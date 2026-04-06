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RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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O retorno de Militão levanta dúvidas sobre o futuro do Real Madrid

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Mallorca x Real Madrid
Mallorca
La Liga
D. Huijsen
Eder Militao
A. Ruediger
Espanha
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Brasil

O brasileiro dá ao Real Madrid uma réstia de esperança na Liga dos Campeões

O retorno do brasileiro Éder Militão aos gramados, após uma ausência de 118 dias do Real Madrid, é o único ponto positivo após a derrota do Real Madrid para o Real Mallorca (2 a 1) no último sábado, pela La Liga.

Este retorno representa um desenvolvimento extremamente positivo para o restante da temporada, pois traz um vislumbre de esperança na Liga dos Campeões, antes do confronto contra o Bayern de Munique nas quartas de final da competição.

Espera-se que Militão não seja titular amanhã, terça-feira, contra o Bayern de Munique, mas é muito provável que seja titular na partida de volta na próxima semana.

Com a presença do brasileiro e o forte desempenho que Antonio Rüdiger tem mostrado recentemente na zaga do Real Madrid, Huisen se vê em uma situação difícil, segundo o jornal espanhol “AS”.

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  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Homenagem a Arbeloa

    Arbeloa elogiou Militão antes da partida do Real Madrid contra o Maiorca, dizendo: “Quando está em plena forma, ele é o melhor zagueiro do mundo”.

    E acrescentou: “Ainda não tive a oportunidade de colocá-lo em campo, mas há anos que desfrutamos da sua presença no Real Madrid. Muitas vezes parece que há dois jogadores em campo quando Militão está em campo”.

    E continuou: “É um zagueiro excepcional graças à sua força física, suas habilidades, sua inteligência e sua liderança... Acho que ele vai nos ajudar e contribuir muito. É um jogador que muda o rumo da partida, na minha opinião. E estou muito feliz com o seu retorno, porque ele terá um papel fundamental nesta reta final da temporada e nos permitirá disputar tudo.”

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  • Centro Militão garantido

    O jornal “AS” informou que Militão continua sendo um titular garantido no Real Madrid atualmente, e que seu parceiro será Rüdiger, cujo joelho se recuperou de forma impressionante graças ao tratamento a que se submeteu em Londres no final de janeiro.

    Rüdiger conseguiu jogar regularmente, sendo titular em seis das últimas sete partidas da equipe e em oito das últimas dez (nas quais participou de todas).

    O jogador alemão está mais perto do que nunca de renovar seu contrato, que expira em junho, por mais uma temporada, devido ao grande reconhecimento do clube por seus esforços recentes em ajudar a equipe.

    Tudo isso coloca Huisen em uma situação difícil, e agora é lógico questionar seu lugar na equipe titular.

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    Huisen: as principais contratações do Real Madrid

    Huisen foi uma das principais contratações do Real Madrid no último verão. O clube pagou 50 milhões de euros ao Bournemouth para reforçar a zaga, que tem sofrido muito recentemente com as lesões de Militão, além de Alaba e Rüdiger.

    O Real Madrid está confiante na acertada decisão de contratar o jogador internacional, mas também reconhece a necessidade de lhe dar tempo suficiente para se adaptar e continuar a evoluir ao mais alto nível. Parece que ele se juntará à seleção do técnico De la Fuente na Copa do Mundo.

  • Entre altos e baixos

    Huisen teve uma temporada cheia de altos e baixos; o início foi espetacular, mas a derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid no Estádio Metropolitano marcou um ponto de virada em sua trajetória.

    Depois disso, seu desempenho caiu, e a situação se agravou devido a uma lesão na panturrilha, mas ele conseguiu se recuperar nas últimas partidas, coincidindo com a vitória sobre o Manchester City na Liga dos Campeões.

    Agora, o destaque de Militão torna ainda mais difícil para ele conquistar uma vaga no time titular, e em uma reportagem publicada recentemente no jornal “As”, vários zagueiros experientes, como Manolo Sánchez, Paco Pavón, Rafael Alkorta e Fernando Sanz, concordaram que Huisen é “um zagueiro adequado para os próximos dez anos ou mais”. Resta a pergunta: Huisen ainda é uma opção adequada para a zaga neste momento, com Militão e Rudiger no auge de suas carreiras?