dos confrontos, mas o caminho dos americanos até as semifinais é bastante direto, com jogos vencíveis pela frente. Depois disso, tudo depende de confiança e de impulso.

    RT: A seleção dos EUA tem o melhor caminho pela frente. Embora o México possa contar com o Azteca por algumas rodadas, provavelmente terá que receber a Inglaterra em breve. Esse é um jogo muito, muito difícil, e só conseguirão chegar até lá se passarem por uma equipe determinada do Equador. Não será fácil.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Alguma dessas seleções tem chances de ganhar a Copa do Mundo?

    TH: Não.

    AL: Como mencionei acima, os EUA têm o caminho mais fácil até as semifinais, o que já seria histórico por si só. Com a torcida local a seu favor, se eles pegarem um dos favoritos em um dia ruim, quem sabe o que pode acontecer?

    RT: Provavelmente não, mas coisas mais estranhas já aconteceram. O que é preciso lembrar é que apenas algumas seleções realmente já venceram esse torneio, e é por isso que é sempre difícil imaginar que novas seleções consigam. Isso vai acontecer um dia... por que não agora?

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pochettino merece um novo contrato?

    TH: Depende, pra ser sincero. Vamos ser realistas: ele passou os últimos dois anos, mais ou menos, com a Copa do Mundo em mente. Não há um elenco realmente ampliado aqui. Ele encontrou os cerca de 26 melhores jogadores e fez com que a equipe se saísse muito bem em alguns jogos. Isso vale um novo contrato para os próximos quatro anos? Não tenho tanta certeza. A missão, caso ele assine um contrato mais longo, será não apenas melhorar seu desempenho neste torneio, mas também tornar o futebol dos EUA, bem, melhor. Talvez alguém de dentro da federação seja a escolha mais adequada para esse cargo.

    AL: Depende mesmo de como ele se sair neste torneio, e é por isso que foi inteligente de todas as partes adiar as conversas até depois do término da Copa do Mundo, segundo relatos. Não se engane: Pochettino é um dos melhores técnicos do mundo. Mas já há sinais de certa frustração da parte dele, como evidenciado por seu desabafo de quinta-feira: “cadê meus parabéns?”. Os ciclos internacionais são complicados e, normalmente, não são um bom presságio para a continuidade de um técnico, a menos que você faça história ou conquiste o título. Nesta fase, ainda é cedo para dizer.

    RT:Pergunte-me novamente daqui a uma semana. Nada importa além do próximo resultado ou dos próximos dois.