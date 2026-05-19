Segundo a revista Sport Bild, jogadores importantes da seleção alemã, cujos nomes não foram revelados, teriam se manifestado junto ao técnico Julian Nagelsmann a favor do retorno de Neuer para a Copa do Mundo. Especialmente os companheiros de equipe do FC Bayern teriam aconselhado Neuer repetidamente a reconsiderar sua decisão de se aposentar.
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O retorno de Manuel Neuer pode ter consequências graves: parece que até mesmo as estrelas do FC Bayern contribuíram para essa volta sensacional à Copa do Mundo
As tentativas de convencê-lo teriam ganhado novo fôlego após a excelente atuação de Neuer na Liga dos Campeões contra o Real Madrid na partida de ida e na semifinal contra o Paris Saint-Germain. Em consequência disso — e após conversar com sua família —, o próprio Neuer teria enviado sinais à DFB e a Nagelsmann de que poderia considerar um retorno à seleção alemã.
Até então, quase não havia contato entre o jogador de 40 anos e Nagelsmann. No entanto, com o passar do tempo, as ligações se tornaram mais frequentes e, segundo relatos coincidentes da mídia, o retorno de Neuer como titular na fase final da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México está praticamente garantido.
Nagelsmann já teria informado Oliver Baumann sobre isso em uma ligação. Segundo o Abendzeitung, Nagelsmann teria garantido ao goleiro de 35 anos do TSG Hoffenheim, ainda em março, que ele iria para a Copa do Mundo como titular, mesmo no caso de um retorno de Neuer. Agora, Nagelsmann teve que comunicar a Baumann que não cumpriria essa promessa. Baumann teria ficado extremamente decepcionado, mas garantido que estaria à disposição como reserva.
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Manuel Neuer volta a sofrer com problemas na panturrilha — será que Jonas Urbig também vai garantir sua vaga na Copa do Mundo?
No entanto, ainda há uma pequena dúvida — e ela diz respeito à saúde de Neuer. Mais uma vez, a panturrilha está causando problemas ao goleiro, que já não é mais tão jovem. Sua participação na final da Copa da Alemanha, no próximo sábado, contra o VfB Stuttgart, continua incerta. Se Neuer conseguir voltar aos treinos na quinta-feira, ele estará no gol na final, segundo a revista Sport Bild.
Além disso, há um intenso diálogo com a comissão técnica liderada por Nagelsmann para esclarecer até que ponto os problemas recorrentes na panturrilha colocam em risco sua participação na Copa do Mundo. Na quinta-feira, pouco antes do anúncio oficial da convocação, deve haver mais uma reunião entre Nagelsmann e Neuer para dissipar as últimas dúvidas.
Neuer já havia sofrido três pequenas lesões musculares na panturrilha ao longo da temporada e ficou fora de ação repetidas vezes. Ele foi substituído por Jonas Urbig, que, graças às suas atuações convincentes como substituto de Neuer, também pode alimentar esperanças de conquistar uma vaga na Copa do Mundo.
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Um possível retorno de Neuer para a Copa do Mundo poderia ter consequências devastadoras para Nübel
Pois, conforme relata o Süddeutsche Zeitung, Nagelsmann estaria agora considerando até mesmo convocar, inicialmente e para fins de treinamento, um grupo de quatro goleiros composto por Neuer, Urbig, Oliver Baumann e Alexander Nübel. No entanto, segundo o Abendzeitung, há uma grande dúvida especialmente em relação à convocação de Nübel, já que a relação entre Neuer e o goleiro do VfB Stuttgart não é das melhores. Como possíveis substitutos para Nübel, Nagelsmann teria em vista Finn Dahmen, do FC Augsburg, e Noah Atubolu, do SC Freiburg.
Nübel foi transferido do FC Schalke 04 para o FC Bayern no verão de 2020, sem custo de transferência, e foi considerado lá como um possível sucessor de Neuer. Ao contrário de Urbig, porém, ele quase não teve chances de se provar no clube campeão alemão e, após apenas um ano, foi emprestado por dois anos ao AS Monaco e, em seguida, também por empréstimo, ao VfB Stuttgart. Lá, ele encerra agora sua terceira temporada de destaque com a final da Copa no sábado.
Ainda não está claro o que acontecerá com ele depois disso. Contratualmente, Nübel ainda está vinculado ao clube de Munique até 2030. Mas, como Neuer renovou seu contrato com o Bayern por mais um ano, um retorno ao FCB está descartado. Isso foi confirmado recentemente até mesmo pelo diretor esportivo Christoph Freund. O VfB, porém, não pode e não quer pagar o generoso salário anual de Nübel, que, segundo especulações, chega a doze milhões de euros. Além disso, segundo a Sky, o Bayern exige entre dez e 15 milhões de euros de taxa de transferência.