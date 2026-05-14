Será que Manuel Neuer ainda vai conseguir participar da Copa do Mundo? De qualquer forma, o goleiro do FC Bayern de Munique teria entrado na lista de 55 convocados de Julian Nagelsmann. É o que informa a Sky Sport. Essa lista preliminar precisava ser entregue à FIFA até a última segunda-feira.
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O retorno de Manuel Neuer ao gol da seleção alemã parece cada vez mais provável: o craque do Bayern estaria na lista de convocados de Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo
Somente os jogadores que constam dessa lista ampliada poderão ser convocados para a fase final da Copa do Mundo, que começa em 11 de junho nos EUA, no México e no Canadá, ou, se necessário, ser indicados posteriormente. Nagelsmann anunciará sua lista na próxima quinta-feira.
Segundo informações da Sky Sport, o técnico da seleção alemã e Neuer teriam se encontrado pessoalmente para discutir um possível retorno do excepcional goleiro de 40 anos.
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Será que o azar de ter Stegen é a sorte de Neuer?
Neuer disputou um total de 124 partidas pela seleção alemã, sagrou-se campeão mundial em 2014 e voltou em 2024, após a eliminação nas quartas de final contra a Espanha no Euro disputado em casa.
Desde então, tem havido repetidos apelos pelo retorno do goleiro várias vezes eleito o melhor do mundo, alimentados por suas atuações consistentemente sólidas, mas também pela contínua série de lesões de seu sucessor oficial, Marc-André ter Stegen.
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Oliver Baumann vai disputar a Liga das Nações e as eliminatórias para a Copa do Mundo
"Vimos, especialmente nos últimos jogos, que goleiro excepcional Neuer ainda é, mesmo aos 40 anos", disse o presidente do Bayern, Herbert Hainer, na quinta-feira, à Sky Sport, à margem da final da Copa da Alemanha Feminina em Colônia. "Fico sempre feliz quando os melhores jogadores estão na Copa do Mundo, mas isso é uma questão entre ele e Julian Nagelsmann. São eles que decidem."
Nos últimos jogos internacionais, no final de março, contra a Suíça e Gana, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) e Finn Dahmen (FC Augsburg) formaram o trio de goleiros da Alemanha.
Baumann, de 35 anos, tem sido recentemente o titular indiscutível de Nagelsmann e defendeu a baliza alemã tanto na Liga das Nações quanto nas bem-sucedidas eliminatórias para a Copa do Mundo.
Seleção Alemã: Os próximos jogos da Seleção Alemã
Data
Jogo
Competição
Domingo, 31 de maio (20h45)
Alemanha x Finlândia
Amistoso
Sábado, 6 de junho (20h30)
EUA x Alemanha
Jogo amistoso
Domingo, 14 de junho (19h)
Alemanha x Curaçao
Copa do Mundo 2026
Sábado, 20 de junho (22h)
Alemanha x Costa do Marfim
Copa do Mundo 2026
Quinta-feira, 25 de junho (22h)
Equador x Alemanha
Copa do Mundo de 2026