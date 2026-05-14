O retorno de Manuel Neuer ao gol da seleção alemã parece cada vez mais provável: o craque do Bayern estaria na lista de convocados de Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo

"Vimos, especialmente nos últimos jogos, que goleiro excepcional Neuer ainda é, mesmo aos 40 anos", disse o presidente do Bayern, Herbert Hainer, na quinta-feira, à Sky Sport, à margem da final da Copa da Alemanha Feminina em Colônia. "Fico sempre feliz quando os melhores jogadores estão na Copa do Mundo, mas isso é uma questão entre ele e Julian Nagelsmann. São eles que decidem."

Nos últimos jogos internacionais, no final de março, contra a Suíça e Gana, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) e Finn Dahmen (FC Augsburg) formaram o trio de goleiros da Alemanha.

Baumann, de 35 anos, tem sido recentemente o titular indiscutível de Nagelsmann e defendeu a baliza alemã tanto na Liga das Nações quanto nas bem-sucedidas eliminatórias para a Copa do Mundo.