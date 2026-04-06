O retorno de Militão levanta dúvidas sobre o futuro do Real Madrid

O retorno do brasileiro Éder Militão aos gramados, após uma ausência de 118 dias do Real Madrid, é o único ponto positivo após a derrota do Real Madrid para o Real Mallorca (2 a 1) no último sábado, pela La Liga.

Este retorno representa um desenvolvimento extremamente positivo para o restante da temporada, pois traz um vislumbre de esperança na Liga dos Campeões, antes do confronto contra o Bayern de Munique nas quartas de final da competição.

Espera-se que Militão não seja titular amanhã, terça-feira, contra o Bayern de Munique, mas é muito provável que seja titular na partida de volta na próxima semana.

Com a presença do brasileiro e o forte desempenho que Antonio Rüdiger tem mostrado recentemente na zaga do Real Madrid, Huisen se vê em uma situação difícil, segundo o jornal espanhol “AS”.

Leia também: Um teste que não admite erros... Arbeloa traça plano de resistência contra o ataque avassalador do Bayern



