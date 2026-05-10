Apesar de ter contrato com o Benfica até 2027, crescem os rumores de que Mourinho possa deixar o clube neste verão. Embora o presidente do Benfica, Rui Costa, tenha dado garantias públicas quanto ao futuro de Mourinho em Lisboa, o consenso geral na Europa é de que ele está pronto para um novo desafio em uma grande liga.

Embora o Real Madrid tenha sido fortemente associado a uma tentativa de trazer Mourinho de volta ao Bernabéu para resolver sua crise atual, Cole acredita que o Chelsea deveria se antecipar a esses planos. Com a diretoria dos Blues considerando candidatos como Xabi Alonso, Marco Silva e Andoni Iraola, Cole insiste que a resposta para os problemas do Chelsea está em um rosto familiar que já conquistou três títulos da Premier League para o clube.