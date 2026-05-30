O retorno espetacular está se concretizando: o Eintracht Frankfurt pode ter um novo técnico no início da semana

Ainda há “detalhes” a serem esclarecidos, e um fracasso nas negociações é “ainda possível, mas bastante improvável”. Assim, já no início da próxima semana, Hütter poderia ser apresentado como sucessor de Albert Riera, demitido recentemente. As negociações entre o Eintracht e o austríaco de 56 anos estão em andamento desde meados de maio.

Entre 2018 e 2021, Hütter trabalhou com sucesso no Eintracht, antes de fazer uma transferência pouco gloriosa para o rival da Bundesliga, o Borussia Mönchengladbach. No entanto, ele mantém até hoje uma ligação com seu ex-clube. Dizem que ele passou por Frankfurt há apenas algumas semanas.

“O Gladbach também é um ótimo clube, mas emocionalmente ainda sinto que estou extremamente ligado a Frankfurt”, disse Hütter à revista kicker em 2023, após sua saída do Borussia. “Quando assisto aos jogos do Eintracht, algo se mexe dentro de mim. Foi uma época incrivelmente maravilhosa.”