O River Plate na galáxia do Chelsea? Kendry Paez abre caminho, troca com o Strasbourg. E os torcedores franceses vão protestar em Londres

A transferência do jovem talento equatoriano Kendry Paez — obviamente propriedade do Chelsea — do Strasbourg para o River Plate para a temporada de 2026 na Argentina (na América do Sul, os campeonatos são disputados ao longo do ano civil) parece poder servir de ponte para um acordo entre o BlueCo e os Millonarios: os clubes do gigante de Todd Boehly trocarão os melhores jovens, criando duas vias preferenciais para Londres.

Dessa forma, de Buenos Aires, eles poderão informar o Chelsea sobre as ofertas pelos melhores talentos disponíveis, e os Blues poderão igualá-las e garantir os melhores reforços. Ou então, “estacioná-los” no Strasbourg se o salto para um grande clube parecer muito grande em um primeiro momento. Quem precisasse jogar mais, por outro lado, como aconteceu recentemente com Andrey Santos, Anselmino e Barco, para citar alguns nomes, poderia ser emprestado ao Monumental, além de ir para a França. O problema? Os torcedores.