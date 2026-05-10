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O retorno do “Special One”!? O Chelsea é informado de que José Mourinho representa a “melhor opção” para o clube, enquanto o ex-jogador dos Blues, campeão da Premier League, pede que lhe seja oferecido um “contrato de longo prazo”
Um retorno sensacional para o “Special One”?
Apesar de ter contrato com o Benfica até 2027, crescem os rumores de que Mourinho possa deixar o clube neste verão. Embora o presidente do Benfica, Rui Costa, tenha dado garantias públicas quanto ao futuro de Mourinho em Lisboa, o consenso geral na Europa é de que ele está pronto para um novo desafio em uma grande liga.
Embora o Real Madrid tenha sido fortemente associado a uma tentativa de trazer Mourinho de volta ao Bernabéu para resolver sua crise atual, Cole acredita que o Chelsea deveria se antecipar a esses planos. Com a diretoria dos Blues considerando candidatos como Xabi Alonso, Marco Silva e Andoni Iraola, Cole insiste que a resposta para os problemas do Chelsea está em um rosto familiar que já conquistou três títulos da Premier League para o clube.
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Cole apoia Mourinho para uma reviravolta sensacional
À medida que a pressão continua a aumentar em Stamford Bridge, Cole apontou o “Special One” como o candidato ideal para estabilizar o time. O ex-ala do Chelsea insiste que uma reunião romântica com Mourinho é exatamente o que os Blues precisam para resolver sua atual crise de identidade.
Em entrevista exclusiva ao SunSport, Cole deixou seus sentimentos bem claros: “A melhor jogada que o clube poderia fazer agora, e também uma jogada realista, é ir atrás de José Mourinho. Dizer que é isso que podemos fazer e simplesmente deixar o homem assumir o comando do clube. Basta dizer: ‘reconstrua meu clube para mim, vamos dar um passo atrás, você nos coloca de volta nos trilhos’. Dê a ele um contrato longo e diga aos jogadores e aos torcedores para simplesmente aceitarem a transição.”
Exigindo controle total em Stamford Bridge
Mourinho vem impressionando atualmente no Benfica, onde está prestes a concluir uma temporada invicta no campeonato. Embora a diretoria do Chelsea tenha, segundo relatos, procurado outras opções, Cole acredita que os torcedores acolheriam de braços abertos o retorno do seu técnico de maior sucesso se ele recebesse autoridade total sobre o departamento de futebol.
“Digam aos torcedores: ‘Demos a vocês o que queriam. José é o responsável por trazer os jogadores. José é o responsável por tudo’. Assim, os torcedores sabem em que pé estão, e os jogadores sabem em que pé estão como grupo. E então deixem isso assim”, acrescentou Cole.
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O caminho de volta à elite da primeira divisão
Embora fontes do Chelsea tenham minimizado anteriormente a possibilidade de um retorno de Mourinho — citando a ausência de competições europeias como um possível obstáculo —, Cole está convencido de que seu ex-treinador continua sendo uma figura de destaque. Ele aponta o interesse do Real Madrid como prova de que o técnico de 63 anos está longe de estar acabado no mais alto nível do futebol. Para Cole, um plano de três anos sob o comando de Mourinho é o caminho mais seguro para voltar à Liga dos Campeões.
“Vai levar alguns anos. Mas tenho certeza de que, em três anos, o Chelsea estará em uma posição mais sólida do que está agora. Todos acham que ele está acabado, mas há um motivo para o Real Madrid estar de olho nele”, concluiu Cole.