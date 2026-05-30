Segundo a revista "kicker", as negociações entre os dirigentes do SGE e seu ex-técnico para uma nova contratação a partir da próxima temporada estão indo bem. Ambas as partes estariam "otimistas" quanto a chegar a um acordo.
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O retorno espetacular está se concretizando: o Eintracht Frankfurt pode ter um novo técnico no início da semana
Ainda há “detalhes” a serem esclarecidos, e um fracasso nas negociações é “ainda possível, mas bastante improvável”. Assim, já no início da próxima semana, Hütter poderia ser apresentado como sucessor de Albert Riera, demitido recentemente. As negociações entre o Eintracht e o austríaco de 56 anos estão em andamento desde meados de maio.
Entre 2018 e 2021, Hütter trabalhou com sucesso no Eintracht, antes de fazer uma transferência pouco gloriosa para o rival da Bundesliga, o Borussia Mönchengladbach. No entanto, ele mantém até hoje uma ligação com seu ex-clube. Dizem que ele passou por Frankfurt há apenas algumas semanas.
“O Gladbach também é um ótimo clube, mas emocionalmente ainda sinto que estou extremamente ligado a Frankfurt”, disse Hütter à revista kicker em 2023, após sua saída do Borussia. “Quando assisto aos jogos do Eintracht, algo se mexe dentro de mim. Foi uma época incrivelmente maravilhosa.”
- AFP
Adi Hütter trabalhou recentemente no AS Monaco
Mais recentemente, Hütter trabalhou na Ligue 1, no AS Monaco, mas foi demitido em outubro passado, após cerca de dois anos no cargo. Antes disso, ele havia levado o clube do Principado à Liga dos Campeões por duas vezes.
Parece que, recentemente, ele estaria mais interessado em um cargo na Premier League. O L'Equipe também o associou ao Olympique de Marselha, rival do Mônaco na liga.
Além de Hütter, vários outros candidatos a treinador foram cogitados em Frankfurt nas últimas semanas. Entre eles: Matthias Jaissle (Al-Ahli, também em negociações para treinar o AC Milan), Kjetil Knutsen (Bodö Glimt), Jacob Neestrup (sem clube), Domenico Tedesco (sem clube), Roger Schmidt (diretor esportivo global da liga japonesa), Mike Tullberg (FC Midtjylland), Tobias Strobl (SC Verl), Tonda Eckert (FC Southampton) e Danny Röhl (Glasgow Rangers).
O histórico de Adi Hütter como técnico do Eintracht Frankfurt
Jogos 141 Vitórias 67 Empates 31 Derrotas 43 Diferença de gols 265:218 Média de pontos 1,65