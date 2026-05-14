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Nagelsmann, NeuerGetty

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O retorno de Manuel Neuer ao gol da seleção alemã parece cada vez mais provável: o craque do Bayern estaria na lista de convocados de Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo

Copa do Mundo
M. Neuer
Alemanha

Aparentemente, Neuer faz parte da lista preliminar de convocados, que deveria ter sido entregue à FIFA até segunda-feira. Será que o goleiro do Bayern vai mesmo voltar?

Será que Manuel Neuer ainda vai conseguir participar da Copa do Mundo? De qualquer forma, o goleiro do FC Bayern de Munique teria entrado na lista de 55 convocados de Julian Nagelsmann. É o que informa a Sky Sport. Essa lista preliminar precisava ser entregue à FIFA até a última segunda-feira.

  • Somente os jogadores que constam dessa lista ampliada poderão ser convocados para a fase final da Copa do Mundo, que começa em 11 de junho nos EUA, no México e no Canadá, ou, se necessário, ser indicados posteriormente. Nagelsmann anunciará sua lista na próxima quinta-feira.

    Segundo informações da Sky Sport, o técnico da seleção alemã e Neuer teriam se encontrado pessoalmente para discutir um possível retorno do excepcional goleiro de 40 anos.


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  • Nagelsmann & ter Stegengetty

    Será que o azar de ter Stegen é a sorte de Neuer?

    Neuer disputou um total de 124 partidas pela seleção alemã, sagrou-se campeão mundial em 2014 e voltou em 2024, após a eliminação nas quartas de final contra a Espanha no Euro disputado em casa.

    Desde então, tem havido repetidos apelos pelo retorno do goleiro várias vezes eleito o melhor do mundo, alimentados por suas atuações consistentemente sólidas, mas também pela contínua série de lesões de seu sucessor oficial, Marc-André ter Stegen.

  • Germany Training Session And Press Conference - Blankenhain Training Camp Day 2Getty Images Sport

    Oliver Baumann vai disputar a Liga das Nações e as eliminatórias para a Copa do Mundo

    "Vimos, especialmente nos últimos jogos, que goleiro excepcional Neuer ainda é, mesmo aos 40 anos", disse o presidente do Bayern, Herbert Hainer, na quinta-feira, à Sky Sport, à margem da final da Copa da Alemanha Feminina em Colônia. "Fico sempre feliz quando os melhores jogadores estão na Copa do Mundo, mas isso é uma questão entre ele e Julian Nagelsmann. São eles que decidem."

    Nos últimos jogos internacionais, no final de março, contra a Suíça e Gana, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) e Finn Dahmen (FC Augsburg) formaram o trio de goleiros da Alemanha.

    Baumann, de 35 anos, tem sido recentemente o titular indiscutível de Nagelsmann e defendeu a baliza alemã tanto na Liga das Nações quanto nas bem-sucedidas eliminatórias para a Copa do Mundo.

  • Seleção Alemã: Os próximos jogos da Seleção Alemã

    Data

    Jogo

    Competição

    Domingo, 31 de maio (20h45)

    Alemanha x Finlândia

    Amistoso

    Sábado, 6 de junho (20h30)

    EUA x Alemanha

    Jogo amistoso

    Domingo, 14 de junho (19h)

    Alemanha x Curaçao

    Copa do Mundo 2026

    Sábado, 20 de junho (22h)

    Alemanha x Costa do Marfim

    Copa do Mundo 2026

    Quinta-feira, 25 de junho (22h)

    Equador x Alemanha

    Copa do Mundo de 2026

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