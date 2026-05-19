O retorno de Manuel Neuer pode ter consequências graves: parece que até mesmo as estrelas do FC Bayern contribuíram para essa volta sensacional à Copa do Mundo

As tentativas de convencê-lo teriam ganhado novo fôlego após a excelente atuação de Neuer na Liga dos Campeões contra o Real Madrid na partida de ida e na semifinal contra o Paris Saint-Germain. Em consequência disso — e após conversar com sua família —, o próprio Neuer teria enviado sinais à DFB e a Nagelsmann de que poderia considerar um retorno à seleção alemã.

Até então, quase não havia contato entre o jogador de 40 anos e Nagelsmann. No entanto, com o passar do tempo, as ligações se tornaram mais frequentes e, segundo relatos coincidentes da mídia, o retorno de Neuer como titular na fase final da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México está praticamente garantido.

Nagelsmann já teria informado Oliver Baumann sobre isso em uma ligação. Segundo o Abendzeitung, Nagelsmann teria garantido ao goleiro de 35 anos do TSG Hoffenheim, ainda em março, que ele iria para a Copa do Mundo como titular, mesmo no caso de um retorno de Neuer. Agora, Nagelsmann teve que comunicar a Baumann que não cumpriria essa promessa. Baumann teria ficado extremamente decepcionado, mas garantido que estaria à disposição como reserva.