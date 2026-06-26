O Rondo: Analisando a Seleção Masculina dos EUA, o México e o Canadá - qual dos anfitriões mais impressionou, quem decepcionou e será que os americanos conseguem mesmo ganhar a Copa do Mundo?

E assim temos um panorama completo da fase de grupos para os três países anfitriões. Para começar, a boa notícia: todos os três se classificaram para as oitavas de final. Além disso, os três conseguiram isso com relativa facilidade. Os EUA e o México empataram na pontuação após duas partidas. O mesmo aconteceu com o Canadá — ainda que de forma não oficial, dadas as complicações do seu grupo.

A primeira coisa que precisa ser reconhecida aqui é que, objetivamente, é bom que todas as três nações anfitriãs estejam indo bem. Isso é importante em uma Copa do Mundo. Mantém o clima animado.

A segunda é que todas elas têm chaves razoavelmente favoráveis na fase eliminatória. Os EUA enfrentam a Bósnia, que devem vencer. O México enfrenta um entre Equador, Suécia, Cabo Verde e Senegal. O Canadá enfrentará a África do Sul. Todos esses adversários são vencíveis. Mas as vitórias na fase de grupos tendem a ser esquecidas rapidamente. De fato, daqui a alguns anos, ninguém se lembrará das boas atuações contra a Austrália em Seattle. Agora, o que importa são os resultados. E será que algum desses times realmente tem chance quando os jogos ficarem mais complicados? Em termos mais simples: o Canadá, o México ou os EUA podem ganhar a Copa do Mundo? Os redatores da GOAL analisam tudo isso em mais uma edição de... The Rondo.