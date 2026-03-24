Há grande agitação no eixo Estrasburgo-Londres. Neste momento, sem dúvida o mais próspero do clube francês — graças à propriedade da BlueCo, a mesma do Chelsea —, o orgulho da torcida do Estrasburgo, um dos favoritos à conquista da Liga Conferência deste ano, está tomando conta de tudo. Tudo começou com a decisão dos Blues de contratar abruptamente o técnico do time satélite, Liam Rosenior, na saída de Enzo Maresca, uma escolha que deixou muitos torcedores furiosos, pouco entusiasmados com a percepção de serem uma espécie de reservatório para a matriz. Mas essa relação pode em breve se estender a um terceiro clube, e não a qualquer um.
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O River Plate na galáxia do Chelsea? Kendry Paez abre caminho, troca com o Strasbourg. E os torcedores franceses vão protestar em Londres
ATAQUE AO RIVER PLATE
A transferência do jovem talento equatoriano Kendry Paez — obviamente propriedade do Chelsea — do Strasbourg para o River Plate para a temporada de 2026 na Argentina (na América do Sul, os campeonatos são disputados ao longo do ano civil) parece poder servir de ponte para um acordo entre o BlueCo e os Millonarios: os clubes do gigante de Todd Boehly trocarão os melhores jovens, criando duas vias preferenciais para Londres.
Dessa forma, de Buenos Aires, eles poderão informar o Chelsea sobre as ofertas pelos melhores talentos disponíveis, e os Blues poderão igualá-las e garantir os melhores reforços. Ou então, “estacioná-los” no Strasbourg se o salto para um grande clube parecer muito grande em um primeiro momento. Quem precisasse jogar mais, por outro lado, como aconteceu recentemente com Andrey Santos, Anselmino e Barco, para citar alguns nomes, poderia ser emprestado ao Monumental, além de ir para a França. O problema? Os torcedores.
ORGANIZE O PROTESTO
Da Argentina, garantem que a torcida do River está pronta para resistir até o fim. De fato, o clube mais glorioso do país se tornando uma filial de uma empresa inglesa depois de tudo o que aconteceu com as Ilhas Malvinas/Falkland no século passado... e na França não ficam atrás: já foi anunciada uma marcha de protesto até a sede do Chelsea por parte dos torcedores do Strasbourg para o dia 18 de abril, antes do confronto contra o Manchester United. Até mesmo alguns torcedores dos Blues aderiram. Um “não” categórico à multipropriedade: será suficiente?